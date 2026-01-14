Obránce Markovič se po dvou letech loučí s Plzní, odchází do Slovanu Bratislava

Svetozar Markovič po dvou sezonách opouští Viktorii Plzeň. Srbský obránce přestupuje do Slovanu Bratislava.
Srbský obránce Svetozar Markovič už nebude pokračovat v dresu Viktorie Plzeň. Klub se s ním po necelých dvou letech rozloučil a Markovič přestupuje do Slovanu Bratislava, kde dnes podepsal smlouvu.
Do Plzně přišel v létě 2024 jako náhrada za Robina Hranáče. V červenomodrém dresu odehrál celkem 50 soutěžních utkání v domácích soutěžích i evropských pohárech. Dvakrát se prosadil také střelecky. Patřil mezi využívané obránce, především v náročnějších zápasech mimo ligu.
Nyní se s Doosan Arenou loučí. Plzeň mezitím posílila defenzivu a rozhodla se jít jinou cestou. Markovič tak dostal svolení k přestupu.
„Odvedl pro nás kvalitní práci a splnil roli, kvůli které jsme ho do Plzně přiváděli. Do obrany jsme přivedli nové hráče a rozhodli se kádr posunout jinam,“ uvedl sportovní ředitel Martin Vozábal.
Pro Markoviče jde o návrat do prostředí, které dobře zná. Slovan Bratislava pravidelně bojuje o titul i účast v evropských pohárech, což hrálo při jeho rozhodování důležitou roli.
