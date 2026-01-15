Slavia získala mladého kanadského útočníka, poslala ho na hostování do Slovácka

Fotbalisty Slavie posílil z druholigového srbského klubu Voždovac křídelník Adonija Ouanda. Dvacetiletý Kanaďan podepsal s úřadujícími mistry smlouvu do 31. prosince 2030. Jarní část této sezony stráví na hostování na Slovácku. Pražané o tom informovali na svém webu.
"Ziskem Bryana využíváme zajímavou příležitost na přestupovém trhu. Hráče jsme delší dobu sledovali a v aktuální sezoně zaznamenal výrazný výkonnostní progres. Oceňujeme zejména jeho mimořádnou rychlost, kvalitní náběhy za obranu a výrazně zvýšenou produktivitu v této sezoně," řekl sportovně-technický ředitel Slavie Jakub Mareš.
Zatímco v minulém ročníku druhé srbské ligy vstřelil Ouanda jediný gól, k němuž přidal jen jednu asistenci, v tom současném měl bilanci 6+5. Vršovický celek si od něj časem hodně slibuje.
"Díky tomu, že je schopen obstát i ve fyzických soubojích, může být velmi zajímavým typem hráče pro českou ligu a do budoucna i pro evropské poháry. Jedná se o dlouhodobý projekt a bude záležet na nás i na samotném hráči, aby byl co nejúspěšnější," uvedl Mareš.
Rodák z Abidžanu s kanadským pasem si šance ve Slavii váží.
"Jsem na sebe pyšný, že jsem si zasloužil pozvání do tak krásného klubu. Trošku jsem si přečetl něco o historii Slavie, udělalo to na mě velký dojem. Tvrdě jsem na sobě pracoval. Dal jsem fotbalu všechno. A teď přišla odměna, za kterou jsem strašně vděčný," prohlásil Ouanda.
