Předposlední Boleslav překvapivě udolala vedoucí Pardubice, prohrála i druhá Plzeň

Hokejisté předposlední Mladé Boleslavi vyhráli v 42. kole extraligy doma nad vedoucími Pardubicemi 4:2 a po sérii tří porážek podruhé za sebou naplno bodovali. Dynamo naopak vyšlo naprázdno poprvé po 13 zápasech, během kterých podlehlo jen třikrát v nastavení. Gólem a asistencí přispěl k výhře Středočechů obránce Filip Pyrochta.
Zatímco Pardubice se v úvodní přesilovce zápasu prosadit nedokázaly a ještě se při ní nechal vyloučit Košťálek, tak Mladá Boleslav naopak nabídnutou výhodu využila. Z levého kruhu se trefil přesně Rekonen. Od té doby hosté v podstatě nepustili Bruslaře z jejich pásma.
Když už se ale Mladá Boleslav dostala na dohled Willa, bylo z toho výrazné nebezpečí. V 16. minutě Fořt po přihrávce Skalického mohl zakončit do odkryté branky, kterou ale minul. Domácí měli štěstí, když Gazdova střela skončila na tyčce.
Ve druhé třetině padly hned čtyři góly. Ve 24. minutě rozjásal mladoboleslavskou arénu Procházka a v čase 32:22 to bylo po přesné střele Pyrochty už 3:0 pro předposlední celek tabulky. Za hosty ale odpověděl už po jedenácti sekundách Košťálek a do kabin se nakonec i podruhé šlo s jednobrankovým rozdílem. Dynamo totiž dostal zpátky na dostřel z dorážky Červenka.
Ve třetí třetině se hosté hnali za srovnáním, ale ani Mladá Boleslav na útok nezanevřela, a tak byl k vidění atraktivní hokej, avšak bez většího množství výraznějších šancí. Jednu z nich měl domácí Berglund, ale jeho střelu z ideální pozice mezi kruhy pokryl Will. Bruslaři mohli svou výhru minimálně ve třech případech zpečetit gólem do prázdné branky, ale nakonec o osudu utkání definitivně rozhodl až dvacet vteřin před jeho koncem Skalický.
Budějovice prodloužily domácí vítěznou sérii
Hráči Českých Budějovic porazili Plzeň 5:1 a potřetí za sebou doma vyhráli. Dvěma góly k tomu přispěl kanadský útočník Brant Harris. Západočeši nebodovali poprvé po osmi utkáních, během kterých prohráli jen dvakrát v nastavení.
Hosté začali aktivně a zaměstnávali brankáře Kloučka od úvodního buly. Plzeňský gólman Růžička si pořádně sáhl na puk paradoxně až při první přesilovce Západočechů. Při stejném počtu hráčů se dostali do šance domácí Kašlík a plzeňský Filip, který se zničehonic objevil sám před Kloučkem. Následný trest Kubíka ukázal, proč jsou Jihočeši nejlepším týmem v oslabení. Utrhl se Harris, z levé strany si najel střed a střelou švihem přes obránce překonal Růžičku.
Na konci přesilovky Mikko Petman netrefil zblízka odkrytou klec, mířil do pravé tyčky. Po příležitostech Strnada a budějovického Kubíka předvedli hosté rychlý protiútok a Holešinský vyrovnal z bezprostřední blízkosti po přihrávce Simona z pravé strany. Závěr první třetiny patřil Motoru, ale skóre se neměnilo ani po několika nebezpečných situacích před Růžičkou.
Při vyloučení Cibulky na začátku druhé třetiny ohrozil Kloučka pouze Měchura. Domácí bránili dobře. Po neúspěšném pokusu Nováka napřáhl na modré čáře Kachyňa a puk zapadl do plzeňské klece podél levé tyčky. Po faulu Holešinského na Štencela se zhostil role mstitele Kachyňa a oba kohouti dostali trest na pět minut.
Do šance se dostal Západočech Rohlík, na protější straně prokličkoval Olesen až před Růžičku, ale nezakončil. Za katr usedl také Merežko a ve vlastním oslabení zahrozila dvojice Měchura a Rubins, ale Klouček podržel svůj tým. V dalším průběhu nedokázal zakončit Ordoš, jenž využil rozehrávku soupeře. Tvrdou ranou bez přípravy z pravého kruhu se prezentoval plzeňský Strnad, ale Klouček byl pozorný.
Současně s druhou sirénou si vykoledoval menší trest Jeřábek z týmu hostí a Jihočeši vstoupili do třetí části nevyužitou přesilovkou. Potom však Toman sebral puk před vlastní modrou, protáhl se středem kluziště a překonal Růžičku střelou kolem vyrážečky. Při trestu Mikka Petmana za útočný faul přidal čtvrtý gól domácích Lantoši, jenž přesně zamířil švihem z levého kruhu.
Obrovskou šanci měl plzeňský Teplý, ale zblízka nezkorigoval výsledek. Pokusem z prostoru nad vrcholkem kruhů se neprosadil ani obránce Merežko. Přes patrnou snahu plzeňského týmu v závěru Budějovičtí kontrolovali hru. Přísné vyloučení Harrise dalo hostům ještě naději, ale nedošlo ke zlomu. Naopak, po skončení trestu ujel Harris rovnou z hanby a přidal pečetící trefu.
42. kolo hokejové extraligy:
Mountfield Hradec Králové - Rytíři Kladno 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Branka a nahrávky: 24. Miškář (Radil, Perret). Rozhodčí: Kika, Cabák - Lhotský, Brož. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 4177.
