Přeskočit na obsah
Benative
15. 1. Alice
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Slavia získala mladého kanadského útočníka, poslala ho na hostování do Slovácka

ČTK

Fotbalisty Slavie posílil z druholigového srbského klubu Voždovac křídelník Adonija Ouanda. Dvacetiletý Kanaďan podepsal s úřadujícími mistry smlouvu do 31. prosince 2030. Jarní část této sezony stráví na hostování na Slovácku. Pražané o tom informovali na svém webu.

Fanoušci Slavie - ilustrační foto
Fanoušci Slavie - ilustrační fotoFoto: Milan Kammermayer
Reklama

"Ziskem Bryana využíváme zajímavou příležitost na přestupovém trhu. Hráče jsme delší dobu sledovali a v aktuální sezoně zaznamenal výrazný výkonnostní progres. Oceňujeme zejména jeho mimořádnou rychlost, kvalitní náběhy za obranu a výrazně zvýšenou produktivitu v této sezoně," řekl sportovně-technický ředitel Slavie Jakub Mareš.

Zatímco v minulém ročníku druhé srbské ligy vstřelil Ouanda jediný gól, k němuž přidal jen jednu asistenci, v tom současném měl bilanci 6+5. Vršovický celek si od něj časem hodně slibuje.

"Díky tomu, že je schopen obstát i ve fyzických soubojích, může být velmi zajímavým typem hráče pro českou ligu a do budoucna i pro evropské poháry. Jedná se o dlouhodobý projekt a bude záležet na nás i na samotném hráči, aby byl co nejúspěšnější," uvedl Mareš.

Rodák z Abidžanu s kanadským pasem si šance ve Slavii váží.

Reklama
Reklama

"Jsem na sebe pyšný, že jsem si zasloužil pozvání do tak krásného klubu. Trošku jsem si přečetl něco o historii Slavie, udělalo to na mě velký dojem. Tvrdě jsem na sobě pracoval. Dal jsem fotbalu všechno. A teď přišla odměna, za kterou jsem strašně vděčný," prohlásil Ouanda.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno

ŽIVĚPo středečních 19 hodinách se sněmovna vrací k jednání o důvěře vládě

Sněmovna obnovila ve čtvrtek dopoledne jednání o důvěře vládě ANO, SPD a Motoristů. Zatím trvalo 19 hodin. Do rozpravy bylo přihlášeno ještě 23 poslanců z původních šesti desítek. K hlasování se tak členové dolní parlamentní komory dostanou nejdříve odpoledne. Rozhodování o osudu kabinetu Andreje Babiše (ANO) by mohly oddálit také povinné pravidelné ústní interpelace, které mají začít ve 14:30.

Reklama
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno

ŽIVĚSlunce se o víkendu ukáže spíš jen na horách, v nížinách se čeká mlha a náledí

V příštích dnech se do Česka vrátí inverzní ráz počasí. O víkendu se objeví mlhy, které budou často mrznoucí. Slunce se ukáže převážně jen na horách, v neděli se místy vyjasní i v nížinách. Nejvyšší teploty vystoupí lehce nad nulu, někde bude mrholit nebo slabě sněžit. Vyplývá to z aktuálních informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Reklama
Reklama
Reklama