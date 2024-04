Skvělý Krejčí, znovu si vylepšil střelecký rekord. Jeho tým ale prohrál o jediný bod

Basketbalista Vít Krejčí z Atlanty si vylepšil střelecký rekord v NBA na 19 bodů, s Hawks ale musel v duelu s Charlotte strávit těsnou porážku 114:115.

Poprvé od 24. února nastoupil do utkání po zranění ruky lídr Atlanty Trae Young, ani jeho 14 bodů a 11 asistencí ale domácí nezachránilo.

Český reprezentant nastřílel 19 bodů za 33 a půl odehrané minuty, proměnil osm ze 14 střel včetně tří z osmi trojek a spolu se Srbem Bogdanem Bogdanovičem byl nejlepším střelcem domácího celku. Přidal také čtyři doskoky a dvě asistence. Radost z povedeného duelu mu ale pokazil Miles Bridges, který košem 3,8 sekundy před koncem zvrátil skóre na stranu Charlotte.

Hvězdný Young po zranění odehrál pouze něco přes 20 minut. Realizační tým se totiž v předstihu dohodl s týmovými lékaři na maximální zátěži 21 minut, kterou rozdělí do tří čtvrtin. "Cítím se dobře, ruka je v pořádku," řekl Young, jenž proměnil všech pět střel z pole.

Vítězové vedle Bridgese, jenž nasbíral 18 bodů, spoléhali na Brandona Millera s 27 body. Hornets už do předkola play off postoupit nemohou, Hawks jsou naopak ve Východní konferenci desátí a přes čtvrtou porážku za sebou si minimálně předkolo zahrají.

Dallas si po vítězství 111:92 na palubovce Miami zajistil prvenství v Jihozápadní divizi, v konferenční tabulce skončí nejhůře pátý a v prvním kole play off se potřetí během čtyř let utká s Los Angeles Clippers. "Vítězství v divizi zní skvěle, první cíl si můžeme odškrtnout," řekl trenér Mavericks Jason Kidd. "Práci ale ještě nemáme hotovou, přesto musíme slavit i malá vítězství," řekl autor 25 bodů Kyrie Irving. Předčil jej pouze hvězdný spoluhráč Luka Dončič, který vedle 29 bodů zaznamenal po devíti doskocích a asistencích. Dallas vyhrál v 16. z posledních 18 utkání.

Clippers podlehli doma Phoenixu 108:124 a mají před Mavericks před posledními dvěma zápasy náskok už pouze jediné výhry. Suns v omezené rotaci osmi hráčů vrátili soupeři úterní domácí porážku, jejich lídrem byl s 37 body Devin Booker. Clippers nastoupili bez celé základní pětky i některých hráčů z lavičky, a tak s 37 body zářil Bones Hyland, jenž proměnil šest z osmi trojek. Phoenix je v Západní konferenci sedmý se stejným počtem 47 výher jako šesté New Orleans, které drží poslední přímé postupové místo do play off a má zápas k dobru.

Druhý tým Východní konference Milwaukee už zbytek základní části dohraje bez Janise Adetokunba, jenž laboruje se zraněným lýtkem. Ve středu Bucks dovedli k výhře 117:99 nad Orlandem Bobby Portis s 30 body a 9 doskoky a Damian Lillard, autor 29 bodů a 9 asistencí. Magic mohou teoreticky stále skončit v tabulce třetí, ale i sedmí.

V šlágru Západní konference mistrovský Denver porazil Minnesotu 116:107 a osamostatnil se před ní v čele tabulky. Nikola Jokič zaznamenal 41 bodů, 11 doskoků a 7 asistencí. Na Timberwolves se dotáhla Oklahoma po jasném vítězství 127:89 nad San Antoniem, v jehož týmu chyběl nováček Victor Wembanyama.

Výsledky NBA:

Atlanta - Charlotte 114:115 (za domácí Krejčí 19 bodů 4 doskoky, 2 asistence), Cleveland - Memphis 110:98, Brooklyn - Toronto 106:102, LA Clippers - Phoenix 108:124, Milwaukee - Orlando 117:99, Oklahoma City - San Antonio 127:89, Denver - Minnesota 116:107, Miami - Dallas 92:111.

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. z-Boston 79 62 17 78,5 2. x-New York 79 47 32 59,5 3. Philadelphia 80 45 35 56,3 4. Brooklyn 80 32 48 40,0 5. Toronto 80 25 55 31,3

Centrální divize:

1. x-Milwaukee 80 49 31 61,3 2. Cleveland 80 47 33 58,8 3. Indiana 80 46 34 57,5 4. Chicago 79 37 42 46,8 5. Detroit 79 13 66 16,5

Jihovýchodní divize:

1. Orlando 80 46 34 57,5 2. Miami 80 44 36 55,0 3. Atlanta 80 36 44 45,0 4. Charlotte 80 20 60 25,0 5. Washington 80 15 65 18,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. y-Dallas 80 50 30 62,5 2. New Orleans 79 47 32 59,5 3. Houston 79 39 40 49,4 4. Memphis 80 27 53 33,8 5. San Antonio 80 20 60 25,0

Severozápadní divize:

1. x-Denver 80 56 24 70,0 2. x-Minnesota 80 55 25 68,8 3. x-Oklahoma City 80 55 25 68,8 4. Utah 79 29 50 36,7 5. Portland 79 21 58 26,6

Pacifická divize:

1. y-LA Clippers 80 51 29 63,8 2. Phoenix 80 47 33 58,8 3. Sacramento 79 45 34 57,0 4. LA Lakers 80 45 35 56,3 5. Golden State 79 44 35 55,7

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" vítězství v konferenci.