Sabalenková zdrtila další soupeřku, Gauffová musela proti Bencicové otáčet

Tenisová jednička a obhájkyně titulu Běloruska Aryna Sabalenková prošla na Australian Open do čtvrtfinále. Rusku Mirru Andrejevovou porazila 6:1, 6:2. Turnajová trojka Američanka Coco Gauffová zvítězila nad Švýcarkou Belindou Bencicovou 5:7, 6:2, 6:1.

Šestadvacetiletá Sabalenková porazila o devět let mladší Andrejevovou za 63 minut a oplatila jí loňské vyřazení ve čtvrtfinále Roland Garros. V Melbourne prodloužila svou neporazitelnost na 18 zápasů a neprohrála zde už 24 setů v řadě. Ve čtvrtfinále grandslamu, na kterém startuje, je podeváté za sebou. Utká se v něm s další Ruskou Anastasijí Pavljučenkovovou, která porazila Chorvatku Donnu Vekičovou 7:6, 6:0.

"Každý zápas je pro mě další šance. Je to nové utkání a nezáleží na tom, co se stalo předtím. Hlavní je, abych zůstala soustředěná na danou chvíli, na sebe a předvedla to nejlepší. Když hraju svou nejlepší hru, vím, že mohu vyhrát," řekla na kurtu Sabalenková.

Uspěla také předloňská šampionka US Open Gauffová. Dvacetiletá Američanka ztratila poprvé v sezoně set, Bencicovou, která se vrátila po mateřské pauze, ale zdolala za dvě a půl hodiny. V poměru vítězných míčů soupeřku přehrála 42:13, zaznamenala také osm es. Ve čtvrtfinále narazí na Španělku Paulu Badosaovou, která zvítězila nad Srbkou Olgou Danilovičovou 6:1, 7:6.

"Belinda hrála v prvním setu skvělý tenis a bylo pro mě těžké se dostat k útoku. Ve druhém a třetím setu jsem už ale hrála agresivněji," uvedla Gauffová. "Ještě mě čeká hodně práce, abych splnila svůj cíl, ale mohu říct, že jsem na sebe hrdá a šťastná, co jsem tu předvedla," doplnila vítězka předloňského US Open.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 96,5 milionu australských dolarů):

Muži - dvouhra, 4. kolo: Paul (12-USA) - Davidovich (Šp.) 6:1, 6:1, 6:1.

Ženy - dvouhra, 4. kolo: Sabalenková (1-Běl.) - Andrejevová (14-Rus.) 6:1, 6:2, Gauffová (3-USA) - Bencicová (Švýc.) 5:7, 6:2, 6:1, Badosaová (11-Šp.) - Danilovičová (Srb.) 6:1, 7:6 (7:2), Pavljučenkovová (27-Rus.) - Vekičová (18-Chorv.) 7:6 (7:0), 6:0.