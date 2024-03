Suverénní výhra. Souček se potřetí stal českým fotbalistou roku

Záložník Tomáš Souček byl potřetí v kariéře zvolen nejlepším českým fotbalistou roku. Devětadvacetiletý reprezentační kapitán v tradiční anketě Fotbalové asociace ČR suverénně porazil druhého Ladislava Krejčího z pražské Sparty a třetího klubového spoluhráče z West Hamu Vladimíra Coufala.

Mezi trenéry již počtvrté zvítězil slávistický kouč Jindřich Trpišovský před Martinem Svědíkem ze Slovácka a Jaroslavem Šilhavým, který po listopadovém postupu na mistrovství Evropy skončil u reprezentace.

Talentem za uplynulý rok byl zvolen sparťan Martin Vitík a nejlepší fotbalistkou se premiérově stala Klára Cahynová ze Sevilly. Výsledky 59. ročníku ankety dnes asociace slavnostně vyhlásila v Praze.

Souček získal v hlasování 931 bodů a Krejčího porazil s přehledem o 422 bodů. O pořadí rozhodovali členové fotbalové akademie, do níž patří prvoligoví trenéři a kapitáni, reprezentanti s minimálně 30 starty v národním týmu, vítězové uplynulých ročníků a zástupci médií a FAČR.

Souček navázal na vítězství za roky 2019 a 2020. S třemi prvenstvími se v historii ankety dostal již na dělené čtvrté místo za Pavla Nedvěda, Iva Viktora a rekordmana Petra Čecha, který vyhrál devětkrát.

Vzhledem ke koronavirovým omezením z doby svých předchozích vítězství Souček poprvé převzal cenu před zaplněným sálem.

Reprezentační kapitán prožil úspěšný minulý rok. S West Hamem vyhrál Evropskou konferenční ligu poté, co "Kladiváři" zvítězili ve finále v pražském Edenu nad Fiorentinou. Za národní tým pak Souček skóroval v posledních třech zápasech kvalifikace a dovedl jej na mistrovství Evropy v Německu, které začne v červnu. Z pozice defenzivního záložníka dal vloni v součtu za reprezentaci a West Ham 12 soutěžních gólů.

Úspěšný rok prožil i Krejčí, který z pozice kapitána dovedl Spartu k ligovému titulu a druhým místem dosáhl na své maximum v anketě. Vítěz předchozích dvou ročníků útočník Leverkusenu Patrik Schick vloni zápolil s vleklým zraněním a tentokrát skončil mimo první desítku až na 12. pozici. Aspoň jeden bod získalo 40 hráčů.

Trpišovský mezi trenéry o 268 bodů porazil Svědíka a navázal na triumfy za roky 2019, 2020 a 2021. Se Slavií přitom vloni na jaře podruhé za sebou nezískal český titul, na podzim s ní ale vyhrál skupinu Evropské ligy.

Lépe než Trpišovský jsou na tom v historii ankety už jen Dušan Uhrin starší, Karel Brückner a s osmi prvenstvími rekordman Pavel Vrba.

Vítězka mezi fotbalistkami Cahynová při dlouhodobých absencích Kateřiny Svitkové a Petry Bertholdové jako kapitánka pomohla reprezentaci k postupu do elitní skupiny Ligy národů. Třicetiletá záložnice navíc pravidelně nastupovala za Sevillu.

Nejlepší mezi talenty Vitík vloni se Spartou získal ligový titul. Jednadvacetiletý obránce zároveň patřil k tahounům reprezentace do 21 let a nakoukl i do národního A-mužstva.

Do Síně slávy vstoupil kapitán vicemistrů Evropy z roku 1996 Miroslav Kadlec, který letos oslaví 60. narozeniny. Futsalistou roku se stal posedmé za sebou a celkově podesáté Michal Seidler.

Anketa Fotbalista roku ČR 2023:

Fotbalista roku: 1. Tomáš Souček (West Ham) 931 b., 2. Ladislav Krejčí (Sparta Praha) 509, 3. Vladimír Coufal (West Ham) 363, 4. Václav Černý (Twente Enschede/Wolfsburg) 198, 5. Tomáš Holeš (Slavia Praha) 114.

Další pořadí: 6. Jindřich Staněk (Plzeň) 104, 7. Filip Panák (Sparta Praha) 51, 8. Tomáš Čvančara (Sparta Praha/Mönchengladbach) 35, 9. Michal Sadílek (Twente Enschede) 32, 10. Marek Havlík (Slovácko) 28, 11. Antonín Barák (Fiorentina) 25, 12. Patrik Schick (Leverkusen) 23, 13. Václav Jurečka (Slavia Praha) 21, 14. Adam Hložek (Leverkusen) 18, 15. Vasil Kušej (Mladá Boleslav) 16, 16. Jiří Pavlenka (Brémy) 14, 17. Lukáš Kalvach (Plzeň) 13, 18. David Jurásek (Slavia Praha/Benfica Lisabon), Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) a Lukáš Provod (Slavia Praha) všichni 11, 21. Martin Vitík (Sparta Praha) 10, 22. Jakub Brabec (Aris Soluň) 9, 23. Robin Hranáč (Pardubice/Plzeň) a Milan Petržela (Slovácko) oba 8, 25. Jan Kuchta (Sparta Praha) 7, 26. Tomáš Chorý (Plzeň), Matěj Kovář (Sparta Praha/Leverkusen), Lukáš Masopust (Slavia Praha) a Pavel Šulc (Jablonec/Plzeň) všichni 6, 30. Mojmír Chytil (Olomouc/Slavia Praha), Alex Král (Schalke 04/Union Berlín), Ondřej Lingr (Slavia Praha/Feyenoord Rotterdam) a Marek Matějovský (Mladá Boleslav) všichni 5, 34. David Douděra (Slavia Praha) 3, 35. Lukáš Juliš (Ibiza/Olomouc), Jan Kopic (Plzeň) a Jakub Řezníček (Zbrojovka Brno) všichni 2, 38. Josef Jindřišek (Bohemians Praha 1905), David Zima (FC Turín) a Ondřej Zmrzlý (Olomouc) všichni 1.

Trenér roku: 1. Jindřich Trpišovský (Slavia Praha) 515, 2. Martin Svědík (Slovácko) 247, 3. Jaroslav Šilhavý (reprezentace ČR) 227.

Talent roku: 1. Martin Vitík (Sparta Praha) 606, 2. Matěj Jurásek (Slavia Praha) 370, 3. Kryštof Daněk (Sparta Praha/Pardubice) 126.

Fotbalistka roku: 1. Klára Cahynová (FC Sevilla) 126, 2. Olivie Lukášová (Slavia Praha) 111, 3. Kamila Dubcová (AC Milán) 58.

Futsalista roku: 1. Michal Seidler (Bielsko-Biala) 138, 2. David Drozd 85, 3. Pavel Drozd (oba Chrudim) 82.

Efotbalista roku: 1. Matěj "Matejs" Dunka (Entropiq - Bohemians esports) 150, 2. Dominik "Seron" Čermák (Sparta eSports - Enterprise + eRepre) 74, 3. Lukáš "T9Laky" Pour (Slavia esports + eRepre) 68.