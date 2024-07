První set triumf, pak kanár a skreč. Samson vzdala semifinále turnaje v Praze

Šestnáctiletá tenistka Laura Samson si finále domácího turnaje WTA v Praze nezahraje. Finalistka letošní juniorky na Roland Garros vzdala dnešní semifinále s Polkou Magdalenou Frechovou za stavu 6:3, 0:6, 2:4 kvůli zranění levé nohy. Nasazená šestka Frechová se utká v pátek o titul s jinou Češkou Lindou Noskovou, nebo další Polkou Magdou Linetteovou.

Tenistka domácího klubu TK Sparta Praha Samson, která startovala díky divoké kartě, zaznamenala přesto životní výsledek. Při premiéře na turnaji kategorie WTA porazila postupně Chorvatku Taru Würthovou, krajanku Kateřinu Siniakovou a Rusku Oksanu Selechmetěvovou.

Samson přišla v utkání o servis jako první ve třetím gamu. Poté ale dokázala 57. hráčku světa Frechovou třikrát brejknout a při podání za stavu 5:3 proměnila pátý setbol.

Ve druhém setu ale měla česká tenistka potíže s levým stehnem, které ji trápilo i v předchozím utkání. Za stavu 0:5 si vzala pauzu na ošetření, hrozícího "kanára" už ale neodvrátila. Ve třetí sadě Samson bojovala do šesté hry. Poté co Frechová získala vedení 4:2, mladá Češka se rozhodla v utkání nepokračovat.

"Nastupovala jsem s tím, že jsem věděla, že mě to bolí. Hrozně v tom píchalo a postupně se to zhoršovalo - hlavně u bekhendu. Soupeřka mi tam pak začala dost hrát. Já se furt snažila a ve třetím setu jsem si nějakým způsobem vyhrávala servis. Zkoušela jsem to. Jakmile jsem si ho ale prohrála, rozhodla jsem se, že už to nepůjde," řekla novinářům Samson.

Vedle druhého semifinále mezi turnajovou jedničkou Noskovou a čtyřkou Linetteovou půjde do akce dnes i Lucie Šafářová, která se s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou utká o postup do finále s italsko-belgickou dvojicí Camilla Rosatellová, Kimberley Zimmermannová. Vítězky vyzvou v boji o titul Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou, jež pojaly start jako generálku před olympijskými hrami v Paříži, kde budou obhajovat zlaté medaile z Tokia.

Páteční finálový program začne kvůli usnadnění přesunu hráček do Paříže už v 9:30. Otevře ho finále čtyřhry, o titul v singlu se začne hrát nejdříve v 11:30.

Tenisový turnaj žen v Praze (antuka, dotace 267.082 dolarů):

Dvouhra - semifinále: Frechová (6-Pol.) - Samson (ČR) 3:6, 6:0, 4:2 skreč.

Čtyřhra - semifinále: Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Sie Šu-wej, Tsao Čch'-a-i (3-Tchaj-wan) bez boje.