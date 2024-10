Prvotřídní senzace. Famózní Macháč v Šanghaji srazil světovou dvojku Alcaraze

Tenista Tomáš Macháč v Šanghaji senzačně vyřadil po výsledku 7:6, 7:5 druhého hráče žebříčku Carlose Alcaraze ze Španělska a poprvé v kariéře postoupil do semifinále turnaje série Masters. Jeho dalším soupeřem bude světová jednička Jannik Sinner z Itálie.

Třiadvacetiletý Macháč zdolal o dva roky mladšího favorita za hodinu a 55 minut. Rozhodující brejk nad letošním vítězem Roland Garros a Wimbledonu získal v jedenáctém gamu druhého setu a poté zápas suverénně čistou hrou dopodával.

Čtyřnásobného grandslamového šampiona Alcaraze porazil 33. hráč žebříčku Macháč poprvé v kariéře měsíc poté, co první vzájemný duel v Davis Cupu kvůli křečím v noze po prvním vyhraném setu vzdal. Se Sinnerem berounský rodák prohrál letos na turnaji v Miami ve svém dosavadním jediném čtvrtfinále na turnajích Masters.

"Těším se na to. Moc si to užívám a jsem šťastný, že můžu hrát proti těm nejlepším," řekl Macháč poté, co po 12 zápasech ukončil Alcarazovu vítěznou sérii. Výhra nad hvězdným Španělem patří k nejcennějším v Macháčově dosavadní kariéře spolu s květnovou výhrou nad tehdejší světovou jedničkou Novakem Djokovičem na turnaji v Ženevě.

V prvním setu si dnes oba hráči drželi své servisy. Brejkboly měl jen Alcaraz, ale český tenista oba odvrátil. Zkrácenou hru Macháč vyhrál 7:5 a v třetím gamu se mu podařilo poprvé v zápase vzít soupeři servis. Španěl se ale z nepříznivého stavu dostal a srovnal na 3:3. Poté si oba hráči relativně bez problémů hlídali své servisy, až se Macháčovi v defenzivě podařilo bekhendem prohodit Alcaraze u sítě a dostal se do vedení 6:5. První mečbol v následujícím gamu proměnil forhendovým volejem.

"Věděl jsem, že teď hraju velmi dobrý tenis. V minulém zápase jsem porazil Tommyho Paula po neuvěřitelném výkonu," připomněl Macháč osmifinálovou výhru nad třináctým hráčem žebříčku. "S těmihle hráči musíte hrát skvěle, jinak je to 2:6, 3:6 a jedete domů. Jiná možnost není. S hráčem jako Alcaraz nikdy nevíte ani za stavu 5:4. Hrál jsem proti němu skvělý tenis v Davis Cupu, ale jen jeden set. Dnes to byly dva a stačilo to," pochvaloval si olympijský vítěz ve smíšené čtyřhře.

Po Ženevě a zářijovém turnaji v Tokiu postoupil Macháč do svého třetího letošního semifinále, ale zdaleka nejhodnotnějšího. Ve finále byl dosud v kariéře jen jednou, po výhře nad Djokovičem v Ženevě, kde poté podlehl Norovi Casperu Ruudovi.

Sinner postoupil do semifinále po vítězství 6:1, 6:4 nad Rusem Daniilem Medveděvem. Nyní třiadvacetiletý Ital s o pět let starším Medveděvem prohrál prvních šest vzájemných zápasů. Od loňského finále v Pekingu však Ital na svého ruského rivala našel recept, z následujících osmi duelů vyhrál sedm a dnes srovnal bilanci na 7:7. Rodák z Innichenu nastřílel devět es a odvrátil jediný brejkbol, kterému čelil.

O semifinále bude hrát v pátek také další český tenista Jakub Menšík, jehož soupeřem bude Djokovič usilující o 100. titul v kariéře. Čtvrtou čtvrtfinálovou dvojici tvoří Američan Taylor Fritz a Belgičan David Goffin.

Tenisový turnaj mužů v Šanghaji (tvrdý povrch, dotace 10,298.535 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále: Macháč (30-ČR) - Alcaraz (3-Šp.) 7:6 (7:5), 7:5.