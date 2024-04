Preciadův další červený úlet stál Spartu body. Neakceptovatelné, prohlásil Priske

Další nepochopitelný úlet Ekvádorce Preciada stál dost možná fotbalisty Sparty v utkání 27. kola Fortuna:Ligy výhru. Oslabení Letenští už nedokázali po jeho vyloučení vstřelit vítězný gól, doma s Mladou Boleslaví jen remizovali 1:1 a nevyužili šanci vrátit se do čela tabulky. Na vedoucí Slavii teď ztrácejí jeden bod.

Mladoboleslavský trenér Holoubek, jenž dříve vedl Spartu, vyrukoval na soupeře s neobvyklým rozestavením s pěti obránci.

V 7. minutě domácí Birmančevič po narážečce s kapitánem Krejčím hledal před odkrytou brankou volného Kuchtu, jenže stoper Kadlec na poslední chvíli odvrátil míč na roh.

Ve 20. minutě se hosté nečekaně ujali vedení. Ladrův roh se od domácího stopera Vitíka odrazil ke sparťanské brance a Kairinen si balon před Matějovským poslal do vlastní sítě.

Větší spád dostalo utkání až v závěru úvodního dějství. Ve 40. minutě Kuchta z hranice malého vápna hlavičkoval pouze do gólmana Mikulce. Středočeši pak málem zvýšili, Ladrův pokus z přímého kopu z 25 metrů však brankář Vindahl vytáhl mimo tři tyče.

Ve 44. minutě Letenští srovnali. Kuchta nacentroval před branku, Krejčí hlavičkoval do břevna a Birmančevič z dorážky nezaváhal. Srbský křídelník se 10. gólem v ligové sezoně dorovnal nejlepšímu týmovému střelci Haraslínovi.

V 53. minutě Krejčí, který se po přestávce z levého stopera posunul do středu zálohy, vypálil z dálky a Mikulec jeho přízemní ránu vytáhl na roh.

Po téměř hodině hry Preciado po souboji se Sakalou upadl, ekvádorský reprezentant na zemi udeřil loktem zambijského záložníka do stehna a hlavní sudí Rouček ho vyloučil.

Sparťanský krajní bek či záložník obdržel červenou kartu ve druhém ligovém utkání za sebou, do něhož nastoupil. Kvůli vyloučení v březnovém duelu se Slavií dostal třízápasový trest. A to mu sudí ještě nepochopitelně odpustili červenou i v podzimním derby proti červenobílým…

"Je to samozřejmě neakceptovatelné, ztížil nám to. Zrovna se vrátil do ligy po trestu a udělá další špatné rozhodnutí, kterým ublíží týmu. Vyřešíme to interně," prohlásil kouč Sparty Brian Priske o nejčerstvějším Preciadově zkratu.

Letenští inkasovali devátou červenou kartu v sezoně nejvyšší soutěže, což je nejvíce ze všech mužstev.

Následně se navíc Spartě pro příští kolo na stadionu pražských Bohemians 1905 "vykartoval" i trenér Priske po čtvrté žluté v ligovém ročníku.

Domácí navzdory oslabení soupeře zatlačili. V 77. minutě Krejčí hlavou po rohu těsně minul, Kairinen poté trefil zpoza šestnáctky tyč a Kuchta po rychlém brejku zakončil nad.

Vítězný gól už ale Sparta nedala a ve dvou z posledních tří ligových utkání na Letné jen remizovala.

"Myslím si, že jsme si nezasloužili zvítězit. Prvních 45 minut jsme neplnili základní věci a neudělali jsme dost pro to, abychom vyhráli. Promarněný první poločas mě mrzí ze všeho nejvíc. Červená karta nám to pak zkomplikovala?ů prohlásil Priske na tiskové konferenci po utkání.

27. kolo první fotbalové ligy:

Sparta Praha - FK Mladá Boleslav 1:1 (1:1)

Branky: 44. Birmančevič - 20. vlastní Kairinen. Rozhodčí: Rouček - Kříž, Leška - Volek (video). ŽK: Vitík, Priske (trenér) - Matějovský, Kušej, Mikulec, Pulkrab. ČK: 59. Preciado (Sparta). Diváci: 17.009.

Sparta: Vindahl - Vitík, Sörensen (76. Wiesner), Krejčí - Preciado, Kairinen, Solbakken (46. Panák), Zelený (46. Ryneš) - Birmančevič (76. Olatunji), Haraslín (65. Sadílek) - Kuchta. Trenér: Priske.

M. Boleslav: Mikulec - Kadlec (90.+2 Kostka), Král, Suchý, Karafiát, Fulnek - Sakala, Matějovský (64. Mareček) - Kušej (64. Solomon), Hilál (64. Pulkrab), Ladra (88. Šimek). Trenér: Holoubek.

