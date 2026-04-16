Je rozhodnuto. Ze svazu uniklo jméno trenéra, který u reprezentace nahradí Rulíka

Novým trenérem hokejové reprezentace bude od příští sezony Zdeněk Moták, jeho asistentem Pavel Gross. Nástupce Radima Rulíka dnes zvolil výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje, uvedl server iDNES.cz. Hokejový svaz rozhodnutí funkcionářů plánuje oficiálně oznámit v 18:00 na tiskové konferenci.
Jedenašedesátiletý Moták dovedl v extralize ke dvěma titulům Třinec. Na konci prosince ale na střídačce Ocelářů předčasně skončil a v lednu byl jmenován koučem juniorské reprezentace. K dvacítce nyní budou zástupci svazu hledat nového hlavního trenéra.
O čtyři roky mladší Gross vedl poslední tři roky Spartu, z funkce byl odvolán v říjnu. Většinu trenérské kariéry působil v Německu, v sezoně 2018/19 slavil titul na střídačce Mannheimu.
Rulík vede reprezentaci od roku 2023 a předloni s ní zvítězil na mistrovství světa v Praze a Ostravě. Svůj odchod oznámil před měsícem. Po sezoně mu skončí smlouva a Rulík se i se svými asistenty Markem Židlickým, Tomášem Plekancem a Ondřejem Pavelcem přesune do extraligového Kladna. Společně ještě povedou národní tým na květnovém světovém šampionátu ve Švýcarsku.
Zákulisí „evropského“ NATO: Nouzový plán je na stole, ve hře je scénář bez Trumpa
Evropské státy spolu s Kanadou urychleně připravují nouzový plán pro případ, že by Spojené státy vystoupily z NATO nebo se rozhodly nepřijít Evropě na pomoc, píše deník The Wall Street Journal. Cílem je přizpůsobit stávající struktury tak, aby se Evropa dokázala bránit i bez americké podpory.
ŽIVĚ Izrael přes ohlášené mírové rozhovory útočil v Libanonu, zničil strategický most
Dva izraelské údery dnes na jihu Libanonu zcela zničily most přes řeku Lítání u města Kásimíja, který byl posledním mostem spojujícím okresy Súr a Sajdá, píše agentura NNA. Izrael také udeřil na vozidlo na silnici vedoucí z Bejrútu do Damašku, při útoku zahynul jeden člověk. Libanonský prezident Joseph Aún podle agentury AFP zdůraznil, že přímým jednáním s Izraelem by mělo předcházet příměří.
Muchová předvedla skvělý obrat, Nosková totálně zničila Rusku
České tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily na antuce ve Stuttgartu do čtvrtfinále. Muchová porazila v 2. kole po obratu 1:6, 6:3, 6:0 Belgičanku Elise Mertensovou, Nosková deklasovala 6:1, 6:1 žebříčkovou sousedku Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska.
ŽIVĚ Ukrajinská armáda šlape do útoků s roboty, podnikla jich už přes stovku
Ukrajinská armáda podnikla na frontě už více než 100 útoků prostřednictvím pozemních robotů, řekl agentuře AFP zdroj ze společnosti NC-13, která se specializuje na využití těchto bojových strojů a je součástí ukrajinské třetí samostatné útočné brigády. Prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden na síti X oznámil, že výhradně ukrajinské robotické systémy obsadily nepřátelskou pozici.
Evropě může za šest týdnů dojít letecké palivo, hrozí rušení letů
Evropě zbývá už jen asi šest týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva. Pokud se neobnoví vývoz ropy Hormuzským průlivem, aerolinky mohou začít už brzy rušit lety. V rozhovoru s agenturou AP to ve čtvrtek řekl výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Hormuzský průliv je de facto zablokovaný kvůli válce, kterou proti Íránu vedou Spojené státy a Izrael.