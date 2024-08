S Krejčíkovou chtějí trénovat hvězdy. Mumraj po Wimbledonu jí ale vzal hodně sil

Po životním triumfu se vrací na grandslamovou scénu a užívá si všech poct, které s sebou titul wimbledonské šampionky nese. Barbora Krejčíková si před US Open dala volno a i bez ostrého zápasu na betonu vstupuje do posledního turnaje velké čtyřky jako jedna z favoritek.

Po úspěšném londýnském tažení prakticky okamžitě přeskočila na antuku pro turnaj v Praze, pak odcestovala na olympijské hry v Paříži, kde uhrála dvě čtvrtfinále úplně vyšťavená.

V tu chvíli věděla, že musí z toho kolotoče vystoupit, a tak před dalším grandslamem neabsolvovala jediný přípravný turnaj a rovnou naskočí do US Open.

"Cítím se ale dobře. Potřebovala jsem si odpočinout. Bylo to složité období, hodně zápasů a změn povrchů. Vzala jsem si pár dní volna a poté začala trénovat. Už se těším, až budu v pondělí hrát," prohlásila.

Do New Yorku dorazila se vší pompou čerstvé wimbledonské šampionky. Měla spoustu mediálních povinností a setkání s fanoušky.

"Už v Česku jsem měla hodně povinností. Viděla jsem spoustu lidí, dělala hodně rozhovorů, focení a dalších věcí. Musím si dávat pozor a přistupovat rozumně k tomu co, kdy a jak plánuji. Užívala jsem si to, ale také mi to vzalo spoustu sil. Pořád se snažím přijít na to, jak to spojit vše dohromady a najít správnou rovnováhu," přiznala osmadvacetiletá tenistka.

Zároveň je ale o její jméno zájem i na tenisovém kurtu. Ve Flushing Meadows si střihla i hvězdné tréninky. Zahrála si přípravnou odvetu wimbledonského finále s Italkou Jasmine Paoliniovou a utkala se před zaplněnou arénou Louise Armstronga s možná největší favoritkou na titul Běloruskou Arynou Sabalenkovou.

"Mám to tady ráda. Po tichém Wimbledonu je tu hlučné US Open. Fanoušci tu umí být pěkně divocí, někdy je to s nimi těžké, jindy je to fajn. Ta energie a atmosféra, kterou turnaj přináší, je úžasná," vysvětlila hráčka z Ivančic.

Jít do turnaje s tím, že v nohách nemáte na tomto povrchu jediný ostrý zápas, je sice nekomfortní, ale Krejčíková si z toho těžkou hlavu nedělá.

"Po vyhraném Wimbledonu jsem si přísahala, že už o sobě nikdy nebudu pochybovat. Jsem klidnější než dřív, úplně v pohodě," uvedla.

V prvním kole ji čeká úspěšná španělská kvalifikantka Marina Bassolsová, která se v New Yorku naopak solidně rozehrála.

"Uvidíme. První zápasy jsou vždy ty nejtěžší. Snažím se na tedy na ně soustředit, připravit se a snad v pondělí předvedu ten nejlepší tenis," přeje si.

Jako osmá hráčka světa papírově mezi největší favoritky nepatří, ale některá média upozorňují, že se s dvojnásobnou českou grandslamovou šampionkou musí počítat jako s černým koněm.

"Má spoustu zkušeností na to, aby na US Open došla mnohem dál, než co se papírově sluší od nasazené osmičky," napsal pro server tennis.com autor amerických tenisových knih a novinář Joel Drucker.

V úvodní den US Open se představí první tři zástupci českého tenisu. Vedle Krejčíkové (cca 22:00) nastoupí i Jiří Lehečka (cca 18:30) a Kateřina Siniaková (cca 20:30), kterou čeká zápas na druhém největším kurtu Louise Armstronga. Zbývajících sedm českých tenistů se do turnaje zapojí v úterý.

