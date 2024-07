Senzace! Krejčíková zkrotila povstání Paoliniové a stala se wimbledonskou šampionkou

Tenistka Barbora Krejčíková vyhrála poprvé v kariéře Wimbledon ve dvouhře. Osmadvacetiletá hráčka porazila ve finále na londýnské trávě turnajovou sedmičku Jasmine Paoliniovou z Itálie 6:2, 2:6, 6:4. V singlu získala druhý grandslamový titul a navázala na vítězství z Roland Garros 2021.

Krejčíková napodobila loňský triumf Markéty Vondroušové. Titul v All England Clubu získaly z českých tenistek také dvojnásobná šampionka Petra Kvitová (2011 a 2014) a bývalá trenérka Krejčíkové Jana Novotná (1998). Rodačka z Ivančic se stala teprve třetí českou hráčkou, která má ve sbírce singlové trofeje ze dvou různých grandslamů. Povedlo se to dosud jen Martině Navrátilové, jež po získání amerického pasu ovládla alespoň dvakrát každý ze čtyř grandslamů, a Haně Mandlíkové, která nezvítězila jen ve Wimbledonu.

"Nemám slov. Je to prostě neskutečné, co se stalo. Je to určitě nejlepší den mé tenisové kariéry a možná i mého života. Je to opravdu náročné vysvětlit, co teď cítím," řekla v rozhovoru na kurtu Krejčíková. "S Jasmine jsme bojovaly o každý balon, nakonec jsem já ta šťastnější," doplnila.

Krejčíková ovládla Wimbledon z pozice 31. nasazené hráčky, na turnaji přišla jen o tři sety. Finále s Paoliniovou, která před měsícem prohrála boj o titul také na Roland Garros, ovládla za hodinu a 56 minut a stala se osmou různou vítězkou turnaje za posledních osm let. Za triumf získá prémii 2,7 milionu liber (přes 81 milionů korun).

"Chci Barboře pogratulovat, hrála neuvěřitelně. Poslední dva měsíce jsou pro mě naprosto bláznivé. Fanoušci byli v posledních dvou týdnech úžasní. Cítila jsem jejich podporu a jsem za to moc vděčná. Užila jsem si tu každou chvilku," uvedla Paoliniová.

Svěřenkyně trenéra Pavla Motla Krejčíková, která v letech 2018 a 2022 vyhrála travnatý grandslam ve čtyřhře, završila v All England Clubu životní vystoupení. Dosud bylo jejím maximem v singlu před třemi lety osmifinále.

"Myslím, že tomu doma nebude nikdo věřit, že jsem vyhrála Wimbledon. Já sama tomu nemůžu uvěřit. Před dvěma týdny jsem tu měla těžký první zápas a nebyla jsem v průběhu sezony v dobré formě. A teď tu stojím s touto trofejí a jsem vítězkou Wimbledonu," líčila Krejčíková.

Připomněla také památku zesnulé trenérky Novotné. "Přijít za Janou a zaklepat u jejích dveří, mi změnilo celý život. Když jsem končila juniorské kategorie a nevěděla jsem, co mám dál dělat, právě Jana mi řekla, že mám ten potenciál a že bych měla zkusit cestu profesionálního tenisu. Než zemřela, řekla mi: 'Jdi a vyhraj grandslam'. To se mi povedlo už v Paříži 2021. Byl to neuvěřitelný moment a nikdy jsem ani nesnila, že vyhraju stejnou trofej jako Jana Novotná v roce 1998," doplnila Krejčíková.

Utkání sledovala řada tenisových legend včetně Martiny Navrátilové či slavní herci Tom Cruise a Hugh Jackman. Krejčíková před jejich zraky zahájila finále lépe. Hned v prvním gamu prolomila soupeřčin servis a získala vedení 2:0. Sama podání bez větších potíží držela a v páté hře brejkla svoji vrstevnici ještě jednou. Úvodní sadu získala po 38 minutách hry.

Druhý set ale začala lépe Paoliniová. Vybojovala svůj první brejk a šla do vedení 3:0. Za tohoto stavu odvrátila Krejčíková další dva brejkboly a snažila se držet ve hře. Proti zlepšené hře Paoliniové se ale tentokrát neprosadila a duel musel rozhodnout třetí set.

V něm si obě hráčky držely servis do stavu 3:3. Načež v sedmé hře, takzvaném Tildenově gamu, si česká hráčka vypracovala dvě šance. Při první ještě poslala míč do autu, o chvíli později ale Paoliniová udělala při odvracení druhého brejkbolu jedinou dvojchybu v zápase a Krejčíková získala klíčový náskok.

Italka ještě bojovala, snížila na 4:5 a v desátém gamu závěr zdramatizovala. Odvrátila dva mečboly a sama si vypracovala dvě možnosti na návrat do zápasu. Krejčíková ale v obou případech nedala soupeřce šanci, a když při třetím mečbolu poslala Italka return do autu, mohla zvednout radostí ruce nad hlavu.

"Za stavu 5:4 jsem si říkala, ať jsem statečná, a když to nevyjde, bude to 5:5 a budeme hrát dál. Bylo to opravdu náročné finále. Moc mě to bavilo. Jsem šťastná, že tady mohu stát a vychutnávat si tento okamžik," řekla Krejčíková.

Tenisový grandslam Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 50 milionů liber):

Muži:

Čtyřhra - finále: Heliövaara, Patten (Fin./Brit.) - Purcell, Thompson (15-Austr.) 6:7 (7:9), 7:6 (10:8), 7:6 (11:9).

Ženy:

Dvouhra - finále: Krejčíková (31-ČR) - Paoliniová (7-It.) 6:2, 2:6, 6:4.

Junioři:

Čtyřhra - semifinále: Klimas, Kumstát (ČR) - Exsted, Woestendick (7-USA) 6:4, 7:5.

Juniorky:

Dvouhra - semifinále: Jamrichová (1-SR) - Valdmannová (ČR) 6:0, 6:2.

Čtyřhra - semifinále:

Stojsavljevicová, Xuová (7-Brit.) - Paštiková, Stuseková (ČR/Něm.) 6:4, 6:1.