Plzeň využila přesilovku a udolala Pardubice. Šulc přidal další dva góly

Už od šesté minuty hráli Pardubičtí proti Plzni bez vyloučeného Denise Halinského. Západočeši v zápase 23. kola nejvyšší české fotbalové soutěže nabídnutou přesilovku využili a vyhráli 3:2. Hostující Pavel Šulc se o to postaral dvěma góly a má dvoubrankový náskok v čele ligových střelců.

Viktoria devět kol za sebou neprohrála a v posledních čtyřech zápasech nejvyšší soutěže zvítězila. Západočeši se třemi body naladili na čtvrteční úvodní osmifinále Evropské konferenční ligy na stadionu Servette Ženeva. Pardubičtí tři kola po sobě nevyhráli a zůstali třináctí.

Východočechům kvůli žlutým kartám chyběli Patrák a bývalý hráč Viktorie Hlavatý. V základní sestavě Plzně nastoupil francouzský záložník Souaré. Viktoria v úterý nehrála čtvrtfinále domácího poháru v Jablonci, jelikož zápas byl kvůli mlze odložen.

Ráz dnešního utkání určil hned samotný úvod. Po necelých 40 sekundách se Halinský snažil vyhnout spoluhráči Vackovi, míč mu utekl a při snaze získat ho zpět šlápl Šulcovi na nohu. Hlavní sudí Machálek mu udělil žlutou kartu, do hry ale vstoupil videozhodčí Všetečka.

Kvůli problémům s obrazovkou se přezkoumání situace o několik minut protáhlo, nakonec však Machálek původní verdikt zrušil a Halinského vyloučil. Východočeši obdrželi v posledních šesti kolech čtyři červené karty a v ligové sezoně celkově pět, více jich má pouze lídr tabulky a obhájce titulu Sparta (šest).

Viktoria okamžitě Pardubice sevřela a ve 14. minutě si vypracovala první šanci, Kopicovu ránu ze vzduchu ale brankář Budinský vyrazil na roh. Trenér Kováč už po 17 minutách stáhl ze hry útočníka Krobota, jehož nahradil Surzyn.

Hosté se nadále snažili hrozit především centrovanými míči do šestnáctky, jenže Chorý si v 27. minutě na hranici malého vápna nedokázal zpracovat balon. V další šanci hostů Červovu střelu z vápna zblokoval Icha a z dorážky minul Mosquera. Následně Budinský zastavil Chorého hlavičku a Šulc minul vzdálenější tyč.

Ve 43. minutě už hosté udeřili, když Kalvachova přízemní rána z dálky překvapivě prošla mezi Budinského nohama. Plzeňský záložník skóroval podruhé v této sezoně nejvyšší soutěže.

V úvodu druhého poločasu Západočeši dvěma brankami v rozmezí necelých dvou minut rozhodli. Nejprve se do Kopicova centru položil "nůžkami" Červ a Šulc před Budinským dokopl míč do sítě. Krátce nato si nejlepší ligový střelec naběhl do vápna na Mosquerův centr a hlavou se nemýlil.

Šulc se prosadil potřinácté v ročníku nejvyšší soutěže a na nejbližšího pronásledovatele Havlíka ze Slovácka má k dobru dvě branky. V posledních třech kolech dal pět gólů a 11 z celkových 13 zásahů zaznamenal venku. Pardubice inkasovaly od Plzně v tomto ročníku devět branek, na podzim jí podlehly 2:6.

V 55. minutě domácí snížili, když Daněk povedenou ranou zpoza vápna k tyči úspěšně zakončil protiútok. Jednadvacetiletý záložník se šestou brankou vyrovnal nejlepšímu týmovému střelci v ročníku nejvyšší soutěže Zlatohlávkovi.

