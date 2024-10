Smělý Menšíkův výkon zaskočil legendu. Český mladík trápil Djokoviče přes dvě hodiny

Tenista Jakub Menšík vypadl na turnaji v Šanghaji ve čtvrtfinále s bývalou světovou jedničkou Novakem Djokovičem. Se čtvrtým nasazeným Srbem prohrál při debutu na Masters mezi osmičkou nejlepších 7:6, 1:6, 4:6 a nenavázal na Tomáše Macháče, který ve čtvrtek slavil postup po výhře nad Carlosem Alcarazem.

Devatenáctiletý Menšík vstoupil do prvního vzájemného zápasu se svým velkým vzorem nebojácně a držel s ním bez problémů krok. V sedmé hře ještě dokázal první dva brejkboly odvrátit, v deváté už ale servis neudržel. O osmnáct let staršímu soupeři ale za stavu 5:4 nedovolil set dopodávat, okamžitě mu brejk vrátil a dovedl souboj až do tie-breaku. V něm se od stavu 0:3 vzchopil k obratu, vyrovnal a třemi body v řadě ho pak získal v poměru 7:4.

Ve druhé sadě ale Menšík nedokázal na výkon navázat. Zahrál jen šest vítězných míčů, více kazil a vítěz rekordních 24 grandslamových trofejí za půlhodinu skóre srovnal. Ve třetí sadě se hra opět více vyrovnala a rozhodl nakonec jediný úspěšný brejk Djokoviče z pátého gamu. Čtyřnásobný šampion šanghajského turnaje už si pak vedení ohlídal a čistou hrou duel po dvou hodinách a 21 minutách uzavřel.

Tenisový turnaj mužů v Šanghaji (tvrdý povrch, dotace 10,298.535 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále: Djokovič (4-Srb.) - Menšík (ČR) 6:7 (4:7), 6:1, 6:4.