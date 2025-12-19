Skeletonistka Fernstädtová má před OH skvělou formu. V závodě SP dojela druhá

Skeletonistka Anna Fernstädtová obsadila druhé místo v závodě Světového poháru v Siguldě a poprvé v olympijské sezoně se dostala na stupně vítězů. Devětadvacetiletá česká reprezentantka tak vyrovnala svůj nejlepší kariérní výsledek v seriálu, na pódium vystoupala popáté.
Fernstädtové se vydařil v Lotyšsku už čtvrteční první závod, v němž byla čtvrtá. Dnes své umístění úřadující bronzová medailistka z mistrovství světa ještě vylepšila. Nestačila jen o osm setin sekundy na Belgičanku Kim Meylemansovou, jež slavila v Siguldě vítězný double.
Meylemansová se vyšvihla na první místo ze čtvrté pozice po prvním kole, v němž zajela Fernstädtová třetí čas. Po své druhé jízdě figurovala pražská rodačka na druhé pozici za Belgičankou a bylo jasné, že minimálně zopakuje čtvrteční umístění. Nejrychlejším ženám prvního kola Kimberley Bosové z Nizozemska a Rakušance Janine Flockové se však druhá jízda nepodařila a z medailových pozic klesly. Třetí skončila šest setin za Fernstädtovou Britka Amelia Coltmanová.
V SP má Fernstädtová z individuálních závodů na kontě tři druhá místa a dvě třetí. Poprvé se dnes dostala na stupně vítězů jinde než v Německu, které reprezentovala do roku 2018. V pořadí seriálu se česká medailová naděje pro únorové olympijské hry v Itálii posunula na pátou pozici.
Její bratranec Timon Drahoňovský obsadil v mužském závodu 31. pozici a zůstal před branami druhého kola.
SP v jízdě na skeletonu v Siguldě (Lotyšsko):
Muži: 1. Weston 1:40,35 (49,81+50,54), 2. Wyatt (oba Brit.) -0,82 (50,71+50,46), 3. Keisinger (Něm.) -0,85 (50,82+50,38), ...31. Drahoňovský (ČR) 52,79. Průběžné pořadí SP (po 3 ze 7 závodů): 1. Weston 675, 2. Čeng Jin (Čína) 568, 3. Maier (Rak.) 562, ...32. Drahoňovský 46.
Ženy: 1. Meylemansová (Belg.) 1:44,16 (51,80+52,36), 2. Fernstädtová (ČR) -0,08 (51,73+52,51), 3. Coltmanová (Brit.) -0,14 (51,87+52,43). Průběžné pořadí SP (po 4 ze 7 závodů): 1. Meylemansová 850, 2. Flocková (Rak.) 809, 3. Pfeiferová (Něm.) 745, ...5. Fernstädtová 714.