Na druhé straně Budinský překazil Šulcovi po jeho hlavičce k tyči druhý ligový hattrick v kariéře. Poté vychytal i jeho pokus o lob. V 71. minutě se domácí nečekaně přiblížili Plzni na dostřel poté, co Kalvach nešťastně tečoval hlavou míč za Jedličkova záda po Daňkově centru z rohu.

Hosty mohl uklidnit střídající Sýkora, jenže 200. ligový start gólem neoslavil. Po rohovém kopu Plzně hlavičkoval další příchozí hráč z lavičky Valenta do tyče a Šulc z dorážky do břevna. Pardubičtí v závěru dostali Viktorii pod tlak, na senzační srovnání však nedosáhli.

Plzeň zvítězila v pěti z posledních šesti vzájemných duelů v nejvyšší soutěži. Venku v lize posedmé za sebou neprohrála, z toho pošesté naplno bodovala. Pardubice doma v nejvyšší soutěži vyhrály jediný z posledních devíti duelů a v sezoně tam získaly jen 10 z celkových 23 bodů.

Slovácko zastavilo smolnou šňůru

Hráči Olomouce pod trenérem Jiřím Saňákem, který z pozice dosavadního asistenta převzal mužstvo po odvolání kouče Václava Jílka, remizovali ve 23. kole první ligy s Bohemians 1905 2:2.

Všechny čtyři branky padly v úvodním dějství. Hosty poslal už ve čtvrté minutě do vedení Erik Prekop, ale v 19. minutě odpověděl Jan Fortelný a za chvíli otočil stav Filip Novák. Ještě do pauzy srovnal někdejší hráč Sigmy Martin Hála. Hanáci nezvítězili už sedm kol po sobě, Pražané dokonce osm.

Slovácko otočilo vývoj zápasu, vyhráli v Karviné 3:1 a po sérii tří porážek poprvé v jarní části sezony bodovali. Domácí šli do vedení po půlhodině hry brankou Dávida Krčíka, ve 37. minutě vyrovnal Vlasij Sinjavskij.

Po přestávce hosté využili přesilovku po vyloučení Emmanuela Ayosiho z konce úvodního poločasu a brankami Stanislava Hofmanna a Marka Havlíka z penalty si zajistili vítězství. Tým z Uherského Hradiště si upevnil čtvrtou příčku v tabulce. Slezský nováček v nejvyšší soutěži podesáté za sebou nevyhrál a zůstal poslední.

Mladoboleslavští porazili doma České Budějovice 3:1 a ve čtvrtém soutěžním utkání pod novým trenérem Davidem Holoubkem poprvé zvítězili. Dynamo poslal do vedení v sedmé minutě při debutu v nejvyšší soutěži sedmnáctiletý záložník Petr Zíka, stav ale rychle otočil dvěma góly v 10. a 15. minutě útočník Júsuf Hilál. V nastavení si dal vlastní branku Matouš Nikl. Středočeši se v neúplné tabulce posunuli na páté místo před Ostravu, která má k dobru nedělní zápas ve Zlíně. Dynamo zůstalo předposlední.

23. kolo první fotbalové ligy:

FK Pardubice - Viktoria Plzeň 2:3 (0:1)

Branky: 55. Daněk, 71. vlastní Kalvach - 47. a 49. Šulc, 43. Kalvach. Rozhodčí: Machálek - Caletka, Dohnálek - Všetečka (video). ŽK: Chorý, Jemelka, Sýkora (všichni Plzeň). ČK: 6. Halinský (Pardubice). Diváci: 3849.

Pardubice: Budinský - Icha, Halinský, Ortiz, Chlumecký - Solil, Vacek (63. Darmovzal), Kissiedou (79. Mareš) - Daněk - Krobot (17. Surzyn, 79. Tischler), Zlatohlávek (63. Černý). Trenér: Kováč.

Plzeň: Jedlička - Dweh, Hranáč, Jemelka - Kopic, Červ (61. Valenta), Kalvach, Souaré - Šulc (90.+2 Traoré), Mosquera (62. Sýkora) - Chorý (62. Vydra). Trenér: Koubek.

