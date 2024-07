Podvedená Coco? Totéž se prý dělo Sereně. Američané těžce koušou konec hvězdy

Na slavnostním zahájení olympiády hrdě nesla národní zástavu, coby nejmladší Američanka v historii her. Pro Spojené státy byla největší tenisovou nadějí na medaili. Jenže světová dvojka Coco Gauffová roli favoritky neustála, padla už v osmifinále a kurt Philippea Chatriera opouštěla v slzách a s pocitem kardinální křivdy.

Američané těžce koušou hořký konec své momentálně největší tenisové hvězdy. Dvacetiletá Gauffová prohrála s Chorvatkou Donnou Vekičovou 6:7, 2:6, ve druhém setu její snažení o obrat prakticky znemožnil kontroverzní moment.

Při svém podání za stavu 2:3 čelila brejkbolu, return Vekičové zahlásil lajnový sudí jako aut, Gauffová v té chvíli míč odehrála, trefila síť a umpirový rozhodčí Jaume Campistol rozhodnutí čárového opravil.

K naprostému zděšení Američanky se ale rozhodl výměnu neopakovat a rovnou uznal fiftýn pro Chorvatku.

Následovala dlouhá hádka, v níž prvotní vztek Gauffové brzy vystřídalo zoufalství a slzy marnosti.

"Podvedená Coco ztratila chladnou hlavu," napsal v titulku magazín Tennis.com. Podle CNN šlo o kontroverzní moment, zejména kvůli argumentaci, kterou v několikaminutové rozepři opakovaně použil sudí Campistol. Ten rozhodl, že Američanka do míče udeřila ještě před zahlášením autu, jistý si ale nebyl.

"Neříkám, že mám pravdu, jen říkám, jak to vidím. A tak musím rozhodnout," prohlásil totiž v úvodu vyhrocené debaty.

Když mu Gauffová oponovala, že je potřeba, aby si byl stoprocentně jistý, protiřečil si: "Jsem si stoprocentně jistý. Vy mi teď tvrdíte, že to bylo naopak. Vím, že se mohu mýlit, ale na základě vaší stížnosti nemohu měnit rozhodnutí."

První tenistka, která kdy nesla americkou vlajku na olympiádě, poté vysvětlovala, že jasně slyšela výkřik čárového a nemohla tak řádně dokončit švih svého úderu.

Campistol odvětil, že už se prostě rozhodl. "Ale musíte si být jistý," znovu to zkoušela Gauffová.

"To jsem," odpověděl sudí. "Nejste, právě jste řekl, že se můžete mýlit," pokračovala vítězka loňského US Open. "Na základě vaší reakce soudím, že se mohu mýlit. Ale musel jsem se rozhodnout," ukončil debatu rozhodčí.

Gauffová se pak rozplakala a definitivně ztratila chladnou hlavu při pokračující diskusi se supervizorkou Clare Woodovou.

Křičela, že se cítí podvedená, a to nikoli poprvé.

"To se mi tady stává pořád. Pokaždé. Vy to nechápete. Pořád si musím dělat advokáta. Není to fér. Stalo se mi to v Dubaji, stalo se mi to tady, a v obou případech jsem měla pravdu. Každou chvíli jsem v téhle hře podvedená a musím se hádat," láteřila Gauffová, až ji supervizorka musela varovat, aby byla s podobnými nařčeními opatrná.

New York Times poté uvedly, že se Gauffová zmínila o tom, že podobné problémy s rozhodčími měl během kariéry i její velký vzor, Serena Williamsová.

Američanka se po hádce vrátila ke hře, ve zbytku zápasu už ale nezískala ani gem.

Po utkání reportérům řekla, že by tenis do budoucna měl uvažovat o zavedení techniky, jež by podobné nejasnosti vymýtila.

"Měli bychom mít video systém, opakované záběry, protože tyhle míče jsou strašně důležité. Obvykle se stane, že se hráčům později omluví, což je velmi frustrující, protože omluva vám nijak nepomůže," uvedla Gauffová.

Američanka ještě nemusí odjet z pařížské olympiády bez medaile. Ve čtyřhře jsou v páru s Jessicou Pegulaovou nasazenými jedničkami a čeká je osmifinále proti Karolíně Muchové s Lindou Noskovou. V mixu už je Gauffová po boku Taylora Fritze mezi osmi nejlepšími páry.