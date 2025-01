Slavia opět prodává do Anglie, za 7 milionů eur. Referuje o tom populární Romano

V pražské Slavii se podle médií schyluje k dalšímu přestupu do Anglie. Po čerstvém odchodu brankáře Antonína Kinského do Tottenhamu má do druholigového Norwiche namířeno jednadvacetiletý záložník Matěj Jurásek.

Podle obvykle dobře informovaného specialisty na fotbalové transfery Fabrizia Romana již existuje ústní dohoda mezi kluby, přestupová částka má činit sedm milionů eur (175 milionů korun). Rodák z Karviné působí ve Slavii od roku 2018. V první lize debutoval v listopadu 2020 a od té doby odehrál v nejvyšší české soutěži 69 zápasů a vstřelil 12 branek, z toho sedm startů si připsal na hostování v Karviné. V této sezoně nastoupil do 14 ligových utkání většinou jako náhradník a jednou skóroval. Jako střídající hráč zasáhl také do kvalifikace Ligy mistrů a na hřiště se dostal i ve všech šesti duelech skupinové fáze Evropské ligy. Hned v tom prvním přispěl brankou k výhře 2:0 na hřišti Ludogorce. V minulém roce slavil Jurásek premiéru v reprezentaci, prosadil se i do týmu na mistrovství Evropy. Všechny čtyři starty v národním dresu si připsal jako náhradník a v přípravě proti Maltě dal i gól. Norwichi patří jedenácté místo v druhé anglické lize a jen čtyři body ho dělí od pozic zaručujících play off o postup. Premier League hrál naposledy v sezoně 2021/22. Související Britský tisk opěvuje Kinského: Stačilo mu 18 minut, chudák starý Forster