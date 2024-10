Princ William přišel o hlasivky. Následník trůnu byl u vytržení z triumfu Aston Villy

Jestli existuje vášeň, kterou princ William dává celému světu na odiv, tak je to fandění. Prokázal to znovu včera, kdy vášnivě povzbuzoval svoji milovanou Aston Villu při vítězství v Lize mistrů nad Bayernem Mnichov.

Následník britského trůnu je na veřejnosti spíš zdrženlivý, ale tentokrát nedokázal při oslavách vítězství Villy v poměru 1:0 ukočírovat své emoce.

"Ztratil jsem hlas. Nemůžu tomu úplně uvěřit. Je to už 42 let, co jsme Bayern porazili," připomněl nadšený William triumf Villans nad bavorským klubem ve finále Poháru mistrů evropských zemí (předchůdce Ligy mistrů) v roce 1982.

Budoucí "Král Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a dalších království a teritorií, hlava Společenství národů a nejvyšší guvernér anglikánské církve" nebyl ve Villa Parku náhodou. Právě birminghamskému klubu patří jeho sportovní srdce.

Proto doslova křičel nadšením, když Jhon Duran v 79. minutě vstřelil vítězný gól. Televizní záběry v té chvíli zachytily stojícího Williama, jak tleská, jásá a nechává se pohltit energií, která kolem něj propukla mezi fanoušky.

Byl to nezapomenutelný večer, který byl důstojnou oslav legend Villy z roku 1982, které před duelem pózovaly s trofejí šampionů PMEZ.

Dnes 42letý princ Aston Ville fandí už od školních let. Chtěl se tak odlišit od svých kamarádů, kteří fandili velkoklubům jako Chelsea či Manchester United.

"Opravdu jsem nechtěl sledovat zaběhlé týmy. Chtěl jsem tým, který by mi přinesl více emotivních okamžiků," vysvětlil před časem.

Zvolil tak Aston Villu - klub s bohatou historií, který mu svými vzestupy a pády, dopřál dostatek emocí různého druhu.

Od té doby navštěvuje zápasy Villans, kdykoli může, ale také pravidelně hovoří s hráči a trenéry. V hledišti Villa Parku se pravidelně objevují také manželka Kate i jejich děti.

Ovšem princ George se ke zděšení svého otce rozhodl fandit Chelsea. "Řekl jsem, že můžeš fandit komukoli, jen ne Chelsea. Takže on samozřejmě fandí Chelsea," žertoval William.