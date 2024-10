Prokletí Muchové trvá. Gauffová ve finále v Pekingu předvedla drtivý výkon

Karolína Muchová ve finále turnaje v Pekingu nestačila na Američanku Coco Gauffovou, s fenomenálně hrající světovou šestkou prohrála i třetí vzájemný zápas, tentokrát jasně 1:6, 3:6 za hodinu a 17 minut. Prokletí české hráčky ve finálových zápasech trvá.

Semifinalistka posledních dvou ročníků US Open Karolína Muchová znovu nezískala svůj druhý titul kariéry.

I když hrála osmadvacetiletá hráčka už šesté finále, jejím jediným triumfem zůstává ten ze Soulu v roce 2019. Naopak dvacetiletá Američanka proměnila devátou finálovou účast v osmý titul.

S grandslamovou vítězkou Gauffovou prohrála Muchová i třetí vzájemný zápas.

Vloni na ni nestačila ve finále v Cincinnati a v semifinále US Open. Znovu proti ní nezískala ani set. V čínské metropoli doplatila na 24 nevynucených chyb, Gauffová jich udělala jen osm.

O osm let mladší Gauffová získala osmý titul a okruhu WTA a sedmý na tvrdém povrchu. V Pekingu vyhrála jako první Američanka po 11 letech. Naposledy tu z jejích krajanek triumfovala v roce 2013 Serena Williamsová.

Gauffová si v novém pořadí světového žebříčku polepší na čtvrté místo. Muchová, která vinou zraněného zápěstí vynechala první polovinu sezony, poskočí ze 49. příčky na třicátou.

Olomoucká rodačka Muchová nevstoupila do utkání dobře a po ztraceném servisu prohrávala 0:3. V šesté hře přišla česká hráčka o podání ještě jednou a do setu už se nedokázala vrátit. Jediný brejkbol si vypracovala až v závěru, nevyužila ho a úvodní sadu prohrála za půl hodiny. Muchová ztratila set teprve podruhé na turnaji, do té doby se jí to stalo jen ve čtvrtfinále s Běloruskou Arynou Sabalenkovou.

Na začátku druhého setu měla svěřenkyně trenéra Emila Miškeho jednu z mála šancí na zdramatizování duelu. Hned zkraje získala brejk a ujala se vedení 2:0. Poté ale Muchová dvakrát servis neudržela a Gauffová čtyřmi hrami za sebou vývoj otočila.

Česká hráčka přišla nakonec o podání i v devátém gamu, poté co hned při prvním mečbolu zahrála míček do autu.

Tenisový turnaj žen v Pekingu (tvrdý povrch, dotace 8,955.610 dolarů):

Dvouhra - finále:

Gauffová (4-USA) - Muchová (ČR) 6:1, 6:3.

Čtyřhra - finále:

Erraniová, Paoliniová (5-It.) - Chan Hao-Ching, V. Kuděrmětovová (7-Tchaj-wan/Rus.) 6:4, 6:4.