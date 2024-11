"Žene je upřímná touha potěšit vůdce." Ze Severní Koreje se stává fotbalová velmoc

Severní Korea jako fotbalová velmoc. Jakkoliv neuvěřitelně se může toto slovní spojení jevit, v mezinárodním ženském fotbale platí. Aspoň tedy v mládežnických kategoriích. Po mistrovství světa hráček do 20 let vyhrála izolovaná asijská země také šampionát sedmnáctek. A přitahuje značnou pozornost.

Fotbalistky Severní Koreje slaví titul na MS do 17 let. | Foto: Twitterový účet Assile Toufaily

V září triumfovaly mladé Severokorejky v Kolumbii, před týdnem přivezly zlato z Dominikánské republiky. Zdaleka však nejde o ojedinělé úspěchy.

Jak v ženských dvacítkách, tak v kategorii do 17 let získala Severní Korea světový titul už potřetí v dějinách. V obou případech jí patří první místo v historickém pořadí turnajů (u dvacítek spolu s USA a Německem), a proto si fotbalový svět stále častěji klade otázku, jak je to možné.

#NorthKorea's champion women's U17 football team has arrived back in #Pyongyang



They were welcomed by Kim Il Guk, Minister of Physical Culture and Sports https://t.co/nKNl42kcbY pic.twitter.com/sGqj8wrkrv — North Korean Archives and Library (NKAAL) (@NorthNKAAL) November 9, 2024

"Na hřišti vám nedají dýchat," řekla španělská fotbalistka Irune Doradová po finále MS do 17 let, které její tým prohrál s Asiatkami 1:2 na penalty.

"Mají výborné dovednosti a jsou známé pro skvělou výdrž. Roli hraje také politický systém, v němž vyrůstají. Striktně dodržují stanovené taktické vzorce," zmínil bývalý jihokorejský fotbalista Lee Sang-yoon.

U počátků ženského fotbalu v totalitní Severní Koreji stál v 80. letech Kim Čong-il, někdejší komunistický vůdce. Ve fotbale viděl šanci, jak zemi na mezinárodním poli zviditelnit, fotbalistky využíval také jako nástroj propagandy.

Výdrž srovnatelná s vojáky

Začátky byly krušné a fotbalistkami se stávaly sportovkyně z naprosto jiných odvětví, ale v mnoha případech zkrátka neměly na výběr.

Postupně se Severokorejky v silně autoritářském režimu vypracovaly mezi asijskou fotbalovou elitu. Na dospělém MS došly nejdále do čtvrtfinále, nicméně v mládežnických kategoriích doslova září.

Podle dokumentu "Hana, Dul, Sed", který v roce 2009 natočila rakouská režisérka Brigitte Weichová, podstupují mladé hráčky tvrdý výcvik, tak aby měly výdrž srovnatelnou s vojáky.

"Sport je pro Severní Koreu jednou z mála příležitostí, jak přitáhnout mezinárodní pozornost. Proto země dává do výchovy sportovkyň mnoho prostředků," poznamenala Cho Mi-young, uprchlice ze Severní Koreje, v rozhovoru pro Radio Free Asia.

Podle ní stojí za úspěchy Severokorejek kombinace intenzivní přípravy, možnost vysokých odměn a jejich houževnatost. "Upřímná touha potěšit vůdce Kim Čong-una je další z hlavních motivací," dodala.

Však podle toho také vypadalo vyjádření brankářky zlaté sedmnáctky Park Ju Gyong po vyhraném finále. "Chtěla bych se o tuto radostnou zprávu podělit v prvé řadě s naším milovaným otcem a vůdcem Kim Čong-unem," začala.

Lákadlo hlavního města

V ženském fotbale vidí Severokorejci prostředí, které není tak vysoce konkurenční, a proto se na tuto oblast více zaměřili. Stahují si nadějné fotbalistky ze základních škol z celé země do hlavního města.

A přestěhovat se s rodinou do Pchjongjangu, který se svou životní úrovní a infrastrukturou zcela liší od zbytku země, znamená pro průměrného severokorejského občana mimořádně vzácnou šanci.

"Zatímco v Evropě se u mládeže upřednostňuje zábava a požitek, v Severní Koreji je to už od nějakých 13 let přísný výcvik. Je to vysoce systematické a disciplinované, hráčkám to umožňuje vyniknout již v raném věku," popsal Jung Woo Lee, vedoucí akademik z univerzity v Edinburghu.

Na MS sedmnáctek Severokorejky porazily postupně Mexiko (4:1), Keňu (3:0), Anglii (4:0), Polsko (1:0), USA (1:0) a Španělsko (2:1 na penalty). Křídelnice Jon Il-chong byla vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje.

V týmu nechyběla ani útočnice Choe Il-son, nejlepší hráčka a zároveň nejlepší střelkyně zářijového MS do 20 let.

Za tři roky bude chtít Severní Korea potvrdit pozici ženské fotbalové velmoci na dospělém MS v Brazílii. Tedy pokud se kvalifikuje.

Na posledních třech světových šampionátech v dospělé kategorii totiž chyběla. Nejprve kvůli zjištění o dopingu, pak se na další MS nedokázala kvalifikovat a o to poslední loňské přišla kvůli restrikcím týkajících se boji proti koronaviru v zemi.

Mohlo by vás zajímat: