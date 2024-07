Slavia? Mdlá, matná, nijaká, říká Bičík. A nechápe, co bliklo v hlavě Suchému

"Slavia se bere jako jeden z největších favoritů na titul, ale její výkon především v prvním poločase byl mdlý, matný, nijaký. Hráčům to neběhalo, jako by chyběla kondice," říká bývalý brankář David Bičík v komentáři pro Aktuálně.cz k prvnímu kolu nového ročníku české fotbalové ligy.

Stejně jako ostatní mě překvapilo, že Slavia na Slovácku nevyhrála. Domácí i přes odchod trenéra Martina Svědíka zůstávají silným týmem, navíc výborně zachytal Milan Heča. Ale všichni, stejně jak já, očekávali od Slavie víc.

Hodně její přípravu a tím vstup do ligy ovlivnil velký počet hráčů, kteří se zúčastnili mistrovství Evropy. To musí být poznat. Přišly i nějaké změny v hráčském kádru, chce to nějaký čas, aby si to sedlo.

Sparta naopak úvod zvládla. Pardubice vzdorovaly statečně, vedly, ještě v nastavení prvního poločasu Matěj Ryneš nádherným gólem vyrovnal.

Ve druhém Sparta projevila sílu. A kdyby kosovská posila Ermal Krasniqi využila své šance nebo kdyby nahrál Janu Kuchtovi před prázdnou branku, bylo by vítězství přesvědčivější.

Plzeň vyhrála na půdě nováčka Dukly Praha. Ukázalo se, jaký je rozdíl mezi oběma soutěžemi, pro Duklu to byl nadmíru silný protivník.

Hrála sice sympaticky, v první půli trefil Lukáš Matějka tyč a gól Filipa Špatenky byl opravdu chytrý, ale tohle stačit nebude.

Potřebuje posílit, to si trenér Petr Rada dobře uvědomuje. Zřejmě klub čeká, koho pustí pražská "S", až budou zeštíhlovat kádr.

V olomouckém dresu řádil střelecky útočník Jan Kliment, jeho první gól nůžkami byl parádní. Postěžoval si, že v Plzni nedostal dost prostoru, že na něj trenér Miroslav Koubek i řval. To se stane, že se hráč s trenérem nesejde. Kliment nepatřil mezi Koubkovy favority do základní sestavy, v novém angažmá se může projevit.

Nedovedu si vysvětlit, co bliklo v hlavě mladoboleslavskému obránci Marku Suchému v hlavě. Dva naprosto zbytečné a hloupé zákroky krátce po sobě a vyloučení. Marka znám jako férového, inteligentního fotbalistu, který má něco za sebou. A teď tohle.

Někdy se to však nahromadí. Měl v sobě pocit křivdy, tým hrál už v deseti, v devíti pak už byl proti Jablonci bez šance.

Karviná se ujala brzy proti Liberci vedení, krásně se trefil Martin Regáli. Hosté ovšem zápas otočili. Na prvním a třetím gólu nese vinu brankář Milan Knobloch, který chybně vyběhl. Sám to i přiznal.

Trenéři chtějí po brankáři, aby se pohyboval vysoko, sbíral míče a vlastně nahrazoval stopera. Trenér Martin Hyský to tak požaduje určitě. Ale pak může dojít k takovým chybám, což se teď karvinskému brankáři přihodilo dokonce dvakrát.

Neskutečný závěr mělo utkání v Hradci Králové. Teplice se už radovaly z gólu, který by zřejmě značil vítězství, když VAR objevil dvojdotyk při rohovém kopu. Gól samozřejmě platit nemohl.

A následně skórovali domácí, i když hosté protestovali, že si po autu hráč zpracoval míč pomocí ruky. To video ovšem nezkoumá. A zase v tom budeme mít guláš. Co se posuzuje a co ne. Mělo by se jasně oznámit, jak to vlastně přesně je.