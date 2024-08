Ruská hvězda se frustrovaně bouchala do stehna. Šanci jsem měl, litoval Lehečka

Tenista Jiří Lehečka byl po konci ve 3. kole US Open zklamaný, uznal ale, že jeho soupeř Rus Andrej Rubljov, s nímž prohrál 3:6, 5:7, 4:6, byl lepším hráčem.

Jiří Lehečka (vlevo) si po prohře ve 3. kole US Open podává ruku s Andrejem Rubljovem. | Foto: Reuters

Dvaadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi litoval slabších chvilek, potěšilo ho ale, že po únavové zlomenině bederního obratle zvládl turnaj po zdravotní i fyzické stránce. V rozhovoru s novináři řekl, že se nyní bude připravovat na zářijovou skupinovou fázi Davisova poháru.

"Mám smíšené pocity. Bylo tam plno pozitivních i negativních momentů. Nepřišlo mi, že bych hrál nějak strašně špatně, ale na něm bylo vidět, že je rozehraný a že se nacítil na formu, kterou potřebuje. Je to obrovský rozdíl, jestli hrajete s hráči z top 10 v prvním, nebo třetím kole. Já to dnes pocítil na vlastní kůži. Bohužel největší rozdíl byl na servisu a returnu," uvedl Lehečka.

Český tenista přišel v duelu s turnajovou šestkou pětkrát o servis, sám získal jen dva brejky. Na útočnou hru soupeře nacházel těžko recept.

"Řešení je v takovou chvíli začít hrát stejně, ne-li líp. A čekat na jeho slabší chvilku. On byl ale bohužel na returnu tak kvalitní, že i když jsem si občas pomohl servisem, on byl vždy schopný potrestat mé slabší chvilky. Dnes byl aktivnější, hrál lépe a zaslouženě vyhrál," podotkl Lehečka.

Šestadvacetiletý Rubljov se v utkání nevyvaroval emotivním reakcím. Ve druhém setu se při vyrovnaném vývoji například bouchal frustrovaně do stehna. Utkání ale nakonec dotáhl k vítězství.

"Těžko říct. On už je tak zvyklý, že se vzteká, že mi nepřijde, že by ho to nějak rozhodilo. Ale byly tam momenty, hlavně ve druhém setu, kdy jsem šanci měl. Mohl jsem prorazit podání a s trochou štěstí jsem možná mohl vyhrát i set. To se ale bohužel nestalo," řekl Lehečka.

I přes konec ve 3. kole zaznamenal český reprezentant nejlepší výsledek na US Open v kariéře. V předchozích dvou ročnících dohrál vždy v úvodní fázi.

"Za turnaj jsem rád, pozici 32. hráče jsem si uhrál a teď jsem prohrál s rozehraným členem top 10. Bylo cítit, že podmínky v New Yorku mu sedí víc než v Indian Wells, kde míče skáčou hodně nahoru. Ale na to se historie neptá. Myslím, že když bude takhle pokračovat, může dojít daleko," uvedl Lehečka.

Potěšilo ho také, že turnaj zvládl po zdravotní stránce. Předchozí grandslamy Roland Garros či Wimbledon vynechal kvůli únavové zlomenině bederního obratle a na kurty se vrátil v polovině srpna.

"Za tohle jsem asi nejradši. V Cincinnati i v New Yorku jsem hrál těžké zápasy, které mi doufejme potvrdily, že tělo je v pohodě a je schopné takovou zátěž zvládat. Troufnu si říct, že se už mohu na tělo spolehnout na sto procent. Můžu pokračovat v sezoně a snažit se ji dohrát co nejlépe do konce," doplnil Lehečka.

Svěřenec trenéra Michala Navrátila se nyní přesune domů, kde si dá krátké volno a poté se bude připravovat na skupinovou fázi Davisova poháru. Tu Češi odehrají od 10. do 15. září ve Valencii, kde narazí na domácí Španělsko, Austrálii a Francii.

"Máme v plánu co nejdřív nasednout na letadlo a letět zpět do Česka. Přeci jen jsem v Americe už nějaký pátý týden. Budu se snažit dopravit co nejdříve domů, abych měl trochu čas si odpočinout i u rodiny. A ihned poté bude začínat příprava na Davis Cup. Jsem rád, že jsem před ním odehrál nějaké zápasy, což mi pomůže k tomu, abych byl lépe připravený," řekl Lehečka.

Mohlo by vás zajímat: Djokovič poprvé od roku 2006 neprošel do osmifinále US Open