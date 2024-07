Rozhodčí umravňovala Krejčíkovou kvůli drdolu. Bylo to od ní zbytečné, míní Češka

Kroutila hlavou, nechápala a přela se s rozhodčí. Barbora Krejčíková dostala ve druhém kole olympijského turnaje v Paříži varování za to, že si dlouho upravuje drdol na hlavě. Přesto česká tenistka nakonec Číňanku Wang Sin-jü přehrála 6:3, 6:2. Po zápase ale verdikt sudí stále nechápala.

Běžel druhý set, vedla jste 2:1 a rozhodčí vás napomenula, že si zády do kurtu příliš dlouho upravujete vlající vlasy v drdolu. Překvapilo vás to?

Nešlo to rychleji, já jsem jí to říkala. Ona mi vysvětlovala, že soupeřka servírovala a ona se k tomu musí nějak vyjádřit. Myslím si, že to bylo asi zbytečné. Ale je to tak, jsou taková pravidla, takže příště to budu muset vymyslet nějak jinak.

Nicméně vás to nerozhodilo a ve zbytku utkání už soupeřka uhrála jediný gem. Bylo to dneska z vaší strany herně lepší než v prvním kole?

Na kurtu jsem se cítila dobře, zápas hodnotím dobře, vyhrála jsem. Jsem ráda, že to bylo dneska kratší, ale určitě to nebylo jednodušší. Ten duel byl také náročný, bylo tam hodně klíčových bodů, kde se to lámalo a které jsem uhrála já. Jsem ráda, že se to zlomilo ke mně a že jsem si vybudovala vždycky v setech náskok.

Drobnou kaňkou asi bylo, že jste často čekala se servisem kvůli neukázněným fanouškům, kteří přebíhali na tribunách, že?

Je pravda, že na kurtu mi to vadí. Tím, že mám poměrně dobré periferní vidění, ruší mě to. Zase nechci, abych za to já dostala varování, že čekám. Takže se spíš koukám a dívám se i na hlavní rozhodčí, která tam je, aby zastavila čas na odpočtu do servisu.

Jsou tu jiní fanoušci než na grandslamu?

Jsou. Je tu tedy hodně českých vlajek, to je úplně úžasné, jsem moc ráda, že z každého rohu tam byl slyšet nějaký Čech. To mě moc potěšilo a hnalo dopředu. Jinak jsem ráda, že diváci fandí a přišli se podívat.

V neděli jste hrála skoro tři hodiny, až jste měla hlad. Dnes to bylo mnohem rychlejší, co vás čeká za program?

Musím tady prvně udělat regeneraci a potom pojedu zpátky do vesnice. Budu asi odpočívat, protože včera jsem dojela poměrně pozdě a lehla jsem do postele a asi hodinu jsem spala, než jsem byla schopná nějak fungovat dál. Půjdu zase odpočívat a večer se pak moc těším do klubovny, že se budeme dívat na to, jak bude plavat Bára Seemanová.

Máte ve vesnici fanklub?

Máme tam velkou obrazovku a večer se tam většinou s dalšími sportovci potkáváme. Když je tam nějaký program, kde Češi závodí, tak se koukáme a fandíme.

Čeká vás ještě čtyřhra po boku Kateřiny Siniakové. Stihnete nějaký trénink?

Nevím, jak pořád hraju singly a tím, že hraju ve dvanáct, tak se snažím šetřit síly, abych na zápas byla nažhavená a ready bojovat. Ale těším se moc na jakýkoliv zápas, ať je to singl, nebo debl.