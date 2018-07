Zakladatel florbalu Petr Alina končí. "Tvůj odkaz je výjimečný,“ vzkazují mu osobnosti parasportu

před 49 minutami

Petr Alina končí ve funkci předsedy České federace florbalu vozíčkářů. Novým předsedou federace se stal člen výkonného výboru Zbyněk Sýkora.

Praha - Petr Alina, který stál v čele České federace florbalu vozíčkářů od jejího vzniku v roce 2006, se rozhodl svoji funkci opustit. Právě Alina položil základy tohoto sportu v České republice a byl v něm po dlouhá léta jednou z klíčových osobností. Novým předsedou federace se stal člen výkonného výboru Zbyněk Sýkora.

Zásluhy Petra Aliny pro český florbal handicapovaných sahají daleko před vznik samotné ČFFV. Již v roce 1997 založil první tým stojících handicapovaných hráčů florbalu na střední škole v Jánských Lázních, o rok později pak první oddíl florbalu na mechanických vozících při SK Akáda Janské Lázně.

V roce 2000 se Alina zasadil jako trenér týmu chodících handicapovaných o zisk stříbrných medailí na mezinárodním turnaji ve Švýcarsku. O tři roky později už stál u vzniku pravidelné ligové soutěže florbalu vozíčkářů v Česku, jako hráč v ní v první sezoně se svým týmem vybojoval druhé místo.

O pět let později se účastnil jako trenér reprezentace mistrovství Evropy florbalu na elektrických vozících v Římě. Tehdy dal také popud k založení České federace florbalu vozíčkářů, jejíž první valná hromada se konala v dubnu 2006 a na které byl Alina zvolen za předsedu. Ve stejném roce Alina zároveň inicioval založení České federace Eletric Wheelchair Hockey.

Vedle organizačních aktivit kolem sportu handicapovaných se Alina prosadil i jako hráč, v letech 2004, 2007 a 2010 zvítězil se svým týmem v domácí florbalové lize vozíčkářů.

Jeho zásluhy oceňují osobnosti českého sportu handicapovaných, které mu poděkování vyjádřily v následujících vzkazech:

Božena Jirků, ředitelka Nadace Charty 77 a Konta Bariéry: "Petr Alina opouští předsednictví florbalové federace vozíčkářů. Zpráva mě napřed překvapila, ale pak jsem si řekla, takový je život, přijdou jiní, mladší, budou to dělat jinak a neznamená to, že hůř. Prožívám to samé v nadaci, také ji chci opustit, předat mladším. Přijde jiný ředitel, ale věřím, že Bariéry budou žít dál. A stejné to bude ve florbalu vozíčkářů."

Miroslav Šperk, paralympionik: "Vím, jak těžké rozhodnutí jsi před časem uskutečnil. Zčásti opustit florbalovou rodinu po tolika letech bylo jistě bolestivé, a proto bych Ti rád řekl, že funkcionáři se mění, ale přátelé zůstávají! Díky za vše, co jsi pro florbal vozíčkářů udělal a obětoval. Není pochyb o tom, že bez Tebe by florbal v ČR nebyl. Tvůj odkaz je výjimečný."

Dominik Drahonínský, spoluzakladatel ČFFV: "Petr Alina je člověk, který mě naučil florbal na kolech vnímat více než jen jako víkendovou zábavu. Spolu jsme dokázali dost a splnili si velké cíle a já si moc dobře uvědomuji, že velkou část toho sehrála velká a upřimná spolupráce s tebou. Jako náctiletý, kdy jsem poprvé začal pomáhat, jsem věděl, že ty budeš velká legenda, která se zapíše zlatým písmem do historie tohoto sportu nejen u nás v ČR, ale na celém světě."

Renáta Staňková, vedoucí florbalového týmu FBC ABAK Ostrava: "Když děláš věci srdcem, dostaví se radost, uznání a někdy i ocenění. Já Ti přeji, Péťo, aby Tvé srdce ještě dlouho bilo pro ty správné věci, a děkuji za dlouholeté společné putování, nejen florbalovým světem. Buď hodně zdráv, opatruj se a užívej všeho, co Ti život pěkného přinese."

