Pardubice nasázely v Třinci šest gólů, je vyrovnáno. Kladno je krok od udržení

Hokejisté Pardubic vyhráli ve čtvrtém finále play off extraligy v Třinci 6:2 a srovnali stav série na 2:2. Dynamo duel rozhodlo v přesilových hrách, ve kterých se prosadilo dvakrát.

Úřadující mistr naopak nedokázal využít ani dvouminutovou výhodu pět na tři a nepotrestal žádný z osmi prohřešků soupeře. Dvěma góly se pod výhru hostů podepsal Martin Kaut.

Finálový boj bude pokračovat ve středu na východě Čech. Jisté je, že se bude hrát i v pátek v Třinci.

Do první velké šance utkání se ve 4. minutě dostal po přečíslení dva na jednoho hostující Radil, brankář Kacetl ale předvedl skvělý zákrok lapačkou.

I proto se mohli Oceláři dostat do vedení. Hudáček zachytil Košťálkovu rozehrávku, našel před brankou osamoceného Ciencialu, který si jistě poradil s Willem.

Východočeši srovnali krok v bleskově využité přesilové hře. Kundrátkovo vyloučení potrestal po sedmi sekundách Radil a gólově oslavil jubilejní 400. start v extralize.

I Slezané mohli odpovědět v početní výhodě. Na trestnou lavici postupně usedli Radil, Paulovič a Zohorna, Pardubice se ale dvě minuty ve třech ubránily.

Vyloučení a přesilovky hrály důležitou roli i nadále, problémy s disciplínou měli zejména hosté, Třinec toho ale nedokázal využít. Při vyloučení Davida Musila trefil Hudáček jen tyč, branková konstrukce poté Willovi pomohla i při Romanově střele ve vyrovnaném počtu hráčů na ledě.

Při Hudáčkově trestu poslal puk do tyčky Košťálek, o pár sekund později už ale Kacetla překonal Kaut a posunul Dynamo do vedení. Východočeši pokračovali v aktivní hře, vytvořili si převahu a Vondráček prostřelil Kacetla potřetí.

Oceláři vstoupili do třetí třetiny s viditelnou snahou duel zdramatizovat a ve 43. minutě se jim to podařilo, když se prosadil důrazný Voženílek. Poté dostal čtyřminutový trest Radil a domácí svírali Pardubice v obranném pásmu, výborného Willa ale potřetí nepřekonali.

V závěru Třinec riskoval bez brankáře a inkasoval dva góly v rychlém sledu. Osmnáct sekund před koncem poté podtrhl výhru Dynama Kaut.

Jágr znovu v sestavě, opět vítězný

Hokejisté Kladna opět v sestavě i s majitelem Jaromírem Jágrem zvítězili ve třetím utkání baráže o extraligu v Brně nad domácím Vsetínem 3:2. V sérii vedou 3:0 na zápasy a jediná výhra je dělí od třetí záchrany mezi elitou za sebou. Dvěma body za gól a asistenci se na tom podílel útočník Richard Jarůšek. Čtvrtý zápas se bude hrát v pondělí od 18:00 opět v Brně.

Vsetín oproti úvodním dvěma duelům v Kladně nastoupil místo Patrika Romančíka už s uzdravenou brankářskou jedničkou Maximem Žukovem, ale musel se obejít bez Víta Jonáka, který si odpykal jednozápasový disciplinární trest, a také bez obránce Jakuba Tepera a dalšího útočníka Patrikse Zabusovse. Do hry se zařadili zadák Jakub Ďurkáč a útočníci Matyáš Dědek a Roman Vaňo. Do sestavy Kladna se vrátil po jednozápasové absenci do středu druhého útoku Jakub Klepiš.

Rytíři udeřili hned z první šance v utkání v čase 3:09. Filip vyslal bekhendem za obranu Jarůška, který překonal Žukova střelou na vyrážečku. Byl to už jeho třetí gól v letošní baráži. Valaši mohli odpovědět v polovině úvodní části, při Hejdově vyloučení kryl Robovu střelu Brízgala. Zvýšit náskok Kladna mohl Strnad, ale v dobré pozici promáchl. Žukov potom kryl Slováčkovu ránu. V 16. minutě vystihl Jarůšek na obranné modré čáře Machalovu přihrávku, ale v úniku minul.

