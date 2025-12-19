Přeskočit na obsah
Benative
19. 12. Ester
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Skeletonistka Fernstädtová má před OH skvělou formu. V závodě SP dojela druhá

ČTK

Skeletonistka Anna Fernstädtová obsadila druhé místo v závodě Světového poháru v Siguldě a poprvé v olympijské sezoně se dostala na stupně vítězů. Devětadvacetiletá česká reprezentantka tak vyrovnala svůj nejlepší kariérní výsledek v seriálu, na pódium vystoupala popáté.

Anna Fernstädtová, skeletonistka, sportovkyně, World Championships Skeleton
Anna Fernstaedt, of The Czech Republic, slides during fourth run at the skeleton world championships, Friday, March 7, 2025, in Lake Placid, N.Y. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson),Image: 973538889, License: Rights-managed, Restrictions: This content is intended for editorial use only. For other uses, additional clearances may be required., Model Release: no, Credit line: ČTK / AP / Julia Demaree Nikhinson Foto: Julia Demaree Nikhinson
Reklama

Fernstädtové se vydařil v Lotyšsku už čtvrteční první závod, v němž byla čtvrtá. Dnes své umístění úřadující bronzová medailistka z mistrovství světa ještě vylepšila. Nestačila jen o osm setin sekundy na Belgičanku Kim Meylemansovou, jež slavila v Siguldě vítězný double.

Meylemansová se vyšvihla na první místo ze čtvrté pozice po prvním kole, v němž zajela Fernstädtová třetí čas. Po své druhé jízdě figurovala pražská rodačka na druhé pozici za Belgičankou a bylo jasné, že minimálně zopakuje čtvrteční umístění. Nejrychlejším ženám prvního kola Kimberley Bosové z Nizozemska a Rakušance Janine Flockové se však druhá jízda nepodařila a z medailových pozic klesly. Třetí skončila šest setin za Fernstädtovou Britka Amelia Coltmanová.

V SP má Fernstädtová z individuálních závodů na kontě tři druhá místa a dvě třetí. Poprvé se dnes dostala na stupně vítězů jinde než v Německu, které reprezentovala do roku 2018. V pořadí seriálu se česká medailová naděje pro únorové olympijské hry v Itálii posunula na pátou pozici.

Její bratranec Timon Drahoňovský obsadil v mužském závodu 31. pozici a zůstal před branami druhého kola.

Reklama
Reklama

SP v jízdě na skeletonu v Siguldě (Lotyšsko):

Muži: 1. Weston 1:40,35 (49,81+50,54), 2. Wyatt (oba Brit.) -0,82 (50,71+50,46), 3. Keisinger (Něm.) -0,85 (50,82+50,38), ...31. Drahoňovský (ČR) 52,79. Průběžné pořadí SP (po 3 ze 7 závodů): 1. Weston 675, 2. Čeng Jin (Čína) 568, 3. Maier (Rak.) 562, ...32. Drahoňovský 46.

Ženy: 1. Meylemansová (Belg.) 1:44,16 (51,80+52,36), 2. Fernstädtová (ČR) -0,08 (51,73+52,51), 3. Coltmanová (Brit.) -0,14 (51,87+52,43). Průběžné pořadí SP (po 4 ze 7 závodů): 1. Meylemansová 850, 2. Flocková (Rak.) 809, 3. Pfeiferová (Něm.) 745, ...5. Fernstädtová 714.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Jak najít ztracený iPhone?

Tvojí nejlepší šancí je funkce Najít (Find My). Apple to vymyslel fakt chytře. Každý iPhone, iPad nebo Mac má tuhle funkci v sobě.

Reklama
McDonald’s vsadil na AI. Vánoční reklamu lidé rozcupovali.
McDonald’s vsadil na AI. Vánoční reklamu lidé rozcupovali.
McDonald’s vsadil na AI. Vánoční reklamu lidé rozcupovali.

VIDEO: McDonald’s vsadil na umělou inteligenci. Vánoční reklamu lidé rozcupovali

Vánoce jako nejhorší období roku? Přesně s touto provokativní myšlenkou přišel McDonald’s v Nizozemsku ve své nové vánoční reklamě vytvořené pomocí umělé inteligence. Místo pobavení ale přišla vlna kritiky. Diváci spot označili za chaotický a „nejpříšernější reklamu roku“. Řetězec ho raději stáhl z internetu.

Reklama
Reklama
Reklama