Radka Kučírková, předsedkyně Českého svazu tělesně postižených sportovců: "Petr Alina - skoro by se mi chtělo říct, ,kdo by Petra neznal‘ - je to ten, který položil v České republice pevné základny florbalu na elektrických i mechanických vozících. Oba sporty zatím netrpí paralympijskými ambicemi, ale věnují se jim lidé v devíti městech v ČR. Ti se pravidelně utkávají na ligových turnajích a též se pravidelně představují na poli mezinárodním, kde tuzemské týmy nejsou v žádném případě do počtu. Taktéž působení Petra v mezinárodní komisi florbalu na mechanikách není zanedbatelné. Petr se podílel na tvorbě mezinárodních pravidel, a především na rozvoji a zapojení dalších zemí. V době, kdy sporty ČSTPS byly bez finanční podpory ze strany ČPV a UZPS, Petr dokázal prosadit v Česku úplně nový sport, kterému se dnes věnuje sedm týmů na mechanických a čtyři týmy na elektrických vozících. A to vše s úsměvem na rtu. Díky za vše."

Bohuslav Hůlka, místopředseda Sportovního klubu vozíčkářů Praha: "Tvoje jméno je pro mě synonymem ke spojení slov ,florbal vozíčkářů‘. Florbal je sport vstřícný pro každého, na druhou stranu dává každému možnost prakticky neomezeného rozvoje. Stejně jako Ty. Vidím za Tebou úctyhodný kus práce. Od budování samotných začátků sportu až po kvalitnější soutěž na světě (aspoň já ji tak vidím). Vrcholem každého takového úsilí je předání štafety dál. Zvládl jsi i tento krok - předáváš florbalovou federaci na jejím pomyslném vrcholu a já Ti k tomu gratuluji. A chci Ti moc poděkovat za všechnu energii vloženou do florbalu vozíčkářů, kterou jsi pozitivně ovlivnil život nejen můj, ale mnoha našich kamarádů."

Zbyněk Sýkora, parasportovec, spoluzakladatel a nový předseda ČFFV: "Velmi často vzpomínám na to, když jsem se s Tebou poprvé setkal v Plzni na florbalovém turnaji. Tvá práce pro florbal vozíčkářů tam na mě zapůsobila tak hluboce, že jsem už po cestě domů z Plzně vědě, že se tento sport stane mou srdeční záležitostí. Chci Ti moc poděkovat za vše, co jsi mě naučil, a také za nastavení správného směru našeho sportu."

Radek Žižka, parasportovec: "Petr Alina je ,táta florbalu vozíčkářů‘. Vzpomínám si na první telefonát. Zakládali jsme v roce 2007 florbalový tým v Mostě a já telefonoval Petrovi, že bychom se chtěli účastnit florbalové ligy vozíčkářů. Jeho reakce byla úžasná, ihned nabídl pomoc, snažil se nám zajistit sportovní vozíky, seznámil nás s pravidly hry. Myslím si, že Petr měl velký podíl na vzniku florbalu vozíčkářů v Mostě."

Miroslav Večeřa, parasportovec: "S florbalem jsem začínal ve svých dvanácti letech a jako nejvýraznější osobu jsem vždy viděl Petra, jenž pro mě byl vzorem. Jde vidět, že ho tento sport baví, jak na hřišti, tak i mimo něj. Udělal pro něj kus záslužné práce, jak u nás, tak ve světě. Jsem rád, že jsem ho mohl poznat na hřišti i mimo něj. Chtěl bych mu proto poděkovat za jeho vykonanou práci a těším se, až se znovu uvidíme na hřišti."

Bohuslav Dvořák, parasportovec.: "S Petrem se znám už dlouho od dob, kdy jsem lyžoval. Po nějakém čase jsme spolu začali hrát i florbal, jak v klubu SK Akada Jánské Lázně, tak i v národním týmu. Jeho práce si velmi vážím, stejně tak jako jeho přátelství."