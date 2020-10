Po zákazu zápasů vláda omezila i tréninky. Týmy se mohou připravovat jen ve skupinách

Také profesionální sportovci mohou od středy trénovat maximálně po šesti, uvedla Národní sportovní agentura (NSA). V přípravě na venkovních sportovištích, která jsou zatím otevřená, se tak fotbalisté i další týmy budou muset rozdělovat do skupinek.

Vláda v pondělí s platností od středy omezila shromažďování na maximálně šest lidí. To platí prakticky plošně, přičemž sportovci výjimku nemají ani s ohledem na to, že je tato činnost jejich zaměstnáním. "Platí to, že i profesionálové stejně jako normální lidi mohou trénovat v maximálním počtu šesti osob venku. Tohle je výklad, který nyní máme," řekl dnes ČTK mluvčí NSA Jakub Večerka.

Předseda agentury Milan Hnilička jedná o výjimkách pro mezinárodní akce, které se mají v Česku uskutečnit tento a příští týden. Týká se to ženského tenisového turnaje WTA Tour v Ostravě, zápasů fotbalové Evropské ligy a galavečera bojových umění MMA v Brně. O těch by měla hlavní hygienička Jarmila Rážová rozhodnout ve středu.