Lehečka marně sahal po osmifinále US Open. Ruskému favoritovi nevzal ani set

Tenista Jiří Lehečka do premiérového osmifinále US Open nepostoupil. Nasazené šestce Andreji Rubljovovi z Ruska podlehl v pátek na betonových dvorcích v New Yorku 3:6, 5:7, 4:6. Utkání ztratil za dvě hodiny a tři minuty.

Dvaadvacetiletý Lehečka prohrál s Rubljovem třetí z pěti zápasů a nenavázal na vítězství z letošního turnaje v Indian Wells. V utkání přišel pětkrát o servis, soupeře brejkl jen dvakrát. O čtyři roky staršího soupeře předčil v poměru vítězných míčů 36:26, nasbíral 15 es, ale i 26 nevynucených chyb. Postupem do 3. kola US Open přesto zaznamenal své dosavadní maximum. Čtvrtfinalista loňského Australian Open Lehečka, který vynechal letošní Roland Garros, Wimbledon i olympijské hry v Paříži kvůli únavové zlomenině bederního obratle, nezačal ani třetí duel na turnaji dobře. Stejně jako v úvodním kole proti Maďaru Mártonu Fucsovicsovi a později Američanu Mitchellu Kruegerovi prohrál i dnes první set. Přišel o něj kvůli ztracenému podání v osmé hře. Také ve druhé sadě Lehečka doháněl za stavu 2:3 manko brejku. Podařilo se mu vyrovnat a Rubljov dal později najevo frustraci. Po jednom nepovedeném úderu se například začal mlátit rukou do stehna. V 11. gamu však český tenista přišel opět o podání a Rus druhý set dopodával. Na začátku třetí sady se dostal Lehečka do dalších obtíží. Rubljov ho hned v úvodní hře dostal pod tlak a po deseti minutách zužitkoval v gamu sedmý brejkbol. Lehečka ještě v šesté hře srovnal, koncovka ale patřila opět Rubljovovi. Rus získal v deváté hře další brejk a poté využil na servisu druhý mečbol. O postup čtvrtfinále se střetne s nasazenou devítkou Grigorem Dimitrovem z Bulharska. Tenisový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 75 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - 2. kolo: Menšík (ČR) - Schoolkate (Austr.) 6:7 (4:7), 2:6, 6:2, 7:6 (7:5), 7:6 (10:3), Van de Zandschulp (Niz.) - Alcaraz (3-Šp.) 6:1, 7:5, 6:4, Medveděv (5-Rus.) - Marozsán (Maď.) 6:3, 6:2, 7:6 (7:5), Paul (14-USA) - Purcell (Austr.) 7:5, 6:0, 1:0 skreč, Diallo (Kan.) - Fils (24-Fr.) 7:5, 6:7 (3:7), 6:4, 6:4, Cobolli (31-It.) - Bergs 4:6, 6:3, 7:5, 6:3, Goffin (Belg.) - Mannarino (Fr.) 6:7 (8:10), 6:3, 6:2, 7:6 (7:1), Evans (Brit.) - Navone (Arg.) 6:4, 6:3, 6:3. 3. kolo: Rubljov (6-Rus.) - Lehečka (32-ČR) 6:3, 7:5, 6:4, Dimitrov (9-Bulh.) - Griekspoor (Niz.) 6:3, 6:3, 6:1. Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Muchová (ČR) - Ósakaová (Jap.) 6:3, 7:6 (7:5), Pavljučenkovová (25-Rus.) - Cocciarettová (It.) 5:7, 6:1, 6:2, Wozniacká (Dán.) - Zarazúaová (Mex.) 6:3, 6:3. 3. kolo: Gauffová (3-USA) - Svitolinová (27-Ukr.) 3:6, 6:3, 6:3, Čeng Čchin-wen (7-Čína) - Niemeierová (Něm.) 6:2, 6:1, Navarrová (13-USA) - Kosťuková (19-Ukr.) 6:4, 4:6, 6:3, Wang Ja-fan (Čína) - Azarenková (20-Běl.) 6:4, 3:6, 6:1, Vekičová (24-Chorv.) - Stearnsová (USA) 7:5, 6:4, Badosaová (26-Šp.) - Ruseová (Rum.) 4:6, 6:1, 7:6 (10:8). Čtyřhra - 1. kolo: Siniaková, Townsendová (3-ČR/USA) - Samsonovová, Bronzettiová (Rus./It.) 5:7, 6:2, 6:2. 2. kolo: Sorribesová, Bouzková (11-Šp./ČR) - Sasnovičová, Rachimovová (Běl./Rus.) 6:4, 6:1, Matteková-Sandsová, Keninová (9-USA) - Lumsdenová, Sisková (Brit./ČR) 6:2, 6:1. Smíšená čtyřhra - 1. kolo: Krejčíková, Ebden (4-ČR/Austr.) - Chan Hao-Ching, Krajicek (Tchaj-wan/USA) 6:2, 6:2.