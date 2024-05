Senzace. Dortmund je ve finále Ligy mistrů, v Paříži se štěstím přežil drtivý tlak

Prvním finalistou Ligy mistrů je Borussia Dortmund. Německý klub v odvetě semifinále vyhrál 1:0 na půdě favorizovaného Paris St. Germain a navázal tak na stejně těsnou výhru z domácího hřiště.

Borussia prošla do finále po 11 letech, Pařížané si zahráli o nejprestižnější klubovou trofej pouze před čtyřmi roky. Zápas v Parku princů rozhodl zkušený obránce Mats Hummels.

Domácí v odvetě celkem čtyřikrát trefili brankovou konstrukci.

Dortmund v londýnském finále ve Wembley narazí na lepšího z dvojice Bayern Mnichov - Real Madrid. První zápas v Bavorsku skončil 2:2.

Borussia byla ve finále LM dosud dvakrát. V sezoně 1996/97 soutěž ovládla, o 16 let později právě ve Wembley podlehla Bayernu. Právě s bavorským gigantem by se mohla na stejném místě utkat znovu, pokud i on zvládne odvetu na hřišti "Bílého baletu".