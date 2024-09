Priskeho další průšvih. Po kolapsu v závěru požadují fanoušci jeho odchod

Angažmá ve Feyenoordu Rotterdam se pro Briana Priskeho zatím nevyvíjí vůbec dobře. Dánský kouč, který v posledních dvou ročnících dovedl k českému titulu fotbalisty pražské Sparty, musel o víkendu skousnout další průšvih. Jeho i tým fanoušci vypískali a na sociálních sítích sílí hlasy volající po trenérově odvolání.

Čtyři ligové zápasy, jedna jediná výhra.

V sobotu deset minut před koncem vedení 2:0, přesto nakonec jen remíza.

Ne, tohle není nic, čím by se Priske mohl chlubit. A co by bylo hodno slavné značky Feyenoordu.

Však to jemu i hráčům také dali fanoušci po duelu s Groningenem najevo hlasitým pískotem.

Další vlna kritiky přišla na sociálních sítích, kde sílí hlasy po Priskeho odvolání. Fanoušci vyčítají dánskému kouči chybnou taktiku, vysmívají se - stejně jako tomu bylo i na začátku jeho letenského angažmá - proslulému kolečku s hráči a vyzývají ho, aby vrátil tým k rozestavení 3-4-3.

"Je jasné, že před sebou máme ještě hodně práce," prohlásil Priske po kolapsu v Groningenu. "Máme hodně nových hráčů, chce to čas. Komplikují to i zranění, jiní hráči se po zdravotních problémech teprve vracejí," tvrdil.

Přesto měl ale Feyenoord zápas skvěle rozehraný. Ve 33. minutě si dal vlastní gól Thomas van Bergen, v 70. minutě navýšil vedení favorita Igor Paixao.

Jenže v 81. minutě snížil střídající náhradník Brynjólfur Willumsson a stejný muž se v první minutě nastavení postaral o další bolestivou ztrátu Priskeho souboru.

"Měli jsme ten zápas definitivně rozhodnout. Když deset minut před koncem vedete o dvě branky, musíte brát tři body," věděl dánský stratég.

Už ve čtvrtek může Priske mračna nad svou hlavou aspoň trochu rozehnat. Anebo ještě zhoustnou. Feyenoord totiž vstoupí do Ligy mistrů těžkým zápasem proti Leverkusenu.

"Musíme a budeme na to připraveni. Je to pro nás další nová výzva, ve které nás podpoří celý stadion. Kluci si takovou podporu zaslouží," vzýval Priske fanoušky.

Proti německému šampionovi půjde o hodně i jemu. Taky by se totiž zápasu se Spartou, který je v Lize mistrů na programu v Rotterdamu 11. prosince, nemusel jako kouč Feyenoordu vůbec dočkat…