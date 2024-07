Rybí koláče proti VAR. Norská liga zažila svérázný protest fanoušků

Svérázným způsobem protestovali fanoušci při nedělním utkání Rosenborg Trondheim - Lilleström proti zavedení systému VAR do norské fotbalové ligy. Na trávník naházeli i rybí koláče a dosáhli předčasného ukončení zápasu.

Ze zápasu 15. kola norské Eliteserien neuplynuly ani dvě minuty a už musel být přerušen.

Fanoušci totiž začali házet na trávník desítky tenisových míčků, což už tak nějak k protestům po Evropě začíná patřit, ale nezvykle také rybí koláče.

Pořadatelé tradiční norské pochoutky i tenisáky ze hřiště odstranili, ale v 11. minutě musel rozhodčí Rohit Saggi zastavit duel znovu.

Na trávník tentokrát přiletěly dýmovnice. A přestože hrací plochu výrazně poškodily, pokusil se sudí rozjet střetnutí znovu.

Vydrželo to do 31. minuty, kdy hřiště zaplavily další desítky tenisáků. To už Saggimu došla trpělivost a zápas předčasně ukončil.

Událostmi na stadionu Lerkdendal tak vyvrcholily protesty fanoušků, kteří se bouří proti zavedení videorozhodčího do norské ligy.

Systému vyčítají, že vyhodnocování sporných situací trvá příliš dlouho a že tím ničí fotbal.

Sousední Švédsko se letos stalo podle agentury AP první zemí z 30 nejvýznamnějších evropských soutěží, které VAR odmítlo.

Velké kritice čelil systém i v anglické Premier League. Wolverhampton, jeden z účastníků ligy, dokonce vyvolal hlasování o jeho úplném zrušení, to ale prohrál, když se z dvaceti klubů elitní soutěže k Wanderers nikdo nepřidal.