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kivistö, Mudrák, Pilař, D. Sýkora, Kalina, T. Pavelka - Radil, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Kohout, Perret - Nenonen, Hašek, Pour - Kusý, Štohanzl, Marha. Trenér: T. Martinec.
Kladno: Brízgala - M. Jandus, Mendel, Blain, T. Tomek, Wylie, Piskáček, Pietroniro - Ojamäki, Audette, M. Marcel - Kelly Klíma, Vigneault, Robins - M. Procházka, Konečný, Ryšavý - Bareš, Melka, Lisler. Trenér: Plekanec.
HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
Branky a nahrávky: 7. Nahodil (Plášek) - 9. Egle (Jaks, Černoch), 30. Jaks (Černoch), 33. Šťastný (O. Beránek, Černoch), 45. David Moravec (Mamčics, Jiskra), 54. Černoch (O. Beránek, Šťastný). Rozhodčí: Gebauer, Vrba - Augusta, Axman. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:2. Diváci: 3862.
Olomouc: Machovský - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Hrádek, Škůrek, Rayen Petrovický - Navrátil, Nahodil, Plášek - Matýs, Kusko, Krastenbergs - Doktor, Anděl, Ministr - Orsava, D. Vitouch, Fridrich. Trenér: Róbert Petrovický.
Karlovy Vary: D. Král - David Moravec, Mamčics, Jaks, D. Mikyska, Dello, M. Kočí - O. Beránek, Černoch, Šťastný - Bambula, N. Jones, Sapoušek - P. Tomek, Egle, Jiskra - Koffer, Minárik, Váňa. Trenér: Patera.
Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 7. J. Pérez (J. Pytlík), 18. T. Galvas (J. Pytlík, A. Musil), 25. Weatherby (Kváča), 33. T. Galvas (A. Musil), 60. Weatherby (J. Pytlík) - 3. M. Kovařčík (O. Kovařčík), 40. Kubiesa (Marinčin), 51. Flynn. Rozhodčí: Pražák, Pilný - Frodl, J. Svoboda. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 6103.
Liberec: Kváča - T. Galvas, R. Šimek, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Aubrecht - Sandberg, A. Najman, Lenc - Faško-Rudáš, Filippi, Weatherby - J. Pytlík, A. Musil, J. Pérez - Zachar, F. Jansa, Petrovský. Trenér: Kudrna.
Třinec: Kacetl (33. Mazanec) - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, Koch, Kundrátek, D. Musil - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Daňo, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Miloš Roman, Hrehorčák - Kubiesa, Sikora, Kurovský - od 21. navíc Ciencala. Trenér: Žabka.
Banes Motor České Budějovice - HC Škoda Plzeň 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
Branky a nahrávky: 10. Harris (M. Doudera), 24. Kachyňa (Štencel, Adam Kubík), 43. M. Toman (Štencel, M. Doudera), 47. Lantoši (Cibulka, N. Olesen), 60. Harris (M. Toman) - 14. Holešinský (D. Simon, Merežko). Rozhodčí: Hribík, Mejzlík - Zíka, Thuma. Vyloučení: 5:5, navíc Kachyňa - Holešinský oba 5 min. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváků: 6253.
České Budějovice: Klouček - Cibulka, Vála, Kachyňa, Štencel, Pýcha, M. Doudera - Lantoši, Harris, N. Olesen - Ordoš, Bulíř, Kašlík - Adam Kubík, F. Přikryl, P. Novák - Valský, M. Toman, M. Beránek - od 23. navíc Hoch. Trenér: Čihák.
Plzeň: J. Růžička - V. Lajunen, Malák, Zámorský, Šalda, Merežko, J. Jeřábek, Rubins - L. Strnad, Filip, Měchura - M. Petman, V. Petman, Teplý - Holešinský, D. Simon, Schleiss - O. Rohlík, Jakub Lev, I. Sedláček. Trenér: Jandač.
HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 26. Edmonds (Hrivík, M. Kalus), 40. Nellis (Yetman, Demel), 49. Abdul (Nellis), 60. Abdul (Yetman, Wesley) - 54. Maštalířský. Rozhodčí: Jeřábek, R. Šír - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 4293.
Vítkovice: Hrachovina - Wesley, Demel, Kňažko, Freibergs, Port, J. Zbořil - Yetman, Nellis, Abdul - Edmonds, Hrivík, M. Kalus - Troock, M. Hanzl, Hladonik - Macias, J. Šír, Lednický. Trenér: Varaďa.
Litvínov: M. Tomek - Czuczman, Schmiemann, Husinecký, Polášek, Komuls, Šenkeřík, O. Baláž - O. Kaše, M. Sukeľ, Hlava - Pištěk, Holmström, Maštalířský - Čajkovič, Jurčík, Koblasa - Zygmunt, Gut, Jaroslav Brož. Trenér: Petr.
Tabulka:
1.
Pardubice
41
21
4
6
10
127:94
77
2.
Plzeň
41
19
3
7
12
113:85
70
3.
Třinec
42
19
6
1
16
127:108
70
4.
Karlovy Vary
41
20
3
3
15
106:104
69
5.
Liberec
41
19
2
6
14
109:99
67
6.
Hradec Králové
41
18
6
1
16
105:97
67
7.
Sparta
40
17
4
3
16
123:105
62
8.
Brno
41
17
3
5
16
113:110
62
9.
Vítkovice
44
17
4
3
20
117:131
62
10.
České Budějovice
41
16
5
3
17
113:111
61
11.
Olomouc
43
17
3
2
21
100:124
59
12.
Kladno
42
13
4
5
20
104:116
52
13.
Mladá Boleslav
41
14
3
4
20
84:110
52
14.
Litvínov
43
11
3
4
25
93:140
43
