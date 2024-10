Porod byl utrpení. O návratu na kurty teď vůbec nepřemýšlím, přiznala Kvitová

Žádná rozlučka se nekonala. Dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová opustila tenisový svět tím, že oznámila očekávaný přírůstek do rodiny. Poté, co se jí v červenci narodil syn Petr, ale zatím návrat na kurty rozhodně neplánuje.

Je to bez jednoho týdne rok, co odehrála poslední zápas na okruhu. Tím pádem i její jméno přestalo svítit v žebříčku WTA.

Z Kvitové je pyšná maminka syna Petra. Sice se ještě dává dohromady z náročného červencového porodu, ale v posledních týdnech se už účastní i některých sponzorských akcí.

"Ještě mám pořád pár kilo nahoře, ale jde to pomalu zase dolů, tak snad to bude brzy tak, jak má. Myslela jsem si, že porod bude lepší, ale bylo to utrpení, a nakonec jsem skončila akutním císařem, takže nebylo to úplně hezké," přiznala v rozhovoru pro lp-life.cz.

Čtyřiatřicetiletá tenistka oficiálně kariéru neukončila, jen přerušila, ale momentálně na návrat k hraní nemá vůbec myšlenky.

"Nad tím, kdy bych se vrátila, nepřemýšlím už vůbec. Já to mám teď otevřené, i proto, jak jsem skončila císařským řezem. Neřekla jsem tak ani tak, takže si to nechávám otevřené," uvedla.

K potomkovi jí mezi prvními gratulovaly Lucie Šafářová i Barbora Strýcová, tedy tenistky, které se na kurty po porodu úspěšně vrátily.

"Jak to se mnou dopadne, jak mentálně, tak i fyzicky, nevím. Přece jenom nejsem už nejmladší a máme syna, takže je to spíš rozhodnutí celé rodiny, momentálně," dodala.

S péčí o syna jí poctivě pomáhá i trenér a manžel v jedné osobě Jiří Vaněk.

"Když malý v noci úplně nespí, tak si ho ráno vezme a já se můžu trochu dospat, než odejde do práce. Stará se hodně, takže si nemůžu vůbec stěžovat," chválí chotě Kvitová.

