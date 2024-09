Češi hvězdami. Souček zachránil West Hamu remízu, Čvančara rozhodl o výhře Gladbachu

Tomáš Souček zařídil fotbalistům West Hamu remízu 1:1 na hřišti Brentfodu a 29. gólem v anglické Premier League překonal bilanci Milana Baroše. V Bundeslize byl za hvězdu Tomáš Čvančara, jenž v nastavení rozhodl o výhře Mönchengladbachu 1:0 nad Unionem Berlín.

"Kladiváři" prohrávali v Brentfordu hned od první minuty po trefě Mbeumy, český reprezentant srovnal v pádu v 54. minutě.

Souček, který odehrál celý zápas, zaznamenal druhý gól v sezoně. Jeho český parťák Vladimír Coufal zůstal na lavičce mezi náhradníky.

Z českých fotbalistů dal v Premier League víc branek jen Patrik Berger, Souček na něj ztrácí devět zásahů.

Manchester City hrál na hřišti Newcastlu rovněž nerozhodně 1:1 a nevyhrl v soutěži druhý zápas po sobě. Poprvé v ligové sezoně vyšel gólově naprázdno kanonýr Haaland, který v prvních pěti zápasech nasázel deset branek.

Svěřencům Pepa Guardioly citelně chyběl klíčový záložník Rodri, který kvůli přetrženému vazu v koleně už v sezoně nenastoupí.

Jediným střelcem obhájců titulu a přespříštího soupeře pražské Sparty v Lize mistrů byl chorvatský obránce Gvardiol, který ve 35. minutě po Grealishově akci zaseknutím vyřadil ze hry Burna a překonal brankáře Popea střelou na zadní tyč.

Brzy po změně stran ale domácí Gordon utekl obraně a při snaze obejít Edersona jej brankář City fauloval. Nařízenou penaltu s přehledem faulovaný hráč proměnil.

Do čela tabulky se po výhře 2:1 nad Wolverhamptonem o bod posunul Liverpool. "Reds" otevřeli skóre ve druhé nastavené minutě prvního poločasu. Po centru Dioga Joty z levé strany se hlavou prosadil obránce Konaté, pro nějž to byla premiérová branka v Premier League.

Deset minut po startu druhého dějství srovnal Ajt-Núrí, jenž ke skórování využil špatné komunikace v obraně hostů. Nerozhodný stav však platil jen pět minut. Po faulu Semeda na Dioga Jotu ve vápně rozhodl z penalty Salah.

Záložník Chelsea Cole Palmer dal jako první fotbalista v Premier League čtyři góly za úvodní poločas. Londýnský tým díky tomu porazil Brighton 4:2.

Hosté šli přitom do brzkého vedení zásluhou letní posily z Leedsu Ruttera. Ve 21. minutě ale Chelsea využila chybu v domácí rozehrávce a Palmer odstartoval galapředstavení.

Na první gól navázal o sedm minut později proměněnou penaltou a hattrick završil za další tři minuty trefou do růžku branky z přímého kopu.

Ve 34. minutě pro změnu hosté potrestaly chybu v rozehrávce Chelsea a Baleba snížil, ovšem Palmer vrátil "Blues" dvougólové vedení. Přestřelka po změně stran nepokračovala.

V souboji neporaženého Arsenalu a na vítězství čekajícího Leicesteru vyhrál londýnský celek první poločas brankami Martinelliho a Trossarda, ale po přestávce dvakrát překonal Rayu obránce Justin.

Arsenal následný tlak zužitkoval až v nastavení. Nejprve Sakův přetažený centr vrátil do mely před brankou Trossard a míč se odrazil od nohou záložníka Ndidiho do vlastní branky. O pět minut později proměnil kontr Havertz.

Anglická fotbalová liga - 6. kolo:

Brentford - West Ham 1:1 (1. Mbeumo - 54. Souček),Newcastle - Manchester City 1:1 (57. Gordon z pen. - 35. Gvardiol), Arsenal - Leicester 4:2 (20. Martinelli, 45.+1 Trossard, 90.+4 vlastní Ndidi, 90.+9 Havertz - 47. a 63. Justin), Everton - Crystal Palace 2:1 (47. a 54. McNeil - 10. Guéhi), Chelsea - Brighton 4:2 (21., 27. z pen., 31. a 41. Palmer - 7. Rutter, 34. Baleba), Nottingham - Fulham 0:1 (51. Jiménez z pen.), Wolverhampton - Liverpool 1:2 (56. Ajt-Núrí - 45.+2 Konaté, 61. Salah z pen.).

