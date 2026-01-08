První ženu ve formuli 1 dovedla na vrchol sázka s bratry. Byla rychlejší

Maria Teresa de Filippisová se stala první ženou, která usedla do vozu formule 1. Navždy tak změnila obraz motorsportu.
Aristokratka z Neapole a první žena za volantem vozu formule 1 sice před deseti lety zesnula, její odkaz ale žije dál.
Vždyť jde o ženu, která v padesátých letech minulého století zdolávala nejen závodní tratě, ale i předsudky.
Italka se narodila roku 1926 v bohaté rodině a od mládí tíhla k adrenalinovým sportům. Nejdřív se věnovala jezdectví, ale sázka s jejími dvěma bratry ji přivedla k automobilům.
„Říkali, že nebudu rychlá. Tak jsem jim to chtěla dokázat,“ vzpomínala později de Filippisová na své začátky.
V roce 1948 usedla do Fiatu 500 a hned ve svém prvním závodě mezi Salernem a Cavou de’ Tirreni zvítězila. Ta chvíle nebyla jen sportovním úspěchem, ale začátkem cesty, na jejímž konci stála formule 1.
Cesta do F1 ale nebyla vůbec snadná. Motoristický sport byl tehdy i dnes převážně mužskou doménou a de Filippisová se často setkávala s otevřenou nedůvěrou.
Jeden závodní funkcionář prý dokonce řekl: „Jediná helma, kterou by žena měla nosit, je ta u kadeřníka.“ Přesto se Italka nenechala odradit a tvrdě pracovala na svém řidičském umění.
První velký krok přišel v roce 1958. Tehdy usedla za volant Maserati 250F a účastnila se závodu formule 1. Ačkoli se jí nepodařilo na Velkou cenu Monaka kvalifikovat, o pár závodů později v Belgii už se do startovního roštu postavila.
Stala se tak první ženou, která kdy závod F1 skutečně odstartovala. A hned ve Spa-Francorchamps si dojela pro svůj nejlepší výsledek – desáté místo. Tehdy to ještě na body nestačilo.
Kariéra průkopnice ve formuli 1 byla krátká. Po několika pokusech kvalifikovat se a dvou závodech, které nedokončila kvůli technickým problémům, přišla v roce 1959 rána, která změnila její život.
Její kolega a přítel Jean Behra zahynul při nehodě během závodního víkendu a de Filippisová, zdrcená ztrátou, se rozhodla s aktivním závoděním skončit. „Už jsem ztratila příliš mnoho přátel,“ osvětlila později důvod svého rozhodnutí.
Po ukončení kariéry zůstala ve světě rychlých kol a byla inspirací pro další generace žen, které se rozhodly proniknout do zákulisí, na závodní okruhy nebo „erzety“ rallye.
Dnes, o deset let později, zůstává Maria Teresa de Filippisová symbolem odvahy, vášně a odhodlání. „Nebyla jsem tu proto, abych bourala rekordy,“ řekla jednou. „Ale abych ukázala, že tu můžeme být i my ženy.“
V Minneapolisu pokračují protesty po zastřelení ženy agentem, policie zatýkala
V americkém městě Minneapolis ve čtvrtek již druhým dnem pokračují protesty vyvolané zastřelením místní ženy agentem Úřadu pro migraci a cla (ICE). Policie proti demonstrantům shromážděným před sídlem federálních úřadů nasadila slzný plyn a několik lidí zadržela, uvedla televize CNN.
ŽIVĚMoskva odmítá přítomnost západních vojáků na Ukrajině. Budou legitimní cíl, varuje
Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo.
Brusel chce po síti X informace k chatbotovi kvůli sexualizovaným obrázkům
Evropská komise zaslala americké společnosti X Corp miliardáře Elona Muska žádost o informace ohledně chatbota s umělou inteligencí (AI) Grok v reakci na nedávný skandál, kdy chatbot na žádost uživatelů na síti X generoval sexualizované fotografie žen a dětí. Informoval o tom mluvčí Evropské komise Thomas Regnier.
Předseda venezuelského parlamentu oznámil propuštění zahraničních vězňů
Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez ve čtvrtek pozdě odpoledne SEČ oznámil, že vládní úřady propouštějí významný počet venezuelských a zahraničních vězňů. Označil to jednostranné mírové gesto, napsal deník El País. Mezi vězněnými zahraničními občany ve Venezuele je i Čech Jan Darmovzal.
Protesty v Íránu si vyžádaly nejméně 45 obětí, prezident vyzval ke zdrženlivosti
Protirežimní protesty v Íránu si od přelomu roku vyžádaly už nejméně 45 obětí, informovala ve čtvrtek agentura AFP s odvoláním na organizaci Iran Human Rights (IHR). Aktivisté podle agentury AP uvedli, že protesty se rozšířily do všech provincií země. Lidé po výzvě opozičníka Rezy Pahlavího protestovali křikem z oken a demonstracemi v ulicích.