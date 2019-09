Triatlonista Šulc získal na MS v Nice zlato. Za rok ho chce na Novém Zélandu obhájit

Roman Vosecký

Mezi světovou triatlonovou elitou je stále ještě nováček, přesto během tří měsíců stihl vyhrát dva prestižní mezinárodní závody, Ironmana i MS.

Už vítězství v červencovém Ironmanu 70.3. v Lucembursku bylo pro Miroslava Šulce velkým úspěchem. To, že se díky tomu probojoval až na mistrovství světa, byl příjemný bonus. A právě na francouzském šampionátu dosáhl na nejvyšší stupínek. V Nice se stal začátkem září mistrem světa v kategorii pro handicapované.

Přitom nechybělo moc a o Miroslavu Šulcovi by se vědělo "pouze" jako o handbikerovi. Za to, že se z něj stal definitivně triatlonista, vděčí podle svých slov zejména svému kamarádovi a triatlonistovi Zbyňku Švehlovi.

Původně jste se věnoval handbiku. Jak jste se dostal k triatlonu?

Handbike je poměrně jednostranný sport a pokud ho chcete dělat vrcholově, musíte k němu přidat ještě kompenzační sport. Já si vybral plavání, abych zapojil tělo i jiným způsobem. Pak mi Zbyněk Švehla řekl, že už stačí přidat jenom běh a můžu dělat triatlon. Chvíli jsem se vůči tomu vzpouzel. Když ale můj další kamarád prodával formuli, což je běžecký vozík, rozhodl jsem se ji koupit a konečně začít s triatlonem.

Jste mistr světa. Je to zatím největší úspěch vaší kariéry?

Určitě. Můj dosavadní nejlepší výsledek bylo deváté místo na světovém poháru v závodech na handbiku. Dál jsem se nikdy nedostal. Triatlon mi umožnil vyniknout v kombinaci třech sportů a nevím, jestli někdy bude ještě něco většího.

Která disciplína vám v Nice nejvíce sedla?

Velmi dobře se mi povedlo plavání. 1 900 metrů jsem uplaval za 32 minut, což je vzhledem k tomu, že plavu jenom rukama, celkem slušný čas. Takhle rychle jsem na triatlonu ještě neplaval. Pomohlo tomu samozřejmě i počasí, moře bylo klidné, mírný vítr a převážně slunečno. Naopak na kole jsem měl výjimečně dlouhý čas, to bylo dáno tím, že trať byla velmi náročná. Vystoupali jsme během ní zhruba 1 400 výškových metrů. V porovnání například s Lucemburskem byla tato trať výrazně obtížnější.

Nastala během závodu nějaká komplikace?

Ano, v cyklistické části jsem během stoupání přišel o pití. Pod opěrkou handbiku mám takový pitný systém, který jsem někde pravděpodobně prorazil. Takže jsem zhruba na čtyřicátém kilometru zjistil, že nemám co pít. Naštěstí byly cestou ještě tři občerstvovací stanice, takže jsem tam u nich do sebe vždycky nalil, co se do mě vešlo, a jel dál.

Jak velká byla na závodě konkurence? Větší než v Lucembursku?

Mezi zdravými ano. Na mistrovství světa se nemůžete přihlásit. Abyste se mohl zúčastnit, musíte si vyjet slot. V naší kategorii konkurence tak výrazná nebyla, jelikož pro nás byly k dispozici pouze čtyři sloty. Jeden jsem si vyjel já, druhý Američan Balucas, třetí slot patřil Honzovi Tománkovi, bývalému mistru světa, který letos skončil druhý, a čtvrtý slot byl k dispozici v Austrálii, kde si ho nikdo nevyjel. Upřímně to, že jsem mistr světa, neznamená, že jsem v této kategorii nejrychlejší na světě. Vím minimálně o čtyřech lidech na světě, kteří jsou rychlejší než já, jenom dali v době mistrovství přednost jiným závodům.

Máte v plánu se zúčastnit letošního mistrovství Evropy, popřípadě paralympiády v Tokiu příští rok?

Ani jednoho závodu se nezúčastním. Paralympiáda je úplně jiný triatlon. Tam se jezdí o dost kratší distance - sprint - a vzhledem k mému věku jsem už spíše vytrvalec. Už jenom kvalifikovat se tam by znamenalo najezdit a nalétat tisíce kilometrů. Letos mám v plánu zúčastnit se ještě berlínského maratonu, což je handbiková záležitost. Příští rok mám v plánu letět na mistrovství světa na Novém Zélandu, kam jsem díky letošnímu vítězství na MS získal slot, a budu chtít tento titul obhájit. A v roce 2021 mám v plánu triatlon posunout ještě o kousek dál a zkusit celého Ironmana.