Souček opět v centru dění. Arsenal ho zničí, překroutili v Londýně slova legendy

Málokdo to čekal, jenže fakta hovoří jasně. Bez Tomáše Součka na hřišti je West Ham v nové sezoně pod Julenem Lopeteguim bezradný: nedává góly a prohrává zápasy. Český záložník je opět klíčovou postavou Hammers. Poté, co vítězným gólem zajistil týmu překvapivou výhru na hřišti Newcastlu ho ale v sobotu čeká ještě mnohem náročnější úkol.

Derby proti Arsenalu je tady a Gunners po rozpačitém úvodu do sezony začínají šlapat. Zatímco v prvních třech listopadových duelech dali dohromady jediný gól, v posledních dvou kláních nasázeli soupeřům osm branek.

V Premier League s přehledem vyřídili štiku dosavadního průběhu, Nottingham Forest. V Lize mistrů zářili v Lisabonu, nebezpečnému Sportingu uštědřili debakl 1:5.

Náhlý vzestup má jednu stěžejní příčinu: návrat Martina Odegaarda.

Norský playmaker absentoval od začátku září, po uzdravení pochroumaného kotníku ale prakticky okamžitě naskočil do základní sestavy.

Žádné dlouhodobé postupné zatížení. Kouč Mikel Arteta si byl dobře vědom rizika dalších těžce zraňujících bodových ztrát, pokud svého kapitána ihned nepošle na plac.

Útočná síla se ihned prudce zvedla.

Pětadvacetiletý Nor disponuje v dnešním fotbale vzácnou kreativitou, herní inteligencí a jedinečnou prací s prostorem, která se pro Arsenal ukázala být nenahraditelnou, zvlášť v kooperaci s hvězdným křídelníkem Bukayem Sakou.

"Odegaard je úplně jiná třída, neuvěřitelný hráč. Saka je výborný player, ale až Odegaard ho pozvedá na nejvyšší úroveň, s ním na hřišti je desetkrát lepší," uvedl legendární Paul Merson ve své analýze pro web Sportskeeda.

V londýnském derby tipoval jasnou dominanci Arsenalu nad West Hamem a výhru 3:0 a rozhodujícím argumentem pro něj byl souboj záložních řad.

"West Ham ukořistil neuvěřitelnou výhru na Newcastlu, mám ale pocit, že záloha Arsenalu středopolaře West Hamu zničí. Pokud hrají Odegaard, Declan Rice a Thomas Partey spolu, jsou nezastavitelní. Záložníci Hammers se jim nemohou rovnat," uvedl někdejší anglický reprezentant.

Jeho slova lehce překroutil východolondýnský fanouškovský magazín West Ham Zone.

"Arsenal Tomáše Součka zničí," napsal do titulku s odkazem na Mersonovo prohlášení.

O tom, že výkon českého reprezentačního kapitána bude jedním z hlavních klíčů k případnému úspěchu Kladivářů, ovšem nemůže být pochyb.

Jeho důležitost zmínila i předzápasová analýza na oficiálním webu klubu.

"Arsenal je tým přecpaný talentem záložníků," uvedla. K dispozici má Arteta i svého krajana Mikela Merina a do středu pole během utkání pravidelně invertují také krajní obránci, Jurrien Timber a Riccardo Calafiori.

Součka a jeho kolegy tak čeká vířivý kolotoč, který je velmi složité ustát.

"Pokud Tomáš Souček dokáže pokračovat ve své hře proti Newcastlu a tým Julena Lopeteguiho dokáže zopakovat mnohem vylepšenou rovnováhu, kterou jsme teď viděli, pak by to mohl být další zápas, kde by se mohly sbírat klíčové body," zaznělo na závěr analýzy.