Slzy to nevyřeší, věděla Satková. Přemýšlí, jak dál, ekonomické problémy nemá

Českou královnou vodního slalomu se letos stala Gabriela Satková. Kromě medailí z velkých mezinárodních závodů ji zdobí titul mistryně světa na kanoi v kategorii do 23 let a účast v olympijském finále. Její úspěchy jsou o to cennější, že jich dosáhla při studiu na Vysoké škole ekonomické. "V kanoi i ve škole to byla výjimečná sezona, která mě hodně naučila," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Proč jste se rozhodla jít právě touto náročnou cestou?

Nechtěla jsem se věnovat pouze pádlování, ale dost dlouho jsem si nebyla jistá, jakým směrem se mám vydat. Vždy mě bavily jazyky a věděla jsem, že jejich znalostí by se mi otevřely dveře do světa. Proto jsem uvítala studium v oboru mezinárodního obchodu na Vysoké škole ekonomické. A můžu říct, že jsem se vydala správnou cestou. Velice mně baví hlavně předměty v angličtině.

Jak je složité dobře studovat a zároveň vozit medaile z vrcholových sportovních akcí?

Nechci naříkat, ale jednoduché to není. Nutností je mít smysl pro organizaci, v čemž jsem se hodně zlepšila. Když se k tomu přidá píle a odhodlání, tak lze čekat i dobré výsledky. Mám štěstí, že především při žádostech o posunutí termínů zkoušek mi profesoři vycházejí vstříc. Hodně mi pomáhají také spolužačky. S důležitými informacemi i se samotným studiem.

Takže zkoušky zvládáte v pohodě?

Musím přiznat, že ne vždy jsem byla stoprocentně připravená, ale s odřenýma ušima jsem vždy prošla. V živé paměti mám ještě jednu velice důležitou zkoušku letos na jaře uprostřed přípravy na olympiádu. Bylo to pro mě hodně vyčerpávající, byla jsem plná stresu.

Takže ji lze nazvat jako nejsložitější?

Tuto vlastnost bych dala jiné komunikaci mezi mnou a profesorkou. Dostala jsem čtyři otázky s tím, že když na jednu z nich neodpovím správně, tak budu muset celý předmět opakovat, což by bylo víc než nepříjemné. Moc jsem si jistá nebyla, navíc profesorka byla přísná, ale vydala jsem ze sebe všechno a odešla s úsměvem.

Snažíte se věnovat studiu i ve volných chvílích na vašich častých zahraničních zájezdech nebo soustředěních?

Většinou se o to snažím, třeba i v autech, pokud při učení neusnu. Jsou však i případy, že jsem mým kanoistickým vystoupením tak vynervovaná, že se nejsem schopna věnovat nějakým studijním úkolům. Nejhorší je, když nějaké důležité učivo zapomenu doma a pak to doháním za komplikovaných podmínek.

Máte nějaký konkrétní příklad?

Je skoro až neuvěřitelný. Na jednom skupinovém projektu jsme pracovali asi půl roku před jeho závěrečnou prezentací. Měla jsem všechno pečlivě připravené, věděla jsem, co budu říkat, a najednou se mi soubor ztratil. Zoufale jsem ho hledala na všech možných i nemožných místech, ale marně. Dostala jsem se tak do velmi složité situace a začala brečet. Brzy jsem si však uvědomila, že slzami to nevyřeším. Z toho, co jsem si pamatovala, jsem rychle udělala nový soubor, dost možná ještě trošku lepší. Z celé této příhody jsem byla vyděšená, že moje dlouhodobá práce zůstane bez očekávaného výsledku.

Na jaře vás čeká státní bakalářská zkouška. Budete se ni moci v klidu připravit?

To pochybuju, protože krátce před touto životní událostí jsou na programu čtyři nominační závody, v nichž se rozhoduje o složení reprezentace pro rok 2025. S tím samozřejmě souvisí i příprava, takže to bude psychicky náročné. V klidu se takové období zvládnout nedá, ale budu se snažit, aby byl stres co nejmenší.

Jak chcete v případě úspěšného absolvování státní bakalářské zkoušky získané vědomosti využít?

V tuto chvíli sama přesně nevím, ale obor, který studuju, otevírá víc možností, jakým směrem bych se mohla nebo měla vydat. Zatím je to pro mě jen jakási příprava na to, co mě čeká. Nechci skončit bakalářem a přemýšlím, zda bych neměla zkusit něco jiného. Ráda bych zůstala na VŠE a přešla na jiný obor. Čím víc toho člověk zkusí, tím víc toho ví. Také však dobře vím, že je potřeba získat potřebné zkušenosti. Ideální by asi bylo vyzkoušet si nějakou práci, která by mě bavila a mohla se jí v dohledné době plně věnovat. Jsou to však všechno jen úvahy.

Není tedy vyloučeno, že to zkusíte už po získání vysokoškolského diplomu?

To ještě ne. Mám za sebou období, v němž kombinace vrcholového sportu se studiem byla velice náročná, takže zatím o spojení nějakého zaměstnání s pádlováním neuvažuju. Mimo jiné i proto, že bych ráda na olympiádu v roce 2028. Navíc ekonomické problémy nemám, jsem spokojená, i když nemůžu myslet na získání nějaké rezervní finanční částky.