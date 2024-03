Postup je v našich silách, tvrdí Trpišovský. Litoval, že Slavia nehrála v plném počtu

Přestože fotbalisté Slavie v úvodním osmifinále Evropské ligy prohráli v Miláně s AC 2:4, měl pro ně trenér Jindřich Trpišovský slova chvály.

Kouč Pražanů ocenil, jak se jeho svěřenci na stadionu loňského semifinalisty prestižnější Ligy mistrů dokázali popasovat s více než hodinovým oslabení po vyloučení El Hadjiho Malicka Dioufa.

Diouf musel ze hřiště v 26. minutě po ostrém prošlápnutí nohy Christiana Pulisice.

"Mrzí mě hlavně to, že jsme se nemohli více ukázat v jedenácti lidech," litoval kouč Slavie, která do oslabení byla lepším mužstvem.

I pak se ale neměla podle Trpišovského za co stydět. "Musím před naším týmem smeknout, dali jsme tu dva góly o deseti a v některých fázích se skvěle vyrovnali s akcemi domácích. Mám radost, jak se s tím kluci dokázali vypořádat," ocenil stratég červenobílých.

Pražané navzdory oslabení dokázali na San Siru proti spolufavoritovi soutěže a druhému nejúspěšnějšímu týmu historie Ligy mistrů hrozit a dvakrát se prosadit díky brankám Davida Douděry a střídajícího Ivana Schranze.

"Chci pogratulovat Doudisovi ke krásnému gólu. Schranz se taky pěkně trefil, Zmrzka (Ondřej Zmrzlý) hrál poprvé v základní sestavě. Pro kluky jsou to obrovské zkušenosti a vzpomínky na celý život," podotkl Trpišovský.

Italský gigant se prosadil v závěrech poločasů. Gól na 4:2 zaznamenal v 85. minutě Pulisic.

"Mrzí mě inkasované góly ze standardek. Mrzí mě i čtvrtý gól, ale byla to hezká akce, to se těžko brání," prohlásil Trpišovský, jehož svěřence přijely podpořit do Milána více než čtyři tisícovky fanoušků. Duel na slavném San Siru sledovalo téměř 65 tisíc diváků.

Slávistický kouč je přesvědčen, že postup před domácí odvetou v příštím týdnu ještě není ztracen.

"Když budeme hrát jedenáct na jedenáct, můžeme na soupeře ještě více zatlačit. Věřím, že doma budeme ještě nebezpečnější. Bude to znovu těžký zápas, ale věřím, že ještě nejsme ze hry venku. Jsem přesvědčený, že je to v našich silách," mínil kouč.

"Je to pro nás stejný výsledek jako z Říma. Jsem přesvědčený, že doma vyhrajeme a popereme se o postup," připomněl Trpišovský, že Pražané na podzim ve skupině prohráli s AS Řím venku 0:2 a doma pak stejným poměrem zvítězili.