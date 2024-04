Slováci chtějí na MS posily z Ruska. Rozbilo by to tým, namítá před verdiktem Lintner

Slovenský hokej stále nemá jasno v tom, jestli na mistrovství světa v Praze a Ostravě vezme hráče z ruské KHL. Turnaj přitom začíná už zhruba za měsíc.

Otázka, zda přibrat posily z KHL, je pro Slováky citlivější než u jiných reprezentací.

Východní sousedé Česka budou na světovém šampionátu jako obvykle bojovat o čtvrtfinále a v KHL mají hned devět hráčů, z nichž někteří by národnímu týmu nepochybně mohli pomoct.

Loni slovenský hokejový svaz posily z ruské soutěže odmítl a zdůvodnil to tím, že nechce narušit pokojný průběh přípravy.

Šlo ovšem o jednorázové rozhodnutí pro MS v Tampere a Rize. Letos je proto citlivá otázka na stole znovu. A shoda na tom, co dělat, v hokejovém prostředí ani v nejmenším nepanuje.

Například bývalý obránce a nyní hokejový analytik Boris Valábik, který jinak jednoznačně odsuzuje Rusko za válečné běsnění na Ukrajině, chápe obě strany - jak ty, kteří by hráče z KHL přibrali, tak odmítače.

Přiklání se ale k první skupině.

"Kdybych byl prezidentem svazu, kluky z KHL bych na šampionáty bral. Rozumím, že ta liga propaguje nejen armádu, ale i válku samotnou, ale nemyslím si, že když ti kluci na mistrovství nepojedou, válka na Ukrajině skončí. Také si nemyslím, že tu válku přímo podporují," řekl Valábik slovenskému deníku Postoj.

"Jestli mám dobré informace, tak minulý rok svaz kluky z KHL obvolal a zjistil, že v dané situaci nemají zájem reprezentovat. Potom vydal stanovisko, že reprezentovat nebudou. Tento rok to ale má složitější, protože do Ostravy se bude chtít více klukům," prohlásil také.

Na opačné straně stojí třeba Richard Lintner, rovněž bývalý obránce.

"Je naprosto jasné, že hráči z KHL se z vícero důvodů nemůžou mistrovství světa v Česku zúčastnit. Názory jsou dva, ale praxe je jiná," sdělil deníku Pravda.

"Dovedete si představit, že by nastoupili v situaci, kdy žádný jiný národní tým hráče z KHL nepřiveze? Rozbilo by to kabinu a dokonce bych se bál o bezpečnost hráčů. Je to nemožné. Proto to beru jako nesmyslné téma a věřím, že už se nebude otvírat," dodal.

Slovenský svaz se však k otázce, kterou řeší i někteří tamní politici, musí nějak postavit. Definitivní verdikt by měl vydat příští týden.

Kdyby rozhodovala slovenská společnost, vybraní slovenští hokejisté z KHL by na nadcházející světový šampionát jeli.

Jejich účast podpořilo v nedávném průzkumu společnosti SANEP pro televizi TA3 více než 63 procent respondentů. Proti bylo přes 26 procent dotázaných. Zbytek neměl jasno.

Výsledky víceméně korespondují s loňským průzkumem agentury MNForce, který vznikl po rozhodnutí odstřihnout krajánky z KHL. Jen 21 procent lidí krok svazu kvitovalo, nesouhlasilo s ním 58 procent dotázaných. Zbylých 21 procent nedokázalo odpovědět.