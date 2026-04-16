Je rozhodnuto. Ze svazu uniklo jméno trenéra, který u reprezentace nahradí Rulíka

ČTK

Novým trenérem hokejové reprezentace bude od příští sezony Zdeněk Moták, jeho asistentem Pavel Gross. Nástupce Radima Rulíka dnes zvolil výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje, uvedl server iDNES.cz. Hokejový svaz rozhodnutí funkcionářů plánuje oficiálně oznámit v 18:00 na tiskové konferenci.

Jedenašedesátiletý Moták dovedl v extralize ke dvěma titulům Třinec. Na konci prosince ale na střídačce Ocelářů předčasně skončil a v lednu byl jmenován koučem juniorské reprezentace. K dvacítce nyní budou zástupci svazu hledat nového hlavního trenéra.

O čtyři roky mladší Gross vedl poslední tři roky Spartu, z funkce byl odvolán v říjnu. Většinu trenérské kariéry působil v Německu, v sezoně 2018/19 slavil titul na střídačce Mannheimu.

Rulík vede reprezentaci od roku 2023 a předloni s ní zvítězil na mistrovství světa v Praze a Ostravě. Svůj odchod oznámil před měsícem. Po sezoně mu skončí smlouva a Rulík se i se svými asistenty Markem Židlickým, Tomášem Plekancem a Ondřejem Pavelcem přesune do extraligového Kladna. Společně ještě povedou národní tým na květnovém světovém šampionátu ve Švýcarsku.

FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a press conference, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Jerusalem

ŽIVĚ Izrael přes ohlášené mírové rozhovory útočil v Libanonu, zničil strategický most

Dva izraelské údery dnes na jihu Libanonu zcela zničily most přes řeku Lítání u města Kásimíja, který byl posledním mostem spojujícím okresy Súr a Sajdá, píše agentura NNA. Izrael také udeřil na vozidlo na silnici vedoucí z Bejrútu do Damašku, při útoku zahynul jeden člověk. Libanonský prezident Joseph Aún podle agentury AFP zdůraznil, že přímým jednáním s Izraelem by mělo předcházet příměří.

WTA 500 - Stuttgart Open

Muchová předvedla skvělý obrat, Nosková totálně zničila Rusku

České tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily na antuce ve Stuttgartu do čtvrtfinále. Muchová porazila v 2. kole po obratu 1:6, 6:3, 6:0 Belgičanku Elise Mertensovou, Nosková deklasovala 6:1, 6:1 žebříčkovou sousedku Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska.

ilustrační foto.

ŽIVĚ Ukrajinská armáda šlape do útoků s roboty, podnikla jich už přes stovku

Ukrajinská armáda podnikla na frontě už více než 100 útoků prostřednictvím pozemních robotů, řekl agentuře AFP zdroj ze společnosti NC-13, která se specializuje na využití těchto bojových strojů a je součástí ukrajinské třetí samostatné útočné brigády. Prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden na síti X oznámil, že výhradně ukrajinské robotické systémy obsadily nepřátelskou pozici.

Ruzyně, letadlo, aerolinky, zrušené lety.

Evropě může za šest týdnů dojít letecké palivo, hrozí rušení letů

Evropě zbývá už jen asi šest týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva. Pokud se neobnoví vývoz ropy Hormuzským průlivem, aerolinky mohou začít už brzy rušit lety. V rozhovoru s agenturou AP to ve čtvrtek řekl výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Hormuzský průliv je de facto zablokovaný kvůli válce, kterou proti Íránu vedou Spojené státy a Izrael.

