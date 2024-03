Soukalová chystala slavný comeback. Jenže pes zatáhl a jí praskl meniskus

Bývalá přední biatlonistka Gabriela Soukalová plánovala v minulých letech návrat mezi elitu, potíže s nohou jí ho však zhatily. Vítězka Světového poháru ze sezony 2015/16 to řekla novinářům po úterní slavnostní premiéře autobiografického filmu Pravda se pořád vyplatí.

Její comeback mohl gradovat na letošním mistrovství světa v Novém Městě na Moravě.

"Od konce kariéry jsem v sobě měla pocit neuzavřené kapitoly. Několikrát mě napadlo, že bych se zkusila vrátit a něčím to v sobě uzavřít. Doufala jsem, že se to povede líp a ten konec bude šťastný. Že budeme ještě další rok natáčet a tím vrcholem bude nějaký závod," uvedla čtyřiatřicetiletá Soukalová.

Nejvíce si přála závodit v Novém Městě na Moravě. "Abych se tam sklouzla a poděkovala všem, kteří mi pomáhali a podporovali. To se bohužel nestalo. Život to za mě vymyslel jinak a už mě to tam nechtělo pustit. Udělala jsem ale pro to maximum," doplnila.

S přípravou na návrat začala Soukalová na jaře roku 2022. Podporovali ji šéf svazu Jiří Hamza i sportovní ředitel Ondřej Rybář. Po osmi měsících přípravy se podle svých slov přiblížila na půl minuty časům, které jezdila ve vrcholné formě. Potíže neměla ani se střelbou.

"Vše mělo směřovat k mému návratu do závodů v sezoně 2023/24 a ke startu na šampionátu v Novém Městě. I kdyby to mělo být třeba jen ve štafetě," podotkla.

Poté ale přišlo zranění. "Šla jsem se projít se psem a jak mě zatáhl, tak mi praskl meniskus. V ten moment jsem věděla, že je to problém," líčila Soukalová.

"Už předtím jsem mívala několik týdnů po každém tréninku nateklé jedno koleno. Ty signály se objevovaly. K tomu se ještě zapojily problémy s palci na nohou. Mám hodně zničené plosky nohou. Asi je to dopad těch intenzivních let u sportu," řekla biatlonistka, která naposledy závodila v březnu 2017.

Operaci menisku podstoupila loni v březnu. A kvůli vidině dalších zákroků naději na comeback vzdala.

"Byla jsem u několika specialistů a všichni se shodli na stejném verdiktu, že by museli ty palcové klouby řešit operací. Když jsem si to spočítala, měla bych půl roku stopku a velmi omezený režim, což by byla obrovsky dlouhá doba, která by mě fyzicky vrátila zpátky na nulu," uvedla.

Zdravotní potíže cítí dosud. "Když mám mluvit o tom, jak se cítím při běžných aktivitách, tak mi někdy otékají klouby, že pak mohu nosit jen jediné, široké boty, co mám doma," řekla. Snahy o návrat ale nelituje.

"Přestože ten comeback nevyšel, mám čisté svědomí. Vím, že jsem se snažila a udělala jsem pro to fakt hodně. Víc už jsem nedokázala," dodala Soukalová.