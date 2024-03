Salač je po operaci, přijde o příští závod světového šampionátu

Motocyklový jezdec Filip Salač v minulých dnech absolvoval operaci předloktí a vynechá tak příští týden závod mistrovství světa v Portugalsku.

Jediný Čech v šampionátu měl problém s takzvaným syndromem arm pump již v minulé sezoně a s poraněnou rukou byl na operaci v zimě. Po prvním závodě nové sezony v Kataru ale zjistil, že jej zdravotní problémy limitují i nadále.

"Bohužel mě to omezuje od prvních testů a oproti ostatním máme najeto málo kol. Hlavně ale jde o to, že tady v Kataru na náročné trati jsem nedokázal odjet více než tři rychlá kola a v závodě jich je osmnáct. Věděl jsem, že to bude bez šance, abych to dojel na sto procent," uvedl Salač pro TV Nova po závodě, v němž v kategorii Moto2 obsadil 21. místo.

Dvaadvacetiletý jezdec hned na okruhu Losail absolvoval lékařské vyšetření, po kterém přiznal, že jej zřejmě čeká další operace. To se také stalo a ve čtvrtek na sociálních sítích oznámil, že v Barceloně podstoupil lékařský zákrok.

"Operace dopadla dobře. Bohužel se ale nepředstavím na Velké ceny Portugalska. Je mi z toho smutno, ale musím se dát stoprocentně do pořádku," napsal Salač na instagramu. "Omlouvám se týmu, ale vrátím se silnější. Díky všem, kteří za mnou stojí," dodal jezdec týmu ELF Marc VDS Racing.

Do šampionátu by se měl Salač vrátit v polovině dubna v USA.