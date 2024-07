Slavia v generálce rozstřílela Žilinu 5:1, Jurásek dal hattrick. Sparta remizovala

Fotbalisté Slavie v generálce na novou prvoligovou sezonu na závěr soustředění v Rakousku rozdrtili Žilinu 5:1 a v letní přípravě zůstali neporaženi. Městský rival z Letné remizoval s rakouským Salcburkem 2:2.

Všech šest branek v utkání Slavie padlo až po změně stran, hattrickem se blýskl střídající Matěj Jurásek. Pražané nastoupili ještě bez většiny reprezentantů z mistrovství Evropy včetně hlavní letní posily útočníka Tomáše Chorého.

Po bezgólovém prvním poločase otevřel ve 49. minutě po nápaditém signálu z nepřímého kopu skóre nepokrytý obránce David Zima. Po chybě v soupeřově obraně zvýšil Daniel Fila a poté přišly velké chvíle střídajícího Juráska.

Dvacetiletý křídelník v 70. minutě zblízka upravil na 3:0, za dalších 10 minut sám před brankářem tentokrát zakončil přesně mezi nohy a chvíli nato se prosadil technickým pokusem z hranice vápna. Čtvrtý celek uplynulé sezony slovenské ligy snížil v druhé minutě nastavení.

Slavia v pěti přípravných zápasech před novou sezonou neprohrála a po úvodní remíze s Pardubicemi na soustředění čtyřikrát po sobě zvítězila. Do prvoligového ročníku vstoupí úřadující český vicemistr o příštím víkendu v Uherském Hradišti proti Slovácku.

Sparta remizovala

Fotbalisté pražské Sparty v generálce na novou prvoligovou sezonu remizovali v Rakousku se Salcburkem 2:2. Úřadující český mistr v posledním utkání letní přípravy dvakrát prohrával, pokaždé však dokázal vyrovnat. Nerozhodný výsledek zařídil 10 minut před koncem střídající Victor Olatunji.

Také Sparta ani do generálky nenasadila reprezentanty z mistrovství Evropy a nastoupila bez většiny opor. Dobrou formu z přípravy potvrdil navrátilec z hostování Kryštof Daněk, který po čtvrthodině hry srovnal na 1:1 povedenou technickou střelou z hranice vápna.

Úřadující rakouský vicemistr se ještě do poločasu znovu dostal do vedení, ale v 80. minutě vybojoval míč střídající nigerijský útočník Olatunji a do odkryté branky srovnal. Dánský trenér Pražanů Lars Friis v generálce nezvykle pouze třikrát vystřídal.

Jeho svěřenci v přípravě podruhé za sebou nezvítězili, v minulém úvodním utkání na zahraničním soustředění utrpěli vysokou porážku 2:5 od Bröndby Kodaň. Předtím dvakrát vyhráli v domácích podmínkách. Sparťané v pátek proti Pardubicím vstoupí do nového ligového ročníku, v němž se pokusí získat třetí titul po sobě.

Generálky na fotbalovou ligu:

Slavia Praha - Žilina 5:1 (0:0)

Branky: 70., 80. a 82. Jurásek, 49. Zima, 65. Fila - 90.+2 Kaprálik.

Sestava Slavie: Kinský - Vlček, Ogbu (46. Zima), Bořil (60. Konečný) - Tomič (60. Vorlický), Ševčík (46. Bužek), Oscar (46. Prebsl), Zmrzlý (60. Diouf) - Jurečka (46. Jurásek), Wallem - Fila (71. Jurečka). Trenér: Trpišovský.

Sparta Praha - Salcburk 2:2 (1:2)

Branky: 15. Daněk, 80. Olatunji - 8. Glukh, 25. Nene.

Sestava Sparty: Vindahl - Uhrinčať, Panák, Zelený - Suchomel, Sadílek, Pavelka, Ryneš (60. Wiesner) - Krasniqi (60. Olatunji), Daněk - Tuci (82. Pešek). Trenér: Friis.

Lech Poznaň - FK Teplice 0:2 (0:0)

Branky: 73. Horský, 82. Čerepkai.

Sestava Teplic: Ludha - Mičevič (70. Zsigmond), Kričfaluši (46. Cykalo), Mareček (70. Bílek) - Harušťák (70. Radosta), Jukl, Trubač (60. Čerepkai), Havelka (70. Emmer), Švanda (70. Beránek) - Svatek (46. Horský), Gning (46. Vachoušek). Trenér: Frťala.

Baník Ostrava - Banská Bystrica 3:1 (2:1)

Branky: 12. Klíma, 24. Kubala, 77. Adediran - 21. Rymarenko.

Sestava Ostravy: I. poločas: Markovič - Juroška, Frydrych, Pojezný, Kpozo - Buchta, Rigo, Boula, Klíma, Ewerton - Kubala. II. poločas: Markovič - Uchenna, Chaluš, Lischka - Rusnák, Grygar, Šín, Šehič - Tanko, Prekop, Adediran. Trenér: Hapal.

Cracovia Krakov - Sigma Olomouc 0:1 (0:1)

Branka: 23. Šíp.

Sestava Olomouce: Stoppen (70. Digaňa) - Hadaš (70. Křišťál), Pokorný (70. Dohnálek), Elbel (70. Beneš), Sláma (75. Elbel) - Breite (70. Pospíšil), Spáčil (75. Mikulenka) - Mikulenka (46. Fiala), Zorvan (70. Vodháněl), Šíp (46. Navrátil) - Kliment (70. Juliš). Trenér: Janotka.

1. FC Slovácko - Viktoria Žižkov 4:1 (1:1)

Branky: 15. Havlík, 25. Kohút, 31. De Azevedo, 40. Blahút - 18. Jirásek.

Sestava Slovácka: Heča - Reinberk (46. Ndefe), Vaško, Hofmann, Doski - Trávník (78. Novotný), Kohút (65. Kim Sung-pin) - Blahút (65. Petržela), Havlík (78. Křišťan), Sinjavskij (77. Kozák) - De Azevedo (46. Vecheta). Trenér: West.