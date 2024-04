První hvězdná jména pro MS v Česku. Novinář potvrdil sílu Kanady a USA

Základní část zámořské NHL ještě neskončila, přesto začínají vyskakovat jména hokejistů, kteří by měli dorazit na květnové mistrovství světa v Praze a Ostravě.

Vycházející superhvězda Connor Bedard by se měl představit na MS v Praze a Ostravě. | Foto: Reuters

"Doslechl jsem se, že Kanada a Spojené státy budou mít na nadcházejícím světovém šampionátu dobré zastoupení," napsal na sociální síti X novinář Andy Strickland.

Podle jeho informací by měli Kanadu, která v pražské skupině nastoupí i proti Česku, reprezentovat Connor Bedard a Jordan Binnington.

Osmnáctiletý Bedard platí za vycházející superhvězdu světového hokeje. Ve slabém Chicagu sbírá v nováčkovské sezoně téměř bod na zápas.

Brankář Binnington se výrazně podepsal pod triumf St. Louis ve Stanley Cupu 2019. V aktuální základní části se po slabších letech vrátil do dřívější formy. Chytá většinu zápasů svého mužstva a úspěšnost zákroků vytáhl přes 91 procent.

Za Američany, na které čeká ostravská skupina, by měli hrát Seth Jones, Brady Tkachuk, Trevor Zegras a Luke Kunin.

Hvězdný, avšak s roční gáží 9,5 milionu dolarů podle mnohých přeplacený obránce Jones hrál na seniorském MS už třikrát, v roce 2015 získal bronz.

Brady Tkachuk, mladší bratr podobně hvězdného Matthewa, je jako kapitán Ottawy vedle skvělé produktivity známý tvrdou hrou na hraně pravidel.

Zegras se v aktuálním ročníku i kvůli zraněním trápí - ve 28 kláních nastřádal jen 12 bodů (5+7). Jinak je ale považovaný za jednoho z nejšikovnějších hokejistů na světě.

Stricklandovy informace o "dobrém zastoupení" Kanady a USA nejsou překvapivé.

Generální manažer americké reprezentace Bill Guerin před časem hráčům vzkázal, že pokud dostanou pozvánku do Česka, neměli by ji odmítnout, a to s ohledem na turnaj čtyř zemí 2025 a zimní olympiádu 2026. MS má sloužit jako jakýsi konkurz pro tyto turnaje.

"Chci vidět odhodlání. A pokud je pro někoho výlet do Karibiku důležitější než mistrovství světa, tak zrovna dvakrát odhodlaný není," upozornil Guerin.

Podobný přístup razí i Kanada.

MS startuje 10. května. V celé délce se ho tedy mohou zúčastnit nejen hráči, kteří nepostoupí do bojů o Stanley Cup, ale také ti, kteří vypadnou v prvním kole.

O další zajímavá jména by tak neměla být nouze.