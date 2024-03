Česko neodmítejte, doporučují hráčům zámořské velmoci. MS může překypovat hvězdami

Blížící se hokejové mistrovství světa v Praze a Ostravě může přilákat víc hvězd zámořské NHL než obvykle. Koná se totiž v ideální konstelaci.

MS 2015 v Praze a Ostravě nabídlo mimořádně silnou Kanadu, to se teď může opakovat. Zleva na fotce Tyler Seguin, Aaron Ekblad a Ryan O'Reilly. | Foto: Milan Kammermayer

Trenér české reprezentace Radim Rulík by před domácím MS neměl mít výrazný problém s omluvenkami.

Méně odmítačů by však mělo být i na straně Spojených států či Kanady.

Nenechte se mýlit. Stále platí, že zámořský hokej má ke světovému šampionátu dospělých poměrně chladný vztah. Zaoceánské velmoci na rozdíl od evropských zemí nepořádají žádné přípravné turnaje ani dlouhé kempy. Před mistrovstvím prostě poskládají mužstvo a doufají, že v průběhu turnaje se sehraje.

Toto mužstvo navíc bývá velmi slabým odvarem olympijské soupisky.

Na květnovém šampionátu v Praze a Ostravě by to ale mohlo být jiné.

Akce se totiž koná necelý rok před turnajem čtyř zemí, náhražkou Světového poháru v dikci NHL, a necelé dva před zimní olympiádou v Itálii, kde tentokrát nebudou chybět ti nejlepší z nejlepších.

Zámořské velmoci proto svým hvězdám více či méně důrazně doporučují, aby v případě pozvánky na MS jely a ukázaly, co v nich je, protože i na to se bude hledět při skládání olympijského výběru.

Pochopitelně to neplatí pro všechny, takovému Austonu Matthewsovi může start pod pěti kruhy zhatit jedině zranění.

Kdokoliv je ale na hraně nejnabitější možné sestavy, neměl by pozvánku do Česka odmítnout.

"Myslím, že je důležité, aby kluci jeli," řekl online deníku The Athletic Bill Guerin, generální manažer americké reprezentace pro turnaj čtyři zemí 2025 i olympiádu 2026. "Podívejte, někteří samozřejmě mají místo jisté. Pak jsou ale kluci v širší bublině. A pokud dlouhou dobu nehráli play off nebo zkrátka zápasy, ve kterých o něco jde, zajímá mě, jak si povedou. V tomto ohledu jsou světové šampionáty extrémně důležité."

Podle The Athletic by zmíněná bublina mohla čítat třeba beky Zacha Werenského se Sethem Jonesem a útočníky Claytona Kellera, Troye Terryho, Trevora Zegrase, Tage Thompsona, Alexe Tucha a Matta Boldyho.

Zřejmě kdokoliv z nich by bez problému pronikl do olympijské sestavy Česka, o tu americkou se ale všichni musejí poprat.

"Chci vidět odhodlání. A pokud je pro někoho výlet do Karibiku důležitější než mistrovství světa, tak zrovna dvakrát odhodlaný není," upozornil bývalý vynikající forvard Guerin.

"Chápu, že někdy to nevyjde. Kluci se třeba žení, očekávají narození dítěte, jsou zranění. Tomu rozumím. Ale co když nic z toho neplatí?" doplnil.

Kanaďané razí podobný přístup. A úspěšně. Alespoň podle Ricka Nashe, který na předminulém MS působil jako asistent generálního manažera Kanady a nyní pomalu skládá tým pro Prahu spolu se zkušenějším Dougem Armstrongem.

"Tenkrát to bylo tak, že jste hráče skoro prosili, aby přijeli, teď mám pocit, že je to jiné," těší ho.

"Mezinárodní hokej není úplně jako NHL. Setkáte se s různými herními styly, s jinými systémy. Pro kluky je důležité, aby si to na mistrovství světa přijeli vyzkoušet a úspěchem získali co nejlepší výchozí pozici k dalšímu kroku, ať už je to turnaj čtyř zemí, nebo olympiáda," dodala bývalá střelecká hvězda Nash.

Díky této konstelaci by světový šampionát v Česku měl nabídnout nebývale kvalitní podívanou. Kanaďané budou hrát v pražské skupině, Američané v ostravské.