Tvrdá slova slávistického debutanta: Propadli jsme. Trpišovský přiznal odchody

Osmnáctiletý obránce Mikuláš Konečný si cení, že dostal šanci debutovat v evropských pohárech. Fotbalisté pražské Slavie však v Soluni prohráli 0:2 s PAOK a ztratili v Evropské lize šanci na postup. "Výsledkově i herně jsme propadli," prohlásil talentovaný zadák. Kouč týmu Jindřich Trpišovský potvrdil, že v kádru nastanou změny.

V Soluni odehrál Konečný 66 minut. "Premiéra v Evropě byla náročná, zápas jsme si všichni představovali jinak. Výsledkově i herně jsme propadli, zejména první dvacetiminutovka nebyla vůbec dobrá," přiznal mladý obránce na klubovém webu.

"Po inkasovaném gólu z nás spadla nervozita, začali jsme hrát o něco lépe, ale očekávání byla úplně jiná," doplnil.

Trémou debutant netrpěl. "Tlak jsem cítil, ale jen z důvodu, že jsme zápas museli bezpodmínečně zvládnout za tři body. Nervózní ze svého výkonu jsem ale nebyl, trému nemívám," líčil Konečný.

"Samozřejmě jsem vnímal tíhu okamžiku, šlo o všechno. Úvodních dvacet minut stáhlo trochu dolů i můj výkon. Nemyslím si ale, že bych měl svázané nohy," popisoval mládežnický reprezentant.

Je rád za cennou zkušenost do budoucna. "Viděl jsem, jak se tyto zápasy hrají, co je potřeba, v čem se musím zlepšit. Je to pro mě velká motivace k další práci, abych se v Evropě znovu představil," předsevzal si Konečný.

"Soupeř měl velkou kvalitu, zejména Taison, který na mě hrál. Sledoval jsem ho jako malý kluk už v Lize mistrů, souboje s ním mi hodně daly," doplnil.

Trenér Jindřich Trpišovský ho po celou dobu povzbuzoval. "Během střídání jsem si pro sebe rekapituloval výkon a doufal, že kluci ještě zvládnou zápas otočit. Fandil jsem ze všech sil, bohužel se nám to ale nepodařilo," řekl obránce a dodal, že konec v Evropské lize je obrovským zklamáním.

"Konec si nikdo nepřál, na začátku byl jednoznačný cíl postup do jara. Velká škoda a ponaučení. Mohli jsme si vybojovat naději do posledního utkání doma. Nestalo se, štve mě to," povzdechl si Konečný.

Trpišovský po utkání potvrdil, že v mužstvu dojde k pohybu. Lídr české ligy má početný kádr, na jaře však po závěrečném utkání s Malmö nebude hrát v evropských pohárech.

"Ubydou zápasy, na druhou stranu musíme mít v hlavě, že nás čeká delší období, kdy se nedají dělat změny. Nějaké odchody nastanou, ale byly tak naplánované," sdělil osmačtyřicetiletý kouč.

"Musíme myslet na to, že nás čeká boj do konce května, do kdy se s tím nedá manipulovat. Kádr bude někde kolem jednadvaceti hráčů plus brankáři. Může přijít podobná situace jako teď, karty a tak podobně," poukázal Trpišovský na řadu absencí v důsledku virózy.

Slávisty vyřadilo z Evropské ligy pět porážek v řadě. "Kromě prvních dvou zápasů, ve kterých jsme bodovali, jsem po zbylých duelech často přemýšlel, jak je možné, že jsme nezískali ani bod. V každém střetnutí jsme měli bodovat. Po Frankfurtu jsem cítil, že se nám stále opakuje to samé - dobré výkony, ale bez bodového zisku," vrátil se k vývoji ligové fáze.

Zásadní zlom přišel v domácích zápasech. "Upřímně jsem si myslel, že s Fenerbahce a Anderlechtem získáme šest bodů. S Fenerbahce jsem čekal, že to zvládneme, ale nestalo se. Byli jsme na čtyřech bodech. V tom zápase jsme vedli 1:0 a nakonec prohráli 1:2. Ani s Fenerbahce, ani s Anderlechtem jsme neměli prohrát. Tady už jsme jen honili šanci, kterou jsme ještě měli," přiznal pražský rodák.

Po utkání pociťoval nejvíc zklamání. "Fanoušci by si zasloužili další zápasy. Mám v sobě mrzutost a lítost. Na počet střel a šancí jsme na vrcholu Evropy, ale dali jsme dva góly za posledních pět zápasů. Tým do toho dal všechno, ale pět zápasů jsme nevyhráli, nemáme odměnu za zápasy - góly a body. Mrzí mě, že jsme nepostoupili, ale ještě víc, že jsme nedali ani gól. Prohra bez vstřeleného gólu je to nejhorší, co může být."

Pozitivem pro něj byl výkon osmnáctiletého pohárového debutanta Mikuláše Konečného a dalšího mladíka Dominika Pecha. Jinak v hodnocení navázal na podzimní vystoupení.

"Nebyli jsme produktivní. Potřebovali jsme se dostat do vedení. Místo toho měl lepší vstup soupeř, který nás tlačil k naší bráně. Dostali jsme gól z penalty, po kterém šel náš výkon paradoxně nahoru."

Nejvíce se mu zamlouvala pasáž ve druhém poločase. "Soupeře jsme zatlačili a dostali se k dobrým centrům do šestnáctky. Vytvořili jsme si spoustu šancí, ale na druhé straně jsme inkasovali po špatné rozehrávce. Zbytek zápasu byl vabank, chtěli jsme vstřelit kontaktní gól. V pokutovém území jsme ale byli slabší. Z mnoha příležitostí, které jsme si vytvořili, jsme nedokázali skórovat," uvedl Trpišovský.