Vsetín mohl smazat ztrátu v 25. minutě, kdy v přečíslení Klhůfek nabídl puk Robovi, ale Brízgala se stihl proti jeho střele přemístit. Kladenský gólman si poradil i s Machalovou střelou. Dvakrát pálil nebezpečně vsetínský kapitán Hrňa, nepřesnou mušku měl Staněk a neuspěl ani Holec. V polovině utkání zahrozil opět Rob a ve 34. minutě Brízgala zasáhl i při jeho úniku. Na druhé straně se ocitl v dobré pozici Jágr, ale nezakončil.

V 37. minutě při Vaňově vyloučení Kladno ve své první přesilové hře v utkání zvýšilo. Ticháček nabil na pravý kruh Tralmaksovi, který zamířil přesně k bližší tyči. Za 79 sekund se poprvé radoval Vsetín. Po sérii dorážek dostal puk za Brízgalu Dědek. V čase 39:34 Rytíři získali zpět dvoubrankový náskok. Klepiš se uvolnil přes Jenáčka a nabídl puk k pravé tyči Procházkovi, který podobně jako Jarůšek skóroval potřetí v sérii. Čtyři sekundy před koncem ale nahrál Dědek z rohu na levý kruh Hrňovi a vsetínský kapitán vrátil tým na kontakt.

V závěrečné části se šampion první ligy snažil tlačit za vyrovnáním, ale Brízgalu nepřekonali Machala, Dědek, Ondračka a ani v 50. minutě v největší šanci po Klhůfkově nabídce zpoza branky Rob. Kladno se ubránilo i při Hejdově vyloučení, kdy měli příležitost Hořanský a Kern. Za Rytíře zahrozil Jarůšek. V 55. minutě při Matějčkově trestu měl na hokejce pojistku Tralmaks, ale trefil před odkrytou brankou horní tyč.

Vyrovnat se nepodařilo Klhůlfkovi, který při střele zlomil hokejku, ani při power play při průniku Hořanskému. Vsetínu nepomohla k vynucení prodloužení ani přesilovka v posledních 65 sekundách při Martenetově vyloučení.

Finále play off hokejové extraligy - 4. zápas:

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)

Branky a nahrávky: 6. Cienciala (L. Hudáček), 43. D. Voženílek (Nestrašil, Smith) - 8. Radil (Hyka, M. Kaut), 34. M. Kaut (Radil, Košťálek), 36. Vondráček (Poulíček), 59. A. Musil (D. Musil), 59. Poulíček, 60. M. Kaut (T. Zohorna, Paulovič). Rozhodčí: Jeřábek, Stano - Lhotský, Zíka. Vyloučení: 5:9. Využití: 0:2. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 2:2.

Třinec: Kacetl - Adámek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, Šenkeřík - Hrehorčák, Čacho, Dravecký - Nestrašil, Helewka, D. Voženílek - L. Hudáček, Cienciala, Daňo - Kurovský, P. Vrána, M. Roman - M. Růžička. Trenér: Moták.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, Dvořák, Hájek, Vála, od 59. navíc Houdek - Hyka, Sedlák, Pánik - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Paulovič, A. Musil, M. Kaut - Vondráček, Poulíček, Mandát . Trenér: Zadina.

Baráž o hokejovou extraligu v Brně - 3. zápas:

VHK Robe Vsetín - Rytíři Kladno 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 38. Dědek, 40. Hrňa (Dědek) - 4. Jarůšek (Filip, Slováček), 37. Tralmaks (Klepiš, J. Pytlík), 40. M. Procházka (Klepiš, Jarůšek). Rozhodčí: Kika, Ondráček - Rampír, Šimánek. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 7700 (vyprodáno). Stav série: 0:3.

Vsetín: Žukov - Š. Jenáček, Kojo, Hryciow, Staněk, Larsen, Ondračka, Ďurkáč - Rob, Klhůfek, Matějček - Hrňa, Dědek, O. Machala - Š. Bláha, Kern, Hořanský - Vaňo, M. Kratochvil, Holec. Trenér: Weintritt.

Kladno: Brízgala - Ticháček, T. Hejda, Babka, Slováček, Martenet, Veber - M. Procházka, Filip, Jarůšek - Tralmaks, Klepiš, Smoleňák - Sideroff, J. Pytlík, Frolík - Jágr, Melka, J. Strnad - od 41. navíc Kusý. Trenér: O. Vejvoda ml.