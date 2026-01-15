Sparťané dál neví, jak na Kometu. Jejich gól v závěru nic neřešil

Hokejisté Brna zvítězili v předehrávaném utkání 42. kola extraligy na ledě Sparty 3:1. Obhájci titulu zdolali Pražany potřetí v sezoně a připsali si třetí výhru za sebou, v tabulce se na sedmou Spartu bodově dotáhli. Shodně gólem a nahrávkou k tomu přispěli obránce Rhett Holland a kapitán Jakub Flek. Domácí ztratili čtyři z posledních duelů, přestože čtyři z nich odehráli před svými diváky.
Hned po pár sekundách pálil Chlapík, k dorážce se dostal Řepík, hostující gólman Stezka byl ale připravený. Na trestnou lavici pak musel Němeček, v oslabení zahrozil při přečíslení Knot, i on však ztroskotal na Stezkovi.
V sedmé minutě ale domácí úplně zapomněli na Fleka, který jel sám na Kořenáře a v koncovce potvrdil pozici nejlepšího kanonýra sezony - pověsil puk do horního rohu branky a už 22. přesným zásahem v ročníku poslal Kometu do vedení.
Kořenář pak ve 13. minutě vychytal Zbořila. O chvíli později hráli Pražané přesilovku, v ní měl slibnou příležitost Chlapík, Stezku ale překonat nedokázal. Početní výhodu pak nezužitkovali ani hosté.
V úvodu druhé části byl blízko vyrovnání Kousal, tečovanou ranou ale zazvonil pouze na horní tyčku. Ve 26. minutě se vyznamenal Kořenář, když skvělým zákrokem betonem vytěsnil při přesilovce Jihomoravanů dobře mířenou dělovku Zábranského.
Po polovině zápasu ale nabil Kollár ideálně Hollandovi, jenž zamířil dokonale přesně jako Flek a hosté měli k dobru už dvoubrankový náskok. Před druhou přestávkou pak sparťané soupeře mačkali před Stezkou, kontaktním zásahem ale velký tlak nezavršili.
Podobný obrázek nabídl také začátek třetí třetiny, jenže Stezka místy čaroval a držel čistý štít. V 50. minutě měla Sparta k dispozici přesilovku, jenže si počínala hodně vlažně při výpadu Komety a potrestal ji za to Zábranský - 0:3.
V pokračující hře pět na čtyři se přece jen prosadil ranou bez přípravy Irving a zdramatizoval koncovku. V čase 56:55 se proti pravidlům provinil Král, domácí střídačka sáhla k oddechovému času a následně i ke hře bez gólmana, ale přes několik šancí už se skóre nezměnilo.
Předehrávané utkání 42. kola hokejové extraligy:
HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 51. Irving (Pysyk) - 7. Flek (Holland), 32. Holland (Kollár, J. Kos), 50. Zábranský (Flek, Kollár). Rozhodčí: Pražák, Cabák - Ondráček, Hynek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 11.948.
Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, Knot, Mašín, Irving, Němeček, N. Seppälä - Řepík, Shore, Chlapík - Hyka, M. Špaček, P. Kousal - Dzierkals, Vesalainen, K. Hrabík - Raška, Kuťák, F. Novák - J. Pospíšil. Trenér: J. Nedvěd.
Brno: Stezka - Zábranský, Ščotka, Holland, F. Král, Gulaši, Bartejs - H. Zohorna, T. Zohorna, Chludil - Flek, A. Zbořil, Š. Stránský - J. Kos, Kollár, Cingel - Ferda, Ekrt, David Moravec II. Trenér: Horáček.
ŽIVĚSněmovna hlasuje o důvěře Babišově vládě. Jednání trvalo rekordně dlouho
Sněmovna dnes večer ukončila debatu o vyslovení důvěry vládě ANO, SPD a Motoristů, která od jejího úterního zahájení trvala rekordních zhruba 26 hodin. Poslanci nyní hlasují o osudu kabinetu ANO, SPD a Motoristů.
„Nadejde doba, kdy to rupne.“ Soud s proruskou domobranou přerušil příjezd policie
Proces s přívrženci skupiny Vojáci v záloze za mír odkrývá, jak její členové uvažovali o budoucnosti Česka. Nově během soudu zazněly nahrávky, na nichž šéf spolku Ivan Kratochvíl mluví o době, kdy „to praskne” a militantní skupina se bude moci pustit do díla. Policie její přívržence viní z terorismu či jeho financování. Čtvrteční soud přerušil zásah policie. Anonym patrně nahlásil bombu.
ŽIVĚUkrajina je vděčná za pokračování muniční iniciativy, je klíčová, řekl Pavel
Ukrajinská strana vyjádřila jednoznačný vděk za to, že se Česko rozhodlo pokračovat ve své muniční iniciativě. Pro ukrajinskou armádu je to klíčová věc, řekl český prezident Petr Pavel po dnešním jednání s ukrajinskými představiteli ve Lvově. Prezident také uvedl, že svou návštěvu Ukrajiny nebere jako vzkaz české vládě a že jeho podpora Ruskem napadené země zůstává neměnná.
Libyjské úřady našly hroby migrantů. Přeživší nesou známky mučení
V Libyi ve čtvrtek místní úřady odhalily hroby s nejméně 21 těly migrantů. Deset přeživších, kteří byli drženi v zajetí, vykazují známky mučení. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na bezpečnostní zdroje.
Řecký soud zprostil 24 lidí obžaloby z napomáhání ilegální migraci
Soud na řeckém ostrově Lesbos dnes 24 bývalých humanitárních pracovníků zprostil obžaloby z napomáhání nelegální migraci a vytvoření zločinecké organizace v letech 2016 až 2018, za což hrozily tresty až dvacet let vězení. Informovala o tom agentura AFP, podle níž soud verdikt zdůvodnil tím, že jejich cílem nebylo páchat trestné činy, ale poskytovat humanitární pomoc.