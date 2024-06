Plíšková konečně přešla přes první kolo. Uspěla i Linda Fruhvirtová

Praha chce rozšířit víceletá gymnázia a navýšit jejich kapacity

V Praze by se měl navýšit počet míst na víceletých gymnáziích. Vyplývá to z Dlouhodobého záměru rozvoje školství v hlavním městě do roku 2028, který schválili pražští radní. Dlouhodobý plán Prahy se…

Přečíst zprávu