MFK Karviná - 1. FC Slovácko 1:3 (1:1)

Branky: 30. Krčík - 37. Sinjavskij, 57. Hofmann, 65. Havlík z pen. Rozhodčí: Radina - Dobrovolný, Pfeifer - Černý (video). ŽK: Ayaosi, Iván, Holec, Ezeh - Kohút, Trávník, Kim Sung-pin. ČK: 42. Ayaosi. Diváci: 1820.

Karviná: Holec - Krčík, Svozil, Bergqvist, Fleišman - Moses (79. Ezeh), Žák (46. Traoré) - Iván (58. Raspopovič), Ayaosi, Regáli (46. Memič) - Akinyemi (71. Doležal). Trenér: Jarábek.

Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Kalabiška, Doski - Trávník (90. Břečka), Havlík - Petržela (83. Blahút), Kohút (66. Kim Sung-pin), Sinjavskij (83. Mihálik) - Vecheta (66. Kvasina). Trenér: Svědík.

FK Jablonec - FC Hradec Králové 1:1 (1:1)

Branky: 35. Chramosta z pen. - 5. Spáčil. Rozhodčí: Petřík - Machač, Cichra - Starý (video). ŽK: Černák, Nebyla, Tekijaški, Kanakimana, Krob (asistent trenéra) - Kučera, Kodeš, Horejš (trenér). ČK: 65. Hurtado (Jablonec). Diváci: 1832.

Jablonec: Hanuš - Černák, Tekijaški, Hurtado, Polidar (18. D. Souček) - Nebyla, Houska (70. Hübschman) - Hollý (89. Kanakimana), Martinec, Čanturišvili - Chramosta (71. Krulich, 89. Drchal). Trenér: Látal.

Hradec: Zadražil - Klíma, Čihák, Spáčil - Čmelík, Kodeš, Kučera (90.+2 Šašinka), Krejčí - Kaštánek (66. Pudhorocký), Pilař - Vašulín (66. Koubek). Trenér: Horejš.

Sigma Olomouc - Bohemians Praha 1905 2:2 (2:2)

Branky: 19. Fortelný, 22. Novák - 4. Prekop, 40. Hála. Rozhodčí: Hocek - Pečenka, Kotalík - Kocourek (video). ŽK: Prekop, Veselý (trenér, oba Bohemians). Diváci: 3478.

Olomouc: Stoppen - Vraštil, Pokorný, Beneš, Novák - Ventúra - Vodháněl, Pospíšil, Zorvan (67. Dele), Fortelný (67. Singhateh) - Juliš (82. Fiala). Trenér: Saňák.

Bohemians: Valeš - Köstl, Hůlka, Hybš - A. Kadlec, Beran, Hrubý, Kovařík (86. Kozák) - Hála, Prekop (86. Shejbal) - Huf (54. Ristovski). Trenér: Veselý.

FK Mladá Boleslav - Dynamo České Budějovice 3:1 (2:1)

Branky: 10. a 15. Hilál, 90.+1 vlastní Nikl - 7. Zíka. Rozhodčí: Batík - Paták, Pochylý - Rouček (video). ŽK: Kadlec - Skalák. Diváci: 2021.

M. Boleslav: Mikulec - Kadlec (84. Vaníček), Suchý, Král, Suchomel - Karafiát, Matějovský (84. Sakala) - Solomon (62. Kostka), Mareček (90.+2 Kubista), Kušej (84. Ladra) - Hilál. Trenér: Holoubek.

Č. Budějovice: Šípoš - Sladký, Čoudek (88. Madleňák), Nikl, Trummer - Šigut (75. Lazič), Suchan, Čermák, Zíka (60. Skalák), Brandner (60. Sliacky) - Ondrášek (75. Tranziska). Trenér: Lerch.