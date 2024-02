Pražanky mají Final Four na dosah. Doma díky smršti v úvodu porazily italské Schio

Basketbalistky ZVVZ USK Praha vyhrály první čtvrtfinále Evropské ligy nad Schiem 78:60 a sahají po postupu do Final Four.

Nejlepší hráčkou českých mistryň byla Australanka Ezi Magbergorová, která zaznamenala díky 15 bodům a 10 doskokům double double. Veronika Voráčková přidala 14 bodů.

Italskému celku, jemuž chyběla nemocná česká pivotka Julia Reisingerová, nepomohlo ani 12 bodů Arelly Guirantestové.

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové si mohou zajistit postup ve středu v Itálii. Pokud by prohrály, bude se hrát o týden později rozhodující duel v Praze.

Pražanky oplatily Schiu porážku z loňského souboje o třetí místo. Tehdy prohrály po koši v poslední vteřině 56:59.

České šampionky mohou postoupit do Final Four posedmé v historii a potřetí za sebou. Největší úspěch zaznamenaly před devíti lety, kdy soutěž vyhrály.

"Máme za sebou první krok, ale Schio je Schio. Hraje se tam velmi nepříjemně. A i ten jejich tým bude hrát jinak," varovala Hejková.

"Bude to větší boj. Musíme brát v úvahu, že dnes nehrála Sottanaová, která ve Schiu bude. Možná bude hrát i Reisingerová, takže ten tým bude silnější. Doufám, že ale i my budeme silnější," doplnila trenérka vítězek.

Schio přicestovalo do Prahy s devíti hráčkami a bez Reisingerové, která laboruje se zápalem plic. Domácím chyběla zraněná německá pivotka Nyara Saballyová.

Pražanky měly vydařený úvod a po trojkách Voráčkové, Maite Cazorlaové a Magbegorové vedly 9:2.

Hostům nepomohl ani oddechový čas. Hráčky USK ovládly také díky pečlivé obraně první čtvrtinu 25:8, trefily pět trojek.

"Kromě toho, že jsme na začátku dobře bránily, nám padaly trojky jako za celou Euroligu ne. A to jsme měly jen dva společné tréninky. Bylo to nad očekávání," pochvalovala si Hejková.

"Vyplatilo se nám, že jsme rotovaly hráčky po kratších úsecích, protože některé jsou buď těsně po nemoci, nebo utahané," podotkla trenérka.

Ve druhé části Pražanky polevily a Schio začalo manko stahovat. Po tříbodové trefě Guirantesové snížily hostující hráčky na rozdíl deseti bodů 27:37. Do kabin odcházely české mistryně s vedením 40:29.

Hráčky USK zachytily nástup do druhé půle a po bodové sérii 13:2 utekly do vedení 58:36. Čtyři a půl minuty před koncem třetí čtvrtiny ale přišly o kapitánku Teju Oblakovou, jež odstoupila kvůli problémům s kolenem.

"S Tejou se uvidí, jak to bude zítra. Dnes to vypadá, že by to mohlo být dobré. Samozřejmě nebude pár dní trénovat, ale první zpráva je, že by to nemělo být něco extra vážného. Je to pravé koleno, takzvaně podklouzla," řekla Hejková.

Před závěrečnou částí vedly Pražanky 63:43. Hned tři jejich hráčky měly dvojciferný počet bodů, Magbegorová navíc zkompletovala double double.

V závěrečné části už české mistryně větší drama nedovolily. Dál držely dvojciferné vedení a nakonec vyhrály o 18 bodů. Na trojky porazily Schio 12:4.

Čtvrtfinále play off Evropské ligy basketbalistek - první zápasy:

USK Praha - Schio 78:60 (25:8, 40:29, 63:43)

Nejvíce bodů: Magbegorová 15, Voráčková 14, Hofová 10 - Guirantesová 12, Parksová 10, Pennaová a Juhaszová po 8. Fauly: 17:11. Trestné hody: 10/8 - 7/6. Trojky: 12:4. Doskoky: 43:37.

Fenerbahce Istanbul - Salamanca 98:91, Mersin - Zaragoza 79:62 (za hosty Holešínská 1 doskok), Miškovec - Villeneuve 78:66.