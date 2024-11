Siniaková s Macháčem či zlatí šampioni z Prahy. Z desítky jmen vzejde Sportovec roku

Jen jeden bývalý vítěz, hokejista David Pastrňák, se dostal do nejlepší desítky 66. ročníku ankety Sportovec roku ČR. Ve finálovém výběru neschází ani jeden z letošních olympijských medailistů včetně "zlatých" Josefa Dostála, Martina Fuksy, Kateřiny Siniakové a Tomáše Macháče či wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková. Chybí obhájkyně prvenství Markéta Vondroušová.

Elitní desítku svými hlasy v prvním kole určili členové Klubu sportovních novinářů, který anketu pořádá. O nejlepším kolektivu se rozhodne mezi hokejovou reprezentací, kordisty a fotbalisty Sparty. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 19. prosince v Praze.

Pastrňák figuruje v desítce už pošesté a může navázat na prvenství z roku 2020. Vedle útočníka Bostonu, který v květnu na světovém šampionátu v Praze vstřelil vítězný gól ve finále proti Švýcarsku, se do nejlepší desítky dostali ještě čtyři stejní sportovci jako vloni.

Mezi elitou znovu nechybí rychlostní kanoista Fuksa, jenž na hrách v Paříži ovládl závod na 1000 metrů. Do desítky novináři opět vybrali také mistra Evropy oštěpaře Jakuba Vadlejcha a tenistky Krejčíkovou se Siniakovou. Na rozdíl od loňského roku nefigurují jako pár, ale jednotlivě. Krejčíková ovládla Wimbledon, Siniaková vévodí žebříčku ženské čtyřhry a získala olympijské zlato v mixu s Macháčem. Její deblový partner se prosadil i ve dvouhře a organizátoři proto tentokrát pár rozdělili.

Poprvé v historii ankety figurují v první desítce zástupci pouhých čtyř sportů. Mezi elitou je vedle tří tenistů i stejný počet hokejistů - všichni získali zlato na světovém šampionátu. Pastrňáka doplňují kapitán týmu Roman Červenka a nejlepší gólman turnaje Lukáš Dostál.

Jeho jmenovec Josef je spolu s Fuksou jedním ze dvou kanoistů v desítce. Zároveň patří mezi největší favority ankety, neboť na hrách v Paříži nečekaně vybojoval zlato na 1000 metrů mezi kajakáři. Dvojnásobné zastoupení má v desítce i oštěp, vedle Vadlejcha novináři vybrali také překvapivou bronzovou olympijskou medailistku Nikolu Ogrodníkovou.

Loňská vítězka ankety tenistka Vondroušová letos bojovala se zdravotními problémy a tentokrát nebodovala. Finálová desítka nejtěsněji unikla hokejistovi Martinu Nečasovi, z 11. místa ztratil na elitu 56 bodů.

Mezi kolektivy je jasným favoritem hokejová reprezentace, v součtu s Československem bude coby nejúspěšnější z týmů usilovat o patnáctý triumf. Do finálové trojky se dostali také kordisté, senzační bronzoví medailisté z olympiády, a fotbalisté Sparty, kteří na jaře získali na domácí scéně double a poté po 19 letech postoupili do hlavní fáze Ligy mistrů. Loňští vítězové mezi kolektivy hokejisté do 20 let letos skončili pátí.

V prvním kole ankety hlasovalo 221 členů Klubu sportovních novinářů. Druhé kolo potrvá do 9. prosince do 12:00. Slavnostní vyhlášení bude 19. prosince hostit tradičně pražský hotel Hilton. Udělena bude také cena pro legendu, juniora roku a v kategorii oddanost sportu.

Anketa Sportovec roku 2024 - 1. kolo:

Finalisté (řazeno abecedně): Roman Červenka (hokej), Josef Dostál (rychlostní kanoistika), Lukáš Dostál (hokej), Martin Fuksa (rychlostní kanoistika), Barbora Krejčíková, Tomáš Macháč (oba tenis), Nikola Ogrodníková (atletika), David Pastrňák (hokej), Kateřina Siniaková (tenis), Jakub Vadlejch (atletika).

Další pořadí: 11. Martin Nečas (hokej) 351 b., 12. Barbora Seemanová (plavání) 344, 13. Ester Ledecká (lyžování/snowboarding) 286, 14. Jakub Jurka (šerm) 220, 15. Martina Sáblíková (rychlobruslení) 164, 16. David Kratochvíl (parasport-plavání) 154, 17. Eva Adamczyková (snowboardcross) 152, 18. Martin Macík (motorismus) 144, 19. Pavel Bittner (cyklistika) 114, 20. Karolína Muchová (tenis) 109, 21. Jiří Prskavec (vodní slalom) 98, 22. Lukáš Krpálek (judo) 84, 23. Mathias Vacek (cyklistika) 75, 24. Tomáš Souček (fotbal) 72, 25. Adéla Hanzlíčková (zápas) 54, 26. Jiří Lehečka (tenis) 53, 27. Alexander Choupenitch (šerm) 51, 28. Renata Zachová (judo) 43, 29. Karolína Plíšková (tenis) 40, 30. Tomáš Hertl (hokej) 39.

Kolektiv roku:

Finalisté (řazeno abecedně): fotbalisté Sparty Praha, hokejisté Česka, kordisté Česka. Další pořadí: 4. hokejisté Třince 63, 5. hokejisté Česka do 20 let 59, 6. fotbalisté Slavie Praha 33, 7. florbalistky Česka 22, 8. hokejistky Česka do 18 let 17, 9. basketbalistky USK Praha 16, 10. volejbalistky Česka 14.

Pozn.: Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet lepších umístění.