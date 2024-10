Slavia vyhrála další divoké derby. Sparta náskok po půli nesmazala, padaly červené

Fotbalisté Slavie ve šlágru 11. kola první ligy zvítězili doma v pražském derby nad Spartou 2:1.

Domácí vedli po brankách Mojmíra Chytila a Christose Zafeirise už ve 21. minutě 2:0, po změně stran snížil střídající Albion Rrahmani.

V nervózním závěru dostali červenou kartu hostující Martin Vitík a slávista Oscar Dorley.

Červenobílí jako jediní nadále drží neporazitelnost v této sezoně nejvyšší soutěže a před reprezentační pauzou zvýšili svůj náskok v čele tabulky před letenským obhájcem titulu už na šest bodů.

"Tým to hrozně moc chtěl urvat, v některých momentech jsme to museli i krotit. Začátek nám pomohl, skvělá akce Dioufa a Chytil to tam dohrál," pochvaloval si kouč vítězů Jindřich Trpišovský v rozhovoru pro O2 TV Sport po utkání.

"Myslím, že to byl skvělý fotbal. Nahoru dolů, pomohl tomu ten gól, pomohly tomu oba týmy. To je to hezké, co chceme ve fotbale. Parádní fotbal," tvrdil Trpišovský.

Zatímco Slavia nastoupila v očekávané sestavě, dánský trenér Sparty Friis nechal v úvodu jen na lavičce Haraslína a do zahajovací jedenáctky nasadil Krasniqiho. Po čtyřzápasové absenci ze zdravotních důvodů se vrátil do hry stoper Sörensen.

Vršovičtí hned z první akce otevřeli skóre. Diouf si narazil s Bořilem, prokličkoval se do vápna a jeho střílený centr z levé strany v úvodu druhé minuty zblízka usměrnil do sítě důrazný Chytil.

Pětadvacetiletý útočník se v souboji pražských rivalů trefil poprvé a po 65 vteřinách se postaral o nejrychlejší gól v derby v samostatné ligové historii.

Sparta se zpočátku nemohla dostat do tempa. V 19. minutě po Dioufově chybě postupovali hosté do brejku, Krasniqiho přihrávka prošla až k Birmančevičovi, ale jeho nedůraznou přízemní střelu odvrátila obrana.

O chvíli později červenobílí zvýšili. Zafeiris potáhl balon středem pole, kousek za vápnem napřáhl a Vindahl na pokus k tyči nedosáhl. Také řecký reprezentant skóroval v derby poprvé, navíc stylově oslavil 50. start v české lize.

Na opačné straně Preciado z hranice šestnáctky minul. Další Zafeirisovu ránu poté Vindahl vyrazil a domácí se pak marně dožadovali penalty po souboji Chorého s Lacim. Ve 38. minutě vypálil Douděra vedle.

Po změně stran stáhl trenér Friis Olantujiho a nasadil Haraslína. Domácí zpočátku poměrně s přehledem kontrolovali dvoubrankové vedení, v 65. minutě však inkasovali.

Haraslín při protiútoku přenesl balon na pravou stranu na nabíhajícího Rrahmaniho a ten z hranice vápna zpoza obránce překvapil gólmana Kinského přízemní střelou na přední tyč. Kosovský reprezentant si připsal třetí soutěžní trefu za Spartu po nedávném letním příchodu.

Vzápětí mohl dokonce vyrovnat Haraslín, Kinský však jeho technický pokus na konci 67. minuty vyrazil. Čerstvý reprezentační gólman pak výrazně podržel Slavii i v 81. minutě, kdy vychytal Birmančeviče, který se jej pokusil obejít z úhlu.

Na opačné straně se po závaru ve velké šanci neprosadil střídající Lingr. Ve třetí minutě nastavení Kinský zkrotil Rrahmaniho střelu a sudí Szikszay po následné strkanici udělil Vitíkovi druhou žlutou kartu, a tudíž i červenou.

Vyloučen pak byl i domácí hráč, když hlavní arbitr po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu poslal předčasně do šaten za hlavičku směrem k soupeři Oscara, jehož vyprovokoval Rrahmani.

Červenobílí vyhráli ligové derby poprvé po pěti zápasech, doma nicméně v nejvyšší soutěži s odvěkým rivalem bodovali podvanácté z posledních 13 duelů.

Sparta ve druhém kole po sobě utrpěla porážku, minule podlehla Olomouci. Letenští v šestém venkovním utkání ligového ročníku poprvé ztratili body.

11. kolo první fotbalové ligy:

Slavia Praha - Sparta Praha 2:1 (2:0)

Branky: 2. Chytil, 22. Zafeiris - 65. Rrahmani. Rozhodčí: Szikszay - Paták, Volf - Petřík (video). ŽK: Douděra, Chorý, Diouf, Wallem, Provod, Zmrzlý, Bořil - Ryneš, Vitík, Kairinen, Preciado, Solbakken, Vindahl, Rrahmani. ČK: 90.+8 Oscar - 90.+3 Vitík. Diváci: 19.308.

Slavia: Kinský - Holeš, Zima, Bořil - Douděra (83. Wallem), Zafeiris, Oscar, Diouf (90. Zmrzlý) - Provod, Chytil (60. Lingr) - Chorý. Trenér: Trpišovský.

Sparta: Vindahl - Vitík, Panák, Sörensen - Preciado, Laci (84. Solbakken), Kairinen, Ryneš (74. Zelený) - Krasniqi (63. Rrahmani), Birmančevič (84. Daněk) - Olatunji (46. Haraslín). Trenér: Friis.