Vítězný gól žebry. Takovou bolest beru, chybělo mi slyšet hymnu, vyznal se Zacha

Za minulostí a za pozvánkami, které odmítl, se udělala tlustá čára. A je teď ještě tučnější. Pavel Zacha rozhodl čtvrtfinále hokejového mistrovství světa v Praze premiérovou trefou v reprezentaci, Češi zdolali USA 1:0 a sedmadvacetiletý útočník Bostonu po zápase vyprávěl, jak vnímal vítěznou euforii.

"Když začali kluci skákat chvíli před koncem, kdy Američané vyhodili na zakázané uvolnění, byla to jedna věc, která mi dlouho chyběla. Takhle se zaradovat na české střídačce, poslechnout si českou hymnu. To byla paráda," usmíval se jeden z čtvrtfinálových hrdinů.

Brněnský rodák, který vstoupil do velkého hokeje v Liberci, přiletěl na svůj první šampionát a hned pomohl k postupu do medailových bojů.

"Od začátku, kdy jsme byli jmenovaní, měli jsme to založené na komunikaci s hráči. Na podzim byl za Pavlem generální manažer Petr Nedvěd, po Novém roce já. Došlo ke schůzce, aby cítil zájem také od trenéra, nejen od manažera," popisoval kouč Radim Rulík.

To, na čem se v zimě se Zachou domluvil, dodržel. "Pavel to musel cítit, nebylo to jen nějaké chlácholení. Jsem rád, že přiletěl, protože je ve věku, kdy má národnímu týmu co dát, a v NHL se zlepšuje každou sezonou," pokračoval trenér.

Zacha vzájemnou důvěru svými slovy potvrdil. "Když máte podporu od spoluhráčů i trenérů, je to super. Tím, že jsem tady přijel, a jsem součástí týmu, který mě skvěle vzal do party, tak tím jsem začal novou kapitolu v národním mužstvu," řekl.

Na pozici centra první formace mezi Davidem Pastrňákem a Ondřejem Palátem odehrál Zacha výborný zápas, který korunoval vítěznou tečí v přesilovce v 27. minutě.

"Bylo to trošku štěstí, tečoval to ještě hráč přede mnou (Brock Nelson, pozn. red.). Když chcete na takové úrovni dát gól, musíte mít hráče před brankou," líčil Zacha.

Kam ho tečovaná rána Davida Špačka trefila? "Dostal jsem to trochu do žeber. Zabolelo to, ale to je dobrá bolest. Takhle bych ji bral i dál," usmál se majitel 571 startů v NHL.

Ocenil, že Češi dobře chytili začátek zápasu a zároveň vyrukovali na Američany s tvrdou hrou. "Začátky jsou důležité, nasadit tempo, dostat do toho fanoušky. Hráli jsme docela fyzicky a hlavně si myslím, že jsme bruslili lépe než oni. Z toho jsme měli šance," podotkl Zacha.

I když se o čtvrtfinále každoročně mluví jako o hraně mezi úspěchem a neúspěchem, Zacha vypadal po jeho zvládnutí klidně.

"Jsem rád, že se vyhrálo, ale v sobotu se hraje zápas, v němž se teprve rozhodne o tom, jestli se šampionát povede výborně, anebo jen, že se přejde přes čtvrtfinále. Takže to bude nejdůležitější zápas," vysvětlil.

"Od doby, co jsem přijel, vnímám, že hlavní cíl je zlato. Bavilo se o tom. Vždycky je ale třeba se soustředit na příští zápas, to je důležité. Takže teď je před námi semifinále a to musíme vyhrát," uzavřel Zacha.