1. Liverpool 6 5 0 1 12:2 15 2. Manchester City 6 4 2 0 14:6 14 3. Arsenal 6 4 2 0 12:5 14 4. Chelsea 6 4 1 1 15:7 13 5. Aston Villa 5 4 0 1 10:7 12 6. Fulham 6 3 2 1 8:5 11 7. Newcastle 6 3 2 1 8:7 11 8. Brighton 6 2 3 1 10:8 9 9. Nottingham 6 2 3 1 6:5 9 10. Tottenham 5 2 1 2 9:5 7 11. Manchester United 5 2 1 2 5:5 7 12. Brentford 6 2 1 3 8:10 7 13. Bournemouth 5 1 2 2 5:8 5 14. West Ham 6 1 2 3 6:10 5 15. Everton 6 1 1 4 7:15 4 16. Leicester 6 0 3 3 8:12 3 17. Crystal Palace 6 0 3 3 5:9 3 18. Ipswich 5 0 3 2 3:8 3 19. Southampton 5 0 1 4 2:9 1 20. Wolverhampton 6 0 1 5 6:16 1

Čvančara rozhodl o vítězství

Tomáš Čvančara v 5. kole německé fotbalové ligy rozhodl gólem v šesté nastavené minutě o vítězství Mönchengladbachu 1:0 nad Unionem Berlín. Český útočník skóroval poprvé v sezoně a v bundeslize to byla jeho pátá trefa.

Čvančara teprve v 76. minutě nahradil zraněného spoluhráče Ngoumoua a stihl být hrdinou zápasu. V úplném závěru čtyřiadvacetiletý reprezentant hlavou usměrnil do sítě centr Hacka a dal první gól od loňského listopadu. Borussia díky němu vybojovala v bundeslize první domácí vítězství od únorového úspěchu nad Bochumí.

Do šlágru kola mezi Bayernem a Leverkusenem vstoupili lépe domácí, ale do vedení přesto šel jako první hostující Bayer, a to navíc svou první střelou v zápase. Ve 31. minutě se do míče za vápnem opřel Andrich a tvrdou ranou do spodního rohu překonal brankáře Neuera. Domácí však v aktivitě nepolevili a o osm minut později srovnali díky tvrdé ráně Pavlovice z 25 metrů.

Zkraje druhého dějství mohl bavorský velkoklub otočit skóre, ale po Kaneově precizním centru trefil Gnabry nejprve jen tyč a z dorážky orazítkoval břevno. Bayern pokračoval v nátlaku i ve zbytku utkání, ovšem nedokázal jej proměnit v branku.

Stuttgart v generálce na úterní utkání Ligy mistrů se Spartou remizoval ve Wolfsburgu 2:2. O konečné podobě výsledku hosté rozhodli rovněž dávno po uplynutí řádné hrací doby.

Wolfsburg poslal ve 20. minutě do vedení Wind. S 11 góly nejlepší střelec týmu z minulé sezony se v aktuálním ročníku trefil poprvé. Stuttgart do přestávky srovnal zásluhou Millota. Francouzský záložník sice neproměnil penaltu za faul, ale míč vyražený brankářem Grabarem dorazil do sítě.

V 63. minutě přišel VfB o vyloučeného Karazora a Wolfsburg přesilovku využil už po pěti minutách. Po Windově přihrávce se z rychlého protiútoku trefil Amúra. Hosté přesto neodjeli s prázdnou. V sedmé nastavené minutě si Mittelstädtův přetažený centr našel Undav a vyrovnal.

St. Pauli nečekaně vyhrálo ve Freiburgu 3:0 a dočkalo se první výhry v sezoně. Dvěma góly se na úspěchu nováčka podílel Tunisan Saad. Freiburg neproměnil penaltu a dva góly domácím odvolal videorozhodčí.

Lipsko doma porazilo 4:0 Augsburg. V úvodní čtvrthodině dal dva góly slovinský útočník Šeško, po změně stran přidali další Openda a Simons. Domácí udrželi ligovou neporazitelnost.

Německá fotbalová liga - 5. kolo:

Bayern Mnichov - Leverkusen 1:1 (39. Pavlovic - 31. Andrich), Mönchengladbach - Union Berlín 1:0 (90.+6 Čvančara), Freiburg - St. Pauli 0:3 (12. a 72. Saad, 45. Afolayan), Mohuč - Heidenheim 0:2 (16. Pieringer, 86. Schöppner), Lipsko - Augsburg 4:0 (11. a 15. Šeško, 46. Openda, 57. Simons), Wolfsburg - Stuttgart 2:2 (20. Wind, 68. Amúra - 32. Millot, 90.+7